<h2>TrackTown Youth League
At Coos Bay
May 2
7-8 Boys
100 — 1. Damon Steers, 17.39; 2. Caleb Millet, 17.88; 3. Noah Johnson, 18.32; 4. Alvin Hatch, 19.93; 5. Levi Martin, 20.04; 6. Jackson Cook, 20.10; 7. Lennox Lau, 20.95; 8. Josh Hemsley, 21.13; 9. Brayden Le, 21.77. 400 — 1. Caleb Millet, 1:28.26; 2. Noah Johnson, 1:35.00; 3. Ayson Mead, 1:38.91; 4. Jackson Cook, 1:39.06; 5. Lincoln Johnson, 1:40.26; 6. Alvin Hatch, 1:48.87. 1,500 — 1. Brayden Miller, 6:21.67; 2. Caleb Millet, 6:32.33; 3. Brandon Stottler, 6:35.01; 4. Ayson Mead, 6:38.76; 5. Jackson Cook, 7:06.33; 6. Alvin Hatch, 7:35.18; 7. Micah Lambson, 8:44.55; 8. Carter Bettesworth, 9:20.85; 9. Josh Bettesworth, 9:34.03. Turbo Javelin — 1. Brandon Stottler, 39-4; 2. Caleb Millett, 37-7 3. Alvin Hatch, 32-0; 4. Lincoln Johnson, 31-10; 5. Levi Martin, 30-3; 6. Lennox Lau, 22-11; 7. Noah Johnson, 22-8; 8. Micah Lambson, 20-4; 9. Jackson Cook, 19-2. Long Jump — 1. Damon Steers, 9-6; 2. Lincoln Johnson, 8-6 ½; 3. Alvin Hatch, 8-0; 4. Josh Hemsley, 7-5 ½; 5. Micah Lambson, 6-11; 6. Tie-Levi Martin and Lennox Lau, 6-8; 8. Noah Johnson, 6-4.
7-8 Girls
100 — 1. Malia Flitcroft, 17.69; 2. Adriana Lucatero, 18.61; 3. Kindall Wyatt, 18.71; 4. Ava Arriola, 18.87; 5. Aubrey Scriven, 19.23; 6. Cara Brophy, 19.31; 7. Mya Myers, 19.84; 8. Cleo DeSurra, 20.30; 9. Benelli Gordon, 20.42; 10. Dixie Gordon, 20.54; 11. Mazzie Neal, 20.73; 12. Ava Myers, 21.13; 13. Stella Stallard, 21.90. 400 — 1. Kindall Wyatt, 1:28.78; 2. Adriana Lucatero, 1:30.67; 3. Malia Flitcroft, 1:30.74; 4. Cleo DeSurra, 1:37.30; 5. Mya Myers, 1:41.37; 6. Benelli Gordon, 1:45.89; 7. Presley Petrie, 1:46.69; 8. Dixie Gordon, 1:52.23; 9. Stella Stallard, 1:57.75; 10. Mazzie Neal, 2:00.01. 1,500 — 1. Dixie Gordon, 7:20.29. Turbo Javelin — 1. Benelli Gordon, 35-1; 2. Mazzie Neal, 29-6; 3. Malia Flitcroft, 28-11; 4. Cleo DeSurra, 28-9; 5. Dixie Gordon, 28-7; 6. Aubrey Scriven, 18-6; 7. Stella Stallard, 12-3. Long Jump — 1. Malia Flitcroft, 8-5; 2. Adriana Lucatero, 8-1 ½; 3. Ava Arriola, 7-4 ½; 4. Presley Petrie, 6-8 ½; 5. Benelli Gordon, 6-2; 6. Ava Myers, 5-8; 7. Stella Stallard, 5-7 1/4; 8. Abrey Scriven, 5-3 ¼; 9. Dixie Gordon, 5-3.
9-10 Boys
100 — 1. Chandler Wyatt, 14.87; 2. Cash Miller, 15.57; 3. Cooper Peach, 16.07; 4. Hunter Hurl, 16.18; 5. Danny Sanchez, 16.32; 6. Jonas Hemsley, 16.85; 7. Tyler Martel, 17.31; 8. Drake Vincent, 17.36; 9. Brody Cross, 17.93; 10. Fynn Lau, 18.33; 11. Alexander Park, 19.21; 12. Luke Cook, 21.20. 400 — 1. Chandler Wyatt, 1:08.46; 2. Cash Miller, 1:11.64; 3. Hunter Hurl, 1:15.01; 4. Eli Nicholson, 1:16.21; 5. Drake Vincent, 1:18.71; 6. Tyler Martell, 1:20.76; 7. Jonas Hemsley, 1:22.69; 8. Ramsey Collier, 1:23.90; 9. Pippin Wahl, 1:30.59; 10. Luke Cook, 1:55.66. 1,500 — 1. Hunter Hurl, 5:18.83; 2. Eli Nicholson, 5:40.27; 3. Drake Vincent, 5:52.58; 4. Jonas Hemsley, 6:06.14; 5. Ramsey Collier, 6:08.01; 6. Pippin Wahl, 6:32.01. Turbo Javelin — 1. Chandler Wyatt, 77-10; 2. Danny Sanchez, 48-9; 3. Hunter Hurl, 46-3; 4. Luke Cook, 42-4; 5. Pippin Wahl, 38-2; 6. Alexander Park, 32-7. Long Jump — 1. Chandler Wyatt, 12-2; 2. Danny Sanchez, 11-1; 3. Cooper Peach, 11-0; 4. Hunter Hurl, 10-6; 5. Pippin Wahl, 10-3; 6. Drake Vincent, 9-9 ½; 7. Jonas Hemsley, 9-9; 8. Brody Cross, 9-6; 9. Eli Nicholson, 8-10.
9-10 Girls
100 — 1. Jadelin Warner, 15.57; 2. Lauren Efaimson, 15.96; 3. Klara Alexander, 16.20; 4. Rylee McNally, 16.94; 5. Avery Johnson, 16.95; 6. Brooklyn Pederson, 16.97; 7. Mary Beth Broer, 17.03; 8. Cayla Messner, 17.46; 9. Bristol Layton, 17.65; 10. Lilia Diego, 17.93; 11. AnaniBella Chavez, 18.10; 12. Jodilyn Jennings, 18.39; 13. Leah Stottler, 18.41; 14. Cailyn Fisher, 18.57; 15. Alayna Golden, 18.60; 16. Anilee Baker, 18.82; 17. Riley Mullanix, 18.98; 18. Addison Stallard, 19.16; 19. Bella Mullanix, 19.19; 20. Devrie Crochetiere, 20.06. 400 — 1. Lauren Efraimson, 1:15.10; 2. Klara Alexander, 1:17.95; 3. Bryleigh Mead, 1:18.07; 4. Jadelin Warner, 1:20.61; 5. Mary Beth Broer, 1:23.50; 6. Rylee McNally, 1:24.17; 7. Avery Johnson, 1:25.59; 8. Cayla Messner, 1:27.80; 9. Addison Horning, 1:27.95; 10. Leah Stottler, 1:31.12; 11. Alayna Golden, 1:31.16; 12. Lilia Diego, 1:32.80; 13. Chloe Brandon, 1:35.05; 14. Devrie Crochetiere, 1:37.41; 15. Bella Mullanix, 1:37.58; 16. Brooklyn Pederson, 1:37.79; 17. Anilee Baker, 1:40.61; 18. Molly Flanagan, 1:41.35; 19. Riley Mullanix, 1:41.86; 20. Valorie Lambson, 1:42.78; 21. Jodilyn Jennings, 1:44.52; 22. AnaniBella Chavez, 1:46.10; 23. Cailyn Fisher, 1:52.32. 1,500 — 1. Bryleigh Mead, 5:45.05; 2. Addison Horning, 6:38.87; 3. Heidi Riehl, 6:39.55; 4. Lily Thompson, 6:53.72; 5. Riley Mullanix, 7:05.38; 6. Molly Flanagan, 7:06.34; 7. Valorie Lambson, 7:07.58; 8. Cailyn Fisher, 7:08.05; 9. Addison Stallard, 7:21.47; 10. Devrie Crochetiere, 7:26.52; 11. Bella Mullanix, 7:33.68; 12. Jodilyn Jennings, 8:19.00. Turbo Javelin — 1. Leah Stottler, 49-2; 2. AnaniBella Chavez, 29-2; 3. Addison Stallard, 28-2; 4. Devrie Crochetiere, 27-6; 5. Valorie Lambson, 24-6; 6. Addison Horning, 23-4; 7. Cailyn Fisher, 20-4. Long Jump — 1. Jadelin Warner, 11-4 ½; 2. Bristol Layton, 9-10; 3. Jodilyn Jennings, 9-4 ¼; 4. Valorie Lambson, 9-1; 5. Anilee Baker, 8-10; 6. Addison Stallard, 8-6 ½; 7. Cailyn Fisher, 8-2 ½; 8. Brooklyn Pederson, 7-9 ¼; 9. Leah Stottler, 7-7 1/4; 10. Lily Thompson, 7-5 ¼; 11. Riley Mullanix, 7-0; 12. AnaniBella Chavez, 6-1; 13. Chloe Brandon, 5-11 ½; 14. Heidi Riehl, 4-7 1/5; 15. Bella Mullanix, 4-6.
11-12 Boys
100 — 1. Jonah Martin, 14.58; 2. Creo Zeller, 15.21; 3. Deegan Johnson, 15.30; 4. Benjamin Broer, 15.65; 5. Quinton Kloster, 15.71; 6. Mason Wilson, 16.59; 7. Dashal Gordon, 16.63; 8. Elijah Bowman, 17.24; 9. Behr Gordon, 17.43; 10. Edward Brewer, 17.71. 400 — 1. Tyler Senn, 59.45; 2. Gage Martinez, 1:08.77; 3. Deegan Johnson, 1:10.60; 4. Bryce Flanagan, 1:13.95; 5. Braxton Floyd, 1:15.82; 6. Quinton Kloster, 1:16.47; 7. Dashul Gordon, 1:21.32; 8. Jackson Allen, 1:22.62; 9. Cameron Metzgus, 1:25.80; 10. Mason Wilson, 1:29.97. 1,500 — 1. Quinton Kloster, 5:36.91; 2. Dashul Gordon, 5:52.26; 3. Bryce Flanagan, 5:55.81; 4. Jackson Allen, 5:59.25; 5. Corbin Reeves, 6:01.29; 6. Cameron Metzgus, 6:02.82; 7. Braxton Floyd, 6:07.08; 8. Behr Gordon, 6:07.23; 9. Elijah Bowman, 6:12.52. Turbo Javelin — 1. Gage Martinez, 103-6; 2. Dashul Gordon, 86-3; 3. Jonah Martin, 61-5; 4. Tie-Quinton Kloster and Behr Gordon, 57-7; 6. Creo Zeller, 49-10; 7. Mason Wilson, 36-11. Long Jump — 1. Jonah Martin, 13-5 ¼; 2. Creo Zeller, 12-0 ½; 3. Deegan Johnson, 11-0 ½; 4. Behr Gordon, 10-3 ½; 5. Cameron Metzgus, 9-9 ½; 6. Edward Brewer, 9-8.
11-12 Girls
100 — 1. Tie-Katelyn Senn and Olivia Brophy, 15.07; 3. Reanna Golden, 15.23; 4. Marley Petrey, 15.24; 5. Drew Hood, 15.32; 6. Alie Clarke, 15.41; 7. Kiera Crawford, 15.59; 8. Alexi Lucatero, 16.48; 9. Rachel Briggs, 16.85; 10. Kaelyn Hill, 17.07; 11. Marri Vincent, 18.19. 400 — 1. Olivia Brophy, 1:13.08; 2. Reanna Golden, 1:14.02; 3. Marley Petrey, 1:15.18; 4. Alie Clarke, 1:15.39; 5. Clara Messner, 1:17.72; 6. Raylea Murray, 1:18.67; 7. Drew Hood, 1:20.19; 8. Melanie Lambson, 1:22.14; 9. Kaelyn Hill, 1:22.74. 1,500 — 1. Marley Petrey, 5:43.00; 2. Clara Messner, 5:56.52; 3. Clara Baker, 6:11.40; 4. Kaelyn Hill, 6:18.21; 5. Julia Martinez, 7:10.81; 6. Rachel Briggs, 7:25.83. Turbo Javelin — 1. Ashlynn Young, 92-9; 2. Alexi Lucatero, 69-10; 3. Marley Petrey, 55-2; 4. Clara Baker, 49-11; 5. Kaelyn Hill, 47-3; 6. Marri Vincent, 35-10. Long Jump — 1. Kiera Crawford, 13-5; 2. Drew Hood, 12-9; 3. Marley Petrey, 12-8 ¼; 4. Alie Clarke, 12-2; 5. Olivia Brophy, 11-9; 6. Melanie Lambson, 11-8; 7. Alexi Lucatero, 11-5 ½; 8. Clara Messner, 10-11; 9. Tie-Reanna Golden and Clara Baker, 10-7 ½; 11. Marri Vincent, 8-8 ¼; 12. Julia Martinez, 8-6.
13-14 Boys
100 — 1. Dalton Steers, 12.57; 2. Jay Noel, 14.46. 400 — 1. Dalton Steers, 59.45. 1,500 — 1. Alexander Garcia-Silver, 4:27.85; 2. Johnathan Stotler, 6:17.85. Turbo Javelin — 1. Jay Noel, 97-8; 2. Johnathon Stottler, 41-11. Long Jump — 1. Johnathan Stottler, 8-4 ½.
13-14 Girls
100 — 1. Hayley Brophy, 14.87. 400 — 1. Hayley Brophy, 1:13.08. 1,500 — 1. Sophia Miley, 5:44.33. Turbo Javelin — 1. Hayley Brophy, 62-5; 2. Willow Elst, 50-3. Long Jump — 1. Hayley Brophy, 11-5 1//2.