Pre Run for Kids
Sept. 16
3 Miles
Age Group Results (top three)
First Grade Boys — 1. Bo Harnden, 26:04; 2. Ace Mead, 27:18; 3. Noah White, 28:17.
First Grade Girls — 1. Kendall Qualman, 28:26; 2. Preslee Pruett, 31:47; 3. Madilynn Roe, 32:58.
Second Grade Boys — 1. Turner Ouelette, 27:24; 2. Jackson Cook, 27:50; 3. Carlo Baylon, 28:04.
Second Grade Girls — 1. Lauryn Garrigus, 28:03; 2. Fiona Elgin, 28:06; 3. Iona Speidel, 29:16.
Third Grade Boys — 1. Gus Ouelette, 27:20; 2. Carson Palmer, 28:40; 3. Tommy Keizer, 30:57.
Third Grade Girls — 1. Bella Mullanix, 26:44; 2. Heidi Riehl, 26:45; 3. Addison Horning, 26:45.
Fourth Grade Boys — 1. Evan Garrigus, 23:25; 2. Troy Hoffine, 28:39; 3. Conner Wharton, 29:01.
Fourth Grade Girls — 1. Bryleigh Mead, 21:23; 2. Alexis Forester, 24:52; 3. Lily Thompson, 27:17.
Fifth Grade Boys — 1. Traiven Karow, 20:59; 2. Noah Humiston, 21:17; 3. Myles Picatti, 22:34.
Fifth Grade Girls — 1. Marlye Petrey, 22:16; 2. Erica McClintock, 25:14; 3. Carley Lucero, 25:14.
Sixth Grade Boys — 1. Quinton Kloster, 20:35; 2. Christopher Hooper, 22:53; 3. Mikal McGowan, 25:21.
Sixth Grade Girls — 1. Emma Slade, 22:59; 2. Clara messner, 23:27; 3. Alie Clarke, 23:53.
Seventh Grade Boys — 1. Wyatt Smith, 19:58; 2. Corbin Reeves, 20:59; 3. Clayten Wharton, 21:15.
Seventh Grade Girls — 1. Brynn Buskerud, ,23:01; 2. Haley Buskerud, 25:06; 3. Kaydence Stevwing, 27:18.
Eighth Grade Boys — 1. Evan Hernandez, 21:13; 2. Hunter Wheeling, 22:16; 3. Aidin Wilson, 22:59.
Eighth Grade Girls — 1. Darynne Huntley, 25:32; 2. Ellie Delgado, 26:05; 3. Kally Haynes, 26:47.
Overall Results
Runners listed by place, followed by name, grade level and time
1. Wyatt Smith, 7, 19:58.70; 2. Quinton Kloster, 6, 20:35.25; 3. Traiven Karow, 5, 20:59.16; 4. Corbin Reeves, 7, 20:59.46; 5. Evan Hernandez, 8, 21:13.62; 6. Clayten Wharton, 7, 21:15.48; 7. Noah Humiston, 5, 21:17.03; 8. Bridger Olson, 7, 21:19.47; 9. Bryleigh Mead, 4, 21:23.19; 10. Andrew Efraimson, 7, 21:30.75; 11. Hunter Wheeling, 8, 22:16.64; 12. Marley Petrey, 5, 22:16.95; 13. Myles Picatti, 5, 22:34.84; 14. Christopher Hooper, 6, 22:53.65; 15. Finley Cheal, 7, 22:57.41; 16. Aidin Wilson, 8, 22:59.36; 17. Emma Slade, 6, 22:59.65; 18. Brynn Buskerud, 7, 23:01.14; 19. Ben Whitlatch, 5, 23:18.99; 20. Evan Garrigus, 4, 23:25.82; 21. Clara Messner, 6, 23:27.06; 22. Jake Williams, 7, 23:50.08; 23. Alie Clarke, 6, 23:53.77; 24. Eli Meservey, 7, 24:43.70; 25. Alexis Forester, 4, 24:52.48; 26. Haley Buskerud, 7, 25:06.06; 27. Erica McClintock, 5, 25:14.14; 28. Carley Lucero, 5, 25:14.48; 29. Mikal McGowan, 6, 25:21.75; 30. Julian Hernandez, 8, 25:23.81; 31. Darynne Huntley, 8, 25:32.25; 32. Allison Burgmeier, 6, 25:32.80; 33. Tripp Karow, 5, 25:43.53; 34. Ellie Delgado, 8, 26:05.40; 35. Riley Mullanix, 5, 26:08.84; 36. Hailey Ochoa, 5, 26:17.22; 37. Elijah Bowman, 6, 26:25.80; 38. Bo Harnden, 1, 26:40.48; 39. Bella Mullanix, 3, 26:44.53; 40. Heidi Riehl, 3, 26:45.42; 41. Addison Horning, 3, 26:46.22; 42. Kally Haynes, 8, 26:47.79; 43. Triston Burnside, 7, 26:51.78; 44. Malia Flitcroft, 3, 27:03.76; 45. Sebastian Smith, 5, 27:05.45; 46. Dakota Blair, 5, 27:12.84; 47. Lily Thompson, 4, 27:17.43; 48. Ace Mead, 1, 27:18.08; 49. Kaydence Stevwing, 7, 27:18.82; 50. Gus Ouellette, 3, 27:20.05; 51. Turner Ouellette, 2, 27:24.44; 52. Roxanna Day, 7, 27:35.22; 53. Hope Hoffine, 6, 27:43.08; 54. Mara Elgin, 4, 27:44.25; 55. Jackson Cook, 2, 27:50.51; 56. Brodie Blair, 8, 27:57.24; 57. Wyatt Petley, 6, 27:57.61; 58. Sophie Rhodes, 6, 28:01.47; 59. Lauryn Garrigus, 2, 28:03.79; 60. Carlo Baylon, 2, 28:04.48; 61. Fiona Elgin, 2, 28:06.47; 62. Angel Andrade, 7, 28:07.44; 63. Lola Davidson, 5, 28:11.13; 64. Mila Davidson, 5, 28:14.60; 65. Noah White, 1, 28:17.79; 66. Kendall Qualman, 1, 28:26.20; 67. Kierstin Erwin, 6, 28:29.30; 68. Troy Hoffine, 4, 28:39.47; 69. Carson Palmer, 3, 28:40.77; 70. Titus Hoffine, 2, 28:42.06; 71. Justice Hoffine, 1, 28:54.87; 72. Conner Wharton, 4, 29:01.12; 73. Ella Henthorn, 3, 29:02.78; 74. Iona Speidel, 2, 29:16.57; 75. Kindall Wyatt, 2, 29:16.91; 76. Jorja Stewart, 5, 29:18.63; 77. Olivia Smith, 5, 29:24.25; 78. Connor MacBeth, 6, 29:52.43; 79. Braddy Meyers, 4, 29:55.07; 80. Dollie Austin, 4, 29:56.21; 81. Timothy Carter III, 4, 29:58.39; 82. Kayden Blean, 2, 29:59.26; 83. Mckenna Schneider-Praus, 5, 30:01.34; 84. Lorenzo Acuna, 6, 30:22.60; 85. Victoria Glasgow-Cardova, 7, 30:36.93; 86. Jordyn Prince, 6, 30:39.22; 87. Frances Helland, 4, 30:40.02; 88. Chesney Laney, 6, 30:44.62; 89. Kaileigh Brugnoli, 7, 30:51.01; 90. Tommy Keizer, 3, 30:57.98; 91. Kamryn Johnson, 2, 30:59.18; 92. Kamdyn Greene, 2, 31:15.30; 93. Zoe Laidlaw, 2, 31:29.09; 94. Chris Warner, 2, 31:44.47; 95. Preslee Pruett, 1, 31:47.04; 96. Elliyah Baldwin, 4, 31:49.51; 97. Natalie Fish, 8, 31:50.06; 98. Izacc Lake, 3, 31:52.46; 99. Brayden Stalcup, 2, 31:52.93; 100. Delilah Govoe, 2, 31:53.59; 101. Brendan Coyle, 2, 31:58.42; 102. Jordan Woods, 1, 31:59.05; 103. Carter Holcomb, 1, 32:00.58; 104. Aleida Nunez, 4, 32:36.39; 105. Madilynn Roe, 1, 32:58.35; 106. Lawson Zender, 3, 33:01.60; 107. Maryam Qadir, 7, 33:34.78; 108. Bella Storm, 1, 33:35.88; 109. Eli Belzer, 6, 33:44.34; 110. Emanuel James, 6, 33:49.90; 111. Skyler Belzer, 5, 34:02.92; 112. Dean Berger, 3, 34:10.64; 113. Bryn Smith, 1, 34:13.36; 114. Katie Jackson, 7, 34:13.81; 115. Emma Whitlatch, 3, 34:14.28; 116. Kiara West, 3, 34:29.00; 117. Julia Keizer, 5, 34:39.46; 118. Josh Andrade, 3, 34:40.07; 119. Eli Berrier, 3, 35:00.36; 120. Jonathan Hutchins, 3, 35:47.00; 121. Avorey Petley, 3, 35:48.83; 122. Riley Beck, 3, 35:53.59; 123. Ashtyn Orr, 3, 36:29.92; 124. Jamie Reed, 3, 36:59.74; 125. Keira Porter, 4, 36:59.98; 126. Raleigh Kraynik, 2, 37:30.94; 127. Xevo Botts, 4, 38:03.77; 128. Jacoby Sause, 5, 38:11.57; 129. Madison Martinez, 4, 38:14.93; 130. Emma Kritenbrink, 1, 38:17.60; 131. Sarah Lynn Smith, 3, 38:29.68; 132. Carlos Nunez, 1, 38:48.31; 133. Matix Wolfe, 6, 38:56.97; 134. Izabella Kougioulis, 1, 39:00.91; 135. Luke Henthorn, 1, 39:05.60; 136. Karly Mullanix, 1, 39:13.35; 137. Natalee Brugnoli, 4, 39:15.13; 138. Keira Beebe, 5, 39:47.48; 139. Brooklyn Patrick, 5, 39:47.72; 140. Ayline Nunez, 1, 40:06.79; 141. Sky Langley, 2, 40:30.90; 142. Breeanna Langley, 4, 40:31.15; 143. Abigail Praus, 1, 40:31.66; 144. Kaylee Blean, 6, 40:39.18; 145. Matthew Lamar, 4, 41:40.21; 146. Morgan Ryback, 3, 41:40.59; 147. Heston Blanten, 2, 41:45.20; 148. Betty Helland, 4, 41:46.79; 149. Lauren Wolfe, 4, 41:47.55; 150. Kadin Poore, 6, 42:00.94; 151. Brodie Garcia, 7, 42:03.25; 152. Ethan Cupp, 2, 42:11.47; 153. Calli McGriff, 1, 42:18.84; 154. Mirra Cantrell, 1, 42:28.80; 155. Paul Cantrill, 2, 42:32.56; 156. Austin Salter, 3, 42:23.44; 157. Dylan Hernandez, 2, 42:33.97; 158. Rissa Hannah, 5, 42:55.34; 159. Nathan Mullanix, 8, 42:56.25; 160. Natiri Greiner, 1, 43:02.08; 161. Katelynn Austin, 1, 43:03.95; 162. Mason Tatge, 1, 43:19.27; 163. Brayden Le, 2, 43:22.49; 164. Kaiyan Carter, 1, 43:43.14; 165. Zoya Qadir, 2, 43:44.09; 166. Deegan Sause, 3, 43:50.78; 167. Jaxson Miller, 1, 44:05.44; 168. Landon Mullanix, 2, 44:19.74; 169. Kenzie Prince, 4, 44:31.94; 170. Damien Stubblefield, 1, 44:51.10; 171. Eli Cupp, 1, 44:58.46; 172. Lesley Rodriguez, 4, 45:02.81; 173. Kyla Stubblefield, 6, 45:14.16; 174. Mazzie Neal, 2, 45:20.92; 175. Landon Salter, 1, 46:04.28; 176. Kylee Johnson, 5, 46:05.21; 177. Juliette Kern, 2, 46:20.90; 178. Nash Hinzmann, 1, 46:24.29; 179. Crosby Roesler, 3, 46:51.01; 180. Hayden Le, 1, 47:43.44; 181. George Cheal, 1, 48:18.38; 182. Owen Poore, 2, 48:19.15; 183. Kendall Cordova, 2, 48:19.63; 184. Ivan Cordova, 5, 49:36.50; 185. Sadie Green, 1, 49:37.68; 186. Sophia Johnson, 1, 50:15.86; 187. Mitchell Johnson, 3, 51:20.09; 188. Hannah Graudin, 1, 51:22.40; 189. Amy Graudin, 1, 51:33.24; 190. Karlee Zender, 2, 51:33.85; 191. Kourtnee Zender, 3, 51:34.95; 192. Tia Reiber, 2, 1:01:02.22; 193. Alex Banks, 5, 1:01.25.57; 194. Marina Garvin, 4, 1:01:53.69.