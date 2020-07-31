Marriage License

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The following couples have filed for marriage licenses at the clerk’s office at the Coos County Courthouse in Coquille:

June 22-30

Rebecca Pankey and Shane Kraska

Sarah Palmer and Kenneth Brown 

Emily Terry and Michael Cotter

Kaley Brownell and Koby Greene

Michelle Whitney and Zachary Pollin

Samantha Waller and Trayton Glass

Megan Fenn and Skyler Palmer-Powell

Rachel Hogan and Richard Schober

Anita Hatfield and Stephen Miller

Susan Forster and Stephen Ficker

Kylene Halliday and Brandon Stanfield

Nicole Reeder and Michael Spencer

Mirna Umana and Jeffery Dery, Jr.

July 1-9

Safiya Finch and Daniel Robertson

Jenifer Hardisty and Steve Marcou

Ciera Leonard and Matthew Gray

Mayte Estrada and Brandon Koffler

Jennifer Terry and Billy Leatherman

Mariah Rogers and Nicholas Carder

Arleen Matisin and Jimmie Ritchie

Frank McMillian and Daniel Poore

Verissa Ellis and Eric Danielson

July 10-17

Heather Badial and Steven Blean

Camille Setelia and Clay Hermann

Courtney Paris and Tyler Bunnell

Shelby Vanvekoven and Sean Miller

Taylor Breen and Amani Martin

Mary Elamparo and Darrel Hash

Delana Daharsh and Alpha Carle

Carmen Libbett and Ty Austin

Destiny Austin and Ian Harrison

Caela Stolle and Austin Hales

Alexa Buckner and Carter Thomas

Kammie Brophy and Aaron Litvak

Gail Rambery and Edward Hurt

Danae Johnson and Daniel Hogan

Hope Easley and Bradley Padgett, Jr.

Evalyn Mehus and John Phillips

Dani Cox and Joseph Scolari

July 20-24

Kathryn Cheslock and Christopher Bahlmann

Hailie Brown and Matthew Miranda

Janelle LeBlanc and George LaGesse

Jenna Brelage and John DeSoto

Bonnie Buckner and David Gagne

Dawn Stewart and Michael Tomlin

Donna Ainsworth and Kenneth McLaughlin

Melinda Billingsley and Rey Martinez

Shania Flores and Caleb Hand

Tamara Roughton and Anthony Cavinaw

Kimberly Huckabee and William Hart III

Rosana Estrada-Magdaleno and Evan Ames

Alyssa Hedgpeth and Dylan Boyer

Rhianna Wear and Jacob Ksenzulak

Donene Moses and Ted McDougall

Jamie Allen and Michael Scherado

Caitlin McCullough and Benjamin Renna 

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