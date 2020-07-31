The following couples have filed for marriage licenses at the clerk’s office at the Coos County Courthouse in Coquille:
June 22-30
Rebecca Pankey and Shane Kraska
Sarah Palmer and Kenneth Brown
Emily Terry and Michael Cotter
Kaley Brownell and Koby Greene
Michelle Whitney and Zachary Pollin
Samantha Waller and Trayton Glass
Megan Fenn and Skyler Palmer-Powell
Rachel Hogan and Richard Schober
Anita Hatfield and Stephen Miller
Susan Forster and Stephen Ficker
Kylene Halliday and Brandon Stanfield
Nicole Reeder and Michael Spencer
Mirna Umana and Jeffery Dery, Jr.
July 1-9
Safiya Finch and Daniel Robertson
Jenifer Hardisty and Steve Marcou
Ciera Leonard and Matthew Gray
Mayte Estrada and Brandon Koffler
Jennifer Terry and Billy Leatherman
Mariah Rogers and Nicholas Carder
Arleen Matisin and Jimmie Ritchie
Frank McMillian and Daniel Poore
Verissa Ellis and Eric Danielson
July 10-17
Heather Badial and Steven Blean
Camille Setelia and Clay Hermann
Courtney Paris and Tyler Bunnell
Shelby Vanvekoven and Sean Miller
Taylor Breen and Amani Martin
Mary Elamparo and Darrel Hash
Delana Daharsh and Alpha Carle
Carmen Libbett and Ty Austin
Destiny Austin and Ian Harrison
Caela Stolle and Austin Hales
Alexa Buckner and Carter Thomas
Kammie Brophy and Aaron Litvak
Gail Rambery and Edward Hurt
Danae Johnson and Daniel Hogan
Hope Easley and Bradley Padgett, Jr.
Evalyn Mehus and John Phillips
Dani Cox and Joseph Scolari
July 20-24
Kathryn Cheslock and Christopher Bahlmann
Hailie Brown and Matthew Miranda
Janelle LeBlanc and George LaGesse
Jenna Brelage and John DeSoto
Bonnie Buckner and David Gagne
Dawn Stewart and Michael Tomlin
Donna Ainsworth and Kenneth McLaughlin
Melinda Billingsley and Rey Martinez
Shania Flores and Caleb Hand
Tamara Roughton and Anthony Cavinaw
Kimberly Huckabee and William Hart III
Rosana Estrada-Magdaleno and Evan Ames
Alyssa Hedgpeth and Dylan Boyer
Rhianna Wear and Jacob Ksenzulak
Donene Moses and Ted McDougall
Jamie Allen and Michael Scherado
Caitlin McCullough and Benjamin Renna
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