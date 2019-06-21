NORTH BEND — North Bend High School students have earned third-term honors for the 2018-2019 school year. Students on the honor roll list earned a GPA of 3.5-4.0.
*Denotes 4.0 GPA.
Ninth Grade:
Isabella Amatisto-Ali* Victoria Bachmakova, Derek Bell*, Elizabeth Bonner*, Jake Bullard*, Kaley Chapanar*, Mackenzie Deschler*, Grady Diefenbaugh, Sinead Duggan, John Efraimson*, Josephine Elwell, Emma Fellows, Johnny Flanagan*, Lucas Foxworthy*, Adrianna Frank, Roman Fritz*, Angel Garcia*, Brooklyn Garrigus, William Genczo, Trinity Gonzalez, Amariah Goslin*, Sidon Green*, Hannah Groth, Madeline Groth, Makahla Hickey, Bria Hood, Rebecca Hull, Ben Jackson, Brandy Jacquot*, Anthony Jewell*, Kevin Jones*, Mia Knight*, Karis Kohl*, Alaina Kuckuck, Alyssa Landrum, Benson Lin*, Chloe Linnehan*, Aiden Lucas*, Mavrick Macalino, Mya Massey*, Shelby Merritt, Keia Morris, Preston Mosley, Jordan Nelson*, Ian Nolan*, Allison Parks, Trenton Parrott, Cody Perry*, Drew Phillips*, Jasmine Reed, Haley Reeves*, Alissa Richardson*, Madden Robertson, Hannah Rodman, Owen Roe, Brayden Skinner*, Dylan Spencer, Jaidee Spencer, Charlise Stark, Tristan Stinson, Elias Strasman, Kyha Szalai, Gavyn Tatge, Katie Tellei, Camila Torres-Zepeda, Guadalupe Trujillo*, Saige Vaughn, Ian Wakeling*, Steven Wales*, Emily West*, Sydney Wilson*, Braden Wirth.
10th Grade:
Rebeca Alvarez, Caitlyn Anderson, Haley Belcher, Kolbey Berg, Jericho Bingham, Jared Bower Solomon*, Daylen Brown, Kaylee Caporale, Jayce Carlezon*, Katie Carver*, Natalie Cheal*, Lillian Collins*, Coleman Compton, Hailey Crawford, Randee Cunningham*, Cali Davis, Violette Davis, Madison Glazier, Michelle Gochnour*, Heaven Gonzales, Madalyn Hampel*, Alexis Hampton, Ayako Harper*, Tyler Hill*, Zachary Holt, Tucker Hood*, Thomas Jacquot, Josiah Jensen, Krista Jones, Lila Keating, Paige Knudsen, Skya Locken, Jedidiah Londagin*, Paige Martin, Rylee Mathews*, Haydenn Matzner*, Brady Messner*, Eric Monsebroten, Aidan Nolan*, Moira O’Bryan*, Elayna O’Rourke, Tristen Page*, Molly Picatti*, Kristina Powley*, Megan Proett*, Molly Richcreek, Makenna Roberts, Landon Rodriguez, Dale Schandelmeier-Lynch*, Miranda Seldon*, Celeste Sinko*, Aiden Slaska, Ian Spalding, Patrick Stauff, Kassidy Stroh, Christopher Tausch, Abbigail Thomas, Aubrey Thorsen, Liam Trapold, Madison Trenner, Ashley Truax, Dylan Walling*, Nicholas Williams, Makayla Wingert*.
11th Grade:
Isaiah Allemani, David Bachmakov, Kairah Beltz*, Yanqi Chen, Kiara Conway*, Christina Downing, Naia Duggan, Megan Farmer*, Whitney Fellows, Madeline Finnigan*, Mark Gilmore, Sawyer Green, Noah Halzel, Chelsea Hendrickson, Chelsea Howard, Gabriel Johnston, Lauren Jones, Matthew Jordan, Catherine Kelsay*, Tasian King, Abigail Kirby, Anna Maria Knight, Jacob Lang*, Dani Lauby, Gracelynn LeBlanc, Garrison Mateski*, Makoa Matthews, Elisabeth McDowell*, Devan Nasby, Truc Nguyen, Nico Parvin*, Macie Peterson, Bo Phillips, Hassaan Qadir, Crystal Ramirez-Garcia, Kaitlyn Randle, Genasea Reigard*, Kylie Rocha*, Julia Salathe, Jake Siewell, Braydon Snoddy, Spencer Spini, Coel Stark, Annika Strasman, Ashleigh Timm, Lily Vaught, Stevie-Nicole Watkins, Elliana White, Aydan Wisely, Lexi Work.
12th Grade:
Hunter Bierce, Alberto Calanchi*, Shelena Chavez, Emma Coughlin, Magdalena Cozlova, Jayce Craig*, Kendall Ehlin*, Jacob Ferenczi*, Trinity Forester*, Regan Foxworthy*, Jayden Frank*, Mathew Frischman*, Emma Gale, Seth Grover, Nicole Halzel, Teal Hamner, Tsubasa Harada*, Zachary Hassett, Reagan Hunt*, Ella Hutcherson, Ashlee Imhoff*, Jessie Jacquot, Ellyzabeth Jones*, Riley Jones*, Logan Lampe*, Jayme Livingston, Brysen Lofthouse, Roselyn Lua*, Skylar Lucas*, Hayden Markel, Scott McNutt, Kaleb Messner*, Nathan Monohon, Patrick Monsebroten, Meagan Morlan, Alora Oberg, Skyler Prickett*, Tyler Quillin*, Patton Reid*, Cody Robinson, Aiden Ronk, Joshua Ryan*, Timothy Shupe*, Haley Snelgrove*, Ryan Stallings, Faith Stice*, Hayden Strebendt*, Banyan Veloz-Rolph, Cassidy Webber, Corbin White, Alexandria Wilson*, Jack Wilson, Helen Witharm*.