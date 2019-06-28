COQUILLE — The Coquille Junior-Senior High School honor roll list for third trimester of the 2018-2019 school year includes:
Seventh grade
4.00 GPA: Brody Higgins, Andrew Matlock, Callie Millet, Alexis Moe, Carlee Smith and Paige Train.
3.50–3.99 GPA: Lance Beaver, Jeslyn Elbert, Brandon Hogan, Bo Messerle, Daisy Ross, Cohen Smith and Ruth Wiese.
3.00–3.49 GPA: Nikki Baker, Nolan Black, Aaron Boyd, Kaileigh Brugnoli, Jered Callihan, Haylee Fredrickson, Reggie Gardner, Riley Jones, Hayden March, Thea-Ann McCune, Cade Meier, Madilyne Nighswonger, Emma Villegas and Craig West
Eighth grade
4.00: Hayden Gederos, Aiden Haan, Dean Hallmark, Dillon Thurman and Dean Tucker.
3.50–3.99 GPA: Godfred Amonoo, Fatima Barajas, Camry Clemons, Kendi Myers, Leanna Smith, Aria Utech and Emily Werner.
3.00–3.49 GPA: Sydnee Akers, Spencer Arzie, Sydney Bassine, Kaylie Bynum, John Clements, Johnny Crawford, Trace Edwards, Zakary Farmer, Natalee Kennedy, Ryan Knight-Shields, Hunter Layton, Anna Lillie, Parker Morton, Shaun Pugh, David Reasor, Tomas Riley, Armando Ruiz and Hailey Silva.
Ninth grade
4.00 GPA: Luke Donaldson, Celeste Snively and Allison Storts.
3.50–3.99 GPA: Joey Barbey, Bailey Higgins and Grace Wright.
3.00–3.49 GPA: Riley Ashcraft, Savannah Cochran, Hailey Combie, Abigail Elmer, Dustin Herker, Nicole Lehto, Gabrielle McCrorey, Talon Meier, Emily Motheral, Lily Thomas and Drake Watts.
10th grade
4.00 GPA: Noah Bassine, Carter Borror, Ellie Ekelund, Kendall Hallmark and Jaden Sperling.
3.50 – 3.99 GPA: Brayden Clayburn, Emily Cortez, Madeleine Haan, Makenna Webley and Drew Wilson.
3.00–3.49 GPA: Nahia Astokia, Jesus Basulto, Alana Bridges, Morgan Domenighini, Ethan Elmer, Gia Faith, Caelee Farmer, Ashli Feddersen, Tyler Gibbs, Jace Haagen, Racen Homan-Hall, Katelynn Landmark, Ashleigh Lathrom, Cort McKinley, Maya Salazar, Courtney Sanders, Emma Strain, Julien Temps and Gwyn Troedel.
11th grade
4.00 GPA: Kimberly Abarca, Morgan Baird, Carlee Gederos, Jessica Rowe, Treyton Stokes and Anella Willis.
3.50–3.99 GPA: Garrett Baird, Grace Bishop, Keira Breitkreutz, Macie Ford, Saige Gallino, Tucker Godfrey, Samantha Huffman, Jeremy Kistner, Cierra Prince and Imogen Snively.
3.00–3.49 GPA: Paige Beaver, Spencer Gallino, Shawn Guerrero, Garet Hyatt, Raeleeann Jackson, Charlee Jo Padgett, Hannah Perkins, Caleb Prince and Ean Smith.
12th grade
4.00 GPA: Kezia Amonoo, Nataleena Daily, Jami Goin, Kayleana Green, Logan Jones, Wan Nimrawee, Liliana Ortis, Jade Slosser, Jacob Smith and Haley Van Pelt.
3.50–3.99 GPA: Abbey Dieu, Brooklyn Duble, Tracie Godfrey, Bona Ha, Patrick Kennedy, Halle Layton, Morgan Miller, Rory Sweeney, Jordyn Tippett, Ian Whidden and Jedidiah Wright.
3.00–3.49: Sage Garrington, Jai Morgan, Joze Mundell, Sarah Reed, Kane Rilatos, Hannah Schley-Trillia and Rogun Weigel.