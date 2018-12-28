COQUILLE — The Coquille Junior-Senior High School honor roll list for first trimester of the 2018-2019 school year includes:
Seventh grade
4.00 GPA: Kailegh Brugnoli, Jered Callihan, Brody Higgins, Andrew Matlock, Thea-Ann McCune, Callie Millet, Alexis Moe and Carlee Smith.
3.50–3.99 GPA: Nikki Baker, Lance Beaver, Isaac Felton, Haylee Fredrickson, Reggie Gardner, Brandon Hogan, Riley Jones, Bo Messerle, Madilyne Nighswonger, Karli Ring, Daisy Ross, Cohen Smith, Paige Train and Craig West.
3.00–3.49 GPA: Megan Benton, Nolan Black, Aaron Boyd, Jeslyn Elbert, Kallie Krewson, Ruth Wiese, Taylor Williams and Zebadiah Zimmerman
Eighth grade
4.00 GPA: Godfred Amonoo, Fatima Barajas, Aidan Haan, Dean Hallmark, Natalee Kennedy and Hunter Layton.
3.50–3.99 GPA: Howard Blanton, Camry Clemons, Johnny Crawford, Zakary Farmer, Hayden Gederos, Kendi Myers, Shaun Pugh, David Reasor, Amando Ruiz, Dillon Thurman, Dean Tucker, Aria Utech and Emily Werner.
3.00–3.49 GPA: Sydnee Akers, Spencer Arzie, Sydney Bassine, Megan Bue, Kaylie Bynum, John Clements, Trace Edwards, Caleb Hartley, Kimberly Indalecio, Parker Morton, Brooklyn New, Ashlynn Parmley, Tomas Riley, Amie Sacrenty, Hailey Silva and Nayeli Trujillo.
Ninth grade
4.00 GPA: Luke Donaldson, Allison Storts and Grace Wright.
3.50–3.99 GPA: Savannah Cochran, Bailey Higgins, Emily Motheral and Celeste Snively.
3.00–3.49 GPA: Riley Ashcraft, Joey Barbey, Lilyan Cole, Hailey Combie, Abigail Elmer, Tony Florez, Isaac Hanks, Logan Hill, Natalie Ramirez, Lily Thomas, Drake Watts and Brock Willis.
10th grade
4.00 GPA: Carter Borror, Ellie Ekelund and Kendall Hallmark.
3.50–3.99 GPA: Noah Bassine, Cort McKinley, Maya Salazar, Makenna Webley and Drew Wilson.
3.00–3.49 GPA: Nahia Astorkia, Alana Bridges, Brayden Clayburn, Emily Cortez, Morgan Domenighini, Ethan Elmer, Gia Faith, Ashli Feddersen, Trent Fisher, Madeleine Haan, Katelynn Landmark, Ashleigh Lathrom, Gianna Nickolaus, Courtney Sanders, Chris Shelton, Jaden Sperling and Emma Strain.
11th grade
4.00 GPA: Kimberly Abarca, Morgan Baird, Carlee Gederos, Jessica Rowe and Anella Willis.
3.50–3.99 GPA: Garrett Baird, Keira Breitkreutz, Lucas Dane, Samantha Huffman, Raeleeann Jackson, Jeremy Kistner, Hannah Perkins and Imogen Snively.
3.00–3.49 GPA: Paige Beaver, Grace Bishop, Theron Curran-Bounds, Saige Gallino, Tucker Godfrey, Shawn Guerrero, Garet Hyatt, Zachery Kissinger, Harin Koh, Renzai Martin, Caleb Prince, Cierra Prince, Sierra Rhoades, Mia Ruiz and Treyton Stokes.
12th grade
4.00 GPA: Kezia Amonoo, Nataleena Daily, Brooklyn Duble, Kayleana Green, Bona Ha, Logan Jones, Wan Nimrawee, Liliana Ortis, Jacob Smith, Jordyn Tippett and Jedediah Wright.
3.50–3.99 GPA: Abbey Dieu, Tracie Godfrey, Jami Goin, Patrick Kennedy, Halle Layton, Morgan Miller, Joze Mundell, Rory Sweeney and Haley Van Pelt.
3.00–3.49 GPA: Herbert Kreikenbohn, Jai Morgan, Tristan Motheral, Sarah Reed, Kane Rilatos, Vincent Thrash and Ian Whidden.