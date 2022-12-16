7th Grade
4.00
Dean Berger, Ashton Carr, Taylor Fisher, Ella Henthorn, Petra Ivanitsky, Avery Johnson, Tanner Kelner, Tucker Kelner, Haydenn McGilvery, Wyatt Strouts, Neeko Tucker and Bronson Willis
3.50 – 3.99
Ava Arriola, Coral Averett, Joshua Coffman, Grace Gertner, Starah Holycross, Elizabeth Huff, Charlotte Jackson, Hyatt Johnson, Bristol Layton, Adriana Lucatero, Tyler LeBrun, Gavin McCrorey, Reagan Thomason, Samuel Wells, and Rylie West
3.00 – 3.49
Lilly Frazier, Grace Gillaspie-Cook, Bentley Hansen, Jesse King, Ziva Klatt, Lily Mills, Avery Moe, Tylee Rutland, Lillie Ryan, Skyler Schalla, Paisley Sherritt, Molly Voth, and Elianah Watts
8th Grade
4.00
Aurora Bartholomew, Yamini Chovatiya, Peyton Drake, Liam Haan, Oakley Johnson, Valorie Lambson and Braedon Millhouser
3.50 – 3.99
Ashlynne Allen, Peter
Clark, Edan Cochran, Alexander Cribben,
Devrie Crochetiere, Cody Fife, Austin Gallagher,
Katie Grant, Bella James, Jazmin Lockwood and
Belle Messerle
3.00 – 3.49
Trenton Backman, Nevaeh Domenech, Owen
Ellerman, Kimberly Field, Ian Frost, Gideon LaGore, Michael Lenninger, Luke Noel, Paityn Pugmire,
Evan Ramos, Alicia
Salazar, Jacob Sherman, Natalie Stewart, Maria Villasenor and Katelin White
9th Grade
4.00
Katie Bue, Liliana Echavarria, Faith
Gertner, Deegan Johnson, Kaytlin Johnson, Azalea Liles, Alexi Lucatero, Echoa Mecca, Ada Millet, Synthia Salazar, Bailey Smith, William Snively and Trevor Willis
3.50 – 3.99
Noah Beaudry, Jasmine Berger, Aurora Fabrizio, Wally Litterell, Aubrey Sanborn, Delainey Swan and Erik Thrash
3.00 – 3.49
Kaylee Dykes, Gavin Fisher, Griffin Gill, Oliver Girard, Katelynn Godin, Karina Gonzalez, Gabriel Huff, Jacob Kingery, Miles Kirn, Audrina Najera, Mattilyn Nelson, Raven Pattee and Cody Ring
10th Grade
4.00
Alyssa Creamer,
Jerico Jones,
McKinley Warncke,
Jenna Willis and
Eme Wirebaugh
3.50 – 3.99
Alyssa Ammar,
Madelaine Brooks,
Madison Chimenti,
Sierra Davis,
Aubrianna Flinn,
Genevieve Jackson,
Peyton Leep,
Morgan Pierce,
Izabella Trujillo and
Holli Vigue
3.00 – 3.49
Grace Arriola,
Conor Bready,
Taylor Kelner,
Waylon Messerle,
Katalina Sherritt,
Andy Smisek and
Simon Zanni
11th Grade
4.00
Nikki Baker, Lance Beaver, Jeslyn Elbert, Brandon Hogan, Reagan Krantz, Hayden March, Andrew Matlock, Thea-Ann McCune, Callie Millet, Karli Ring and Taylor Williams
3.50 – 3.99
Nolan Black, Cole A. Brown, Kaileigh Brugnoli Lyvia Erenfeld, Nicholas Fry, Reggie Gardner, Karsten Gertner, Abigail Hazen, Jacob Kinnaird, Daisy Ross, Mackenzie Thompson and Paige Train
3.00 – 3.49
Mildren Alvarado-Tafolla, Jered Callihan, Chance Dery, Haylee Fredrickson, Jason Herker, Levi Hoyle, Riley Jones, Skyler-Davyd Kirby, Cade Meier, Bo Messerle, Westley Petersen, Domnik Simmons, Cohen Smith and Thomas Vigue
12th Grade
4.00
Godfred Amonoo, Trinidy Blanton, Megan Bue, Theron Bounds, Camry Clemons, Hayden Gederos, Aiden Haan and Dean Hallmark
3.50 – 3.99
Sydney Bassine, Johnny Crawford, Karli Daugherty, ShaeLynn Davis, Zakary Farmer, Jessica Gisholt, Madison Hemphill-Ramos, Kimberly Indalecio, Anna Lillie, Sabre Martin-Petty, Brooklyn New, David Reasor, Tom Riley, Nayeli Trujillo and Dean Tucker
3.00 – 3.49
Spencer Arzie, Leigha Bertrand, Cole M. Brown, Kendal Carrico, Henry Clark, Nevaeha Florez, Hunter Layton, Shaun Pugh, Gardner Scolari and Erica Thrash
Post a comment as anonymous
Report
Watch this discussion.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In