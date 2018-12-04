BASKETBALL
BOYS
North Bend 60, Brookings-Harbor 45
Brookings-Harbor;16;9;9;11;—;45
North Bend;16;18;13;13;—;60
BROOKINGS-HARBOR (45): Austin Fronckowiak 18, Derek Bonde 10, Evan Fronckowiak 7, Luke Beaman 4, Brig Schofield 4, Jason Vanginderen 2, Eli Mills, Manny Zamora.
NORTH BEND (60): Jayden Frank 29, Cooper Lynn 11, Garrison Mateski 5, Devante Byers 4, Jake Simmons 4, Maddux Mateski 3, Brady Messner 3, Garrett Christensen 1, John Burgmeier, Kyle Martin, Gracen Porter.
Pacific 64, Bandon 53
Pacific;20;13;13;18;—;64
Bandon;10;14;15;14;—;53
PACIFIC (64): Colton Morrill-Keeler 35, Davyn Brown 11, Steve White 9, Kross MIller 4, Sean White 3, Devon Richard 2, Jordan Walker.
BANDON (53): Matt Yarbor 16, Hunter Angove 14, Colby Gaston 8, Trevor Angove 6, Cooper Lang 6, Will Freitag 3, Luke Brown, Josh Minkler.
Coquille 76, Illinois Valley 67
Coquille;19;18;21;18;—;76
Illinois Valley;21;14;11;21;—;67
COQUILLE (76): Hayden Davis 22, Jeremy Kistner 17, Ean Smith 16, Cort McKinley 12, Jace Haagen 9, Jacob Smith, Jaden Sperling, Julien Temps, Rogun Weigel.
ILLINOIS VALLEY (67): Bryce Bruner 26, Caleb Hess 24, Tyi Brummett 6, Noah Herrera 6, Samuel Hess 2, Tanner Jolley 2, Jonathan Wood.
Glide 44, Reedsport 40
Glide;6;14;15;9;—;44
Reedsport;12;8;4;16;—;40
GLIDE (44): Dillon Towne 17, Terrell Russell 10, Caleb Alexander 8, Joe DeBell 5, Caiden Cunningham 2, Ethan Wilding 2, Colby Bucich, Trevion Karcher, Hunter Rinnert, Garrett Tischner.
REEDSPORT (40): Dallas McGill 11, Griffin Lavigne 10, Javier Analco 6, Michael Stanley 6, Jacob Chaney 5, Leo Voepel 2,
Myrtle Point 68, Canyonville Academy 52
Canyonville;16;11;11;14;—;52
Myrtle Point;9;16;24;19;—;68
CANYONVILLE ACADEMY (52): Alex Chang 13, Herve Mneyo 12, Leon Ku 11, John Chen 7, Hugh Cheung 6, Cherokee Lester 3, Jason Lee.
MYRTLE POINT (68): Gabe Swan 28, Tyler Beyer-Smith 15, Luke Nicholson 11, Jose Medina 9, Brodie Parrish 5, Enrique Camacho, Aidan Lilienthal.
GIRLS
North Bend 63, Brookings-Harbor 53
Brookings-Harbor;25;11;6;11;—;53
North Bend;12;19;16;16;—;63
BROOKINGS-HARBOR (53): Lexi Schofield 20, Sidney Alexander 9, Sierra Fitzhugh 8, Lexee Murray 6, Shelby Jirsa 4, Avana Pettus 3, Mickey Fulton 3, Gracie Harms 0, Alonna Nalls, Ariadna Olivera, Tilly Peters.
NORTH BEND (63): Haley Snelgrove 18, Hayden Markel 14, Hannah Lillebo 13, Megan Proett 7, Makoa Matthews 5, Randee Cunningham 4, Kaitlyn Randle 2.
Bandon 45, Pacific 33
Pacific;8;6;10;9;—;33
Bandon;15;9;9;12;—;45
PACIFIC (33): Kaiya Gourneau 12, Madi Hall 10, Natalie Vincent 6, Wiley Shae Lang 2, Sierra White 2, Audrey Griffiths 1, Rio Cruz, Nicole Lee.
BANDON (45): Kylie Lakey 14, Naomi Martin 11, Kennedy Turner 8, Nikki Lakey 5, Ashley Strain 5, Shannon Smith 2, Bella Erenfeld, Kortney Ferreri.
Coquille 75, Illinois Valley 53
Coquille;9;22;23;20;—;75
Illinois Valley;9;11;10;22;—;53
COQUILLE (75): Morgan Baird 32, Abbey Dieu 19, Halle Layton 7, Raeleeann Jackson 4, Haley Van Pelt 4, Carlee GeDeros 3, Drew Wilson 3, Saige Gallino 2, Mia Ruiz 1, Hailey Combie, Bailey Higgins.
ILLINOIS VALLEY (53): Bailee Moore 17, Aarika Brooks 11, Alexis Navarro 11, Alyvia Miller 9, Alaurah Tallman 2, Sanjuana Mendoza 1, Megan LeMasters, Alexia Miller, Aidan Peters.
Myrtle Point 67, Canyonville Academy 13
Canyonville;3;6;2;2;—;13
Myrtle Point;21;16;18;12;—;67
CANYONVILLE ACADEMY (13): Patricia Chen 6, Angela Lee 5, Patricia Chen 2, Shasha Ahn, Esther Gon, Madison Shepherd.
MYRTLE POINT (67): Sierra Smith 20, Madison Brown 15, Maddi Reynolds 8, Kayla Wheeler 6, Kali Hernandez 4, Tayler Thomas 4, Hannah Weekly 4, Hunter Grove 2, Nikki Leep 2, Sarah Nicholson 2, Denissa Hermann, Rachel Tolman.
Glide 56, Reedsport 32
Glide;13;18;18;7;—;56
Reedsport;9;10;10;3;—;32
GLIDE (56): JoHanna Pope 22, Jordan Williams 15, Ruby Livingston 14, Mashayla Belloir 2, Raine Davison 2, Emily Michel 2, Jazmine Rams 1, Kylie Anderson, Krystan Markillie, Lily Ranger, McKynzie Swain, Cassidy Wynn.
REEDSPORT (32): Paige Hausmann-Noel 12, Makenzie Seeley 10, Mariyah Lumpkin-Hart 6, Aubrey Rohde 3, Jenna Corcoran 1, Kendalynn Bond, Taylor Joy, Courtney Manicke, Cheyenne McCart, Jordan Priest, Jordan Stanley.