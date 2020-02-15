<h2>BASKETBALL
GIRLS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;11-0;15-4
Crater;11-1;18-2
Willamette;9-2;12-8
Thurston;6-5;10-8
Ashland;6-5;11-8
North Eugene;3-9;5-14
Springfield;2-9;3-17
Eagle Point;2-9;7-13
North Bend;1-11;4-16
Saturday’s Score
Eagle Point 41, North Bend 26
Eagle Point 41, North Bend 26
North Bend;2;10;6;8;—;26
Eagle Point;12;5;16;8;—;41
NORTH BEND (26): Aby Holling 10, Trinity Barker 5, Makoa Matthews 4, Randee Cunningham 2, Katie Holmes 2, Hannah Lillebo 2, Caitlyn Anderson 1, Adrianna Frank, Kylee Lambert, Kaia Morris, Megan Proett.
EAGLE POINT (41): Hailey Burcham 20, Kierssa Hogan 7, Andrea Flores 6, Haley McCornack 5, Alyssa Swanson 2, Aeona Conte 1, Kylie Balero, Makenna Maldonado, Emilee Nielsen, Kacy Whitman.
BOYS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;11-0;16-3
Crater;11-1;15-5
Willamette;7-4;13-7
Springfield;7-4;11-8
Thurston;6-6;9-11
Ashland;4-7;9-11
North Eugene;4-8;9-12
North Bend;1-11;3-17
Eagle Point;1-11;1-19
Saturday’s Score
North Bend 54, Eagle Point 49
North Bend 54, Eagle Point 49
North Bend;17;9;13;15;—;54
Eagle Point;10;16;12;11;—;49
NORTH BEND (54): Garrison Mateski 19, Brady Messner 13, Kyle Martin 10, Kade Spencer 5, Maddux Mateski 4, Chase Platt 3, John Burgmeier, Devante Byers, Gracen Porter.
EAGLE POINT (49): Quinton Gelbrich 20, Brennen Neyt 12, Logan Esquibel 11, Matthew Shaffer 6, Gabe Esquibel, Tre McGarrell, Alex Smith.
<h2>SWIMMING
Midwestern League Championships
At Willamalane Pool
Winners qualify for Class 5A state meet; x- denotes other state qualifiers.
GIRLS
Team Scores: Springfield 370.5, North Bend 370, Churchill 357, Willamette 248.5, Ashland 174, North Eugene 159, Thurston 114, Crater 103.
200 Medley Relay — 1. Churchill, 1:51.93; x-2. Springfield, 1:55.18; x-3. North Bend (Natalie Cheal, Makenna Roberts, Bella Jones, Rebecca Witharm), 1:55.75; x-4. Willamette, 1:58.15; 5. Ashland, 2:05.52; 6. North Eugene, 2:10.90; 7. Thurston, 2:29.03.
200 Freestyle — 1. Bella Jones, NB, 2:02.1; x-2. Makenna Roberts, NB, 2:03.12; x-3. Helen Keeney, NE, 2:04.34; 4. Angie Allman, NB, 2:11.43; 5. Amelia Mercado, Ash, 2:13.23; 6. Samantha Webster-Bernal, Chu, 2:13.61; 7. Madison Trenner, NB, 2:18.44; 8. Lily Folgate, Cra, 2:25.93.
200 Individual Medley — 1. Natalie Cheal, NB, 2:15.85; x-2. Mckenzie Galloway, Spr, 2:16.32; 3. Veronika Perry, Spr, 2:27.49; 4. Annora Bradley, Chu, 2:29.04; 5. Whitney Murray, Thu, 2:35.48; 6. Sierra Tena, NE, 2:38.90; 7. Ayona Patrick, Spr, 2:48.85; 8. Megan Lay, Chu, 2:50.57. Also: 9. Gillian Baxter, NB, 2:49.60; 10. Maddie Finnigan, NB, 2:57.87.
50 Freestyle — 1. Kelsey Wasikowski, Chu, 25.05; x-2. Hannah Phillips, Wil, 25.84; x-3. Meg Justice, Chu, 25.98; 4. Rebecca Witharm, NB, 26.70; 5. Sarah Karr, Spr, 26.84; 6. Alanah Erickson, Chu, 26.93; 7. Ella Samuelson, Wil, 27.74; 8. Anna Sloan, Ash, 28.28. Also: 10. Ashleigh Timm, NB, 28.52; 12. Kristina Powley, NB, 28.68; 13. Sara Slade, NB, 28.92.
100 Butterfly — 1. Kylie Taylor, Chu, 59.74; x-2. Natalie Cheal, NB, 1:02.51; x-3. Bella Jones, NB, 1:02.79; x-4. Sarah Karr, Spr, 1:03.18; x-5. Saryah Judish, Spr, 1:03.49; x-6. Hannah Phillips, Wil, 1:03.70; 7. Emily Phillips, Wil, 1:08.12; 8. Sydney Yox, Ash, 1:08.32. Also: 11. Kristina Powley, NB, 1:10.26.
100 Freestyle — 1. Kelsey Wasikowski, Chu, 54.06; x-2. Sydney Simmons, Spr, 55.46; x-3. Helen Keeney, NE, 57.39; 4. Grace Oster, Wil, 59.19; 5. Samantha Webster-Bernal, Chu, 1:00.78; 6. Anna Sloan, Ash, 1:01.60; 7. Madison Trenner, NB, 1:0248; 8. Sara Slade, NB, 1:03.16.
500 Freestyle — 1. Makenna Roberts, NB, 5:33.88; x-2. Mary Downs, Ash, 5:44.21; x-3. Rebecca Witharm, NB, 5:47.56; x-4. Kassandra Mclennan, Spr, 5:47.79; x-5. Kaitlyn Doughty, Wil, 5:51.56; 6. Monique Gardner, Spr, 5:51.57; 7. Megan Lay, Chu, 6:07.14; 8. Emily Phillips, Wil, 6:14.95. Also: 9. Morgan Hoefs, NB, 6:17.54; 12. Maddie Finnigan, NB, 6:47.11.
200 Freestyle Relay — 1. Springfield, 1:44.10; x-2. Willamette, 1:45.92; 3. North Bend (Angie Allman, Ashleigh Timm, Sara Slade, Madison Trenner), 1:51.86; 4. Churchill, 1:52.48; 5. Thurston, 2:01.22; 6. Crater, 2:02.34; 7. North Eugene, 2:10.67.
100 Backstroke — 1. Kylie Taylor, Chu, 58.00; x-2. Meg Justice, Chu, 1:03.02; x-3. Saryah Judish, Spr, 1:03.29; x-4. Kassandra Mclennan, Spr, 1:05.08; x-5. Kaitlyn Doughty, Wil, 1:05.80; 6. Zoie Emata, Cra, 1:07.28; 7. Madison Bender, Spr, 1:07.42; 8. Angie Allman, NB, 1:08.04. Also: 13. Ashleigh Timm, NB, 1:21.38.
100 Breaststroke — 1. Sydney Simmons, Spr, 1:09.27; x-2. Mckenzie Galloway, Spr, 1:10.07; x-3. Grace Oster, Wil, 1:13.04; x-4. Mary Downs, Ash, 1:13.09; x-5. Veronika Perry, Spr, 1:14.17; x-6. Amelia Mercado, Ash, 1:17.27; 7. Ayona Patrick, Spr, 1:18.70; 8. Elizabeth Uttke-Hill, Thu, 1:21.42. Also: 11. Maria Knight, NB, 1:22.10; 12. Gillian Baxter, NB, 1:24.59; 14. Morgan Hoefs, NB, 1:27.61.
400 Freestyle Relay — 1. Churchill, 3:42.73; x-2. North Bend (Makenna Roberts, Rebecca Witharm, Bella Jones), 3:45.13; x-3. Springfield, 3:59.08; x-4. Ashland, 4:07.15; 5. Willamette, 4:13.36; 6. North Eugene, 4:26.66; 7. Thurston, 5:09.88; 8. Crater, 5:13.60.
BOYS
Team Scores: North Bend 419, Churchill 302, Springfield 291, North Eugene 245, Ashland 217, Willamette 215, Crater 99 Thurston 99.
200 Medley Relay — 1. North Bend (Mavrick Macalino, Zachary Holt, Tucker Hood, Craig Hoefs), 1:41.90; x-2. Churchill, 1:42.49; x-3. Springfield, 1:47.08; x-4. North Eugene, 1:48.81; 5. Ashland, 1:52.33; 6. Willamette, 1:53.05; 7. Crater, 2:03.47; 8. Thurston, 2:05.70.
200 Freestyle — 1. Marcus Reyes-Gentry, Cra, 1:45.14; x-2. Nathaniel Gordy, Spr, 1:48.56; x-3. Davis Wingard, Chu, 1:50.68; x-4. Joshua Phillips, Wil, 1:52.31; 5. Adam Wood, NB, 1:55.10; 6. Gabe Dawson, NE, 1:55.45; 7. Michael Carrabba, Ash, 1:59.09; 8. Max Heck, Chu, 2:02.94. Also: 10. Henry Hood, NB, 2:09.89; 11. Madden Robertson, NB, 2:10.17; 15. Tyler Hill, NB, 2:15.41.
200 Individual Medley — 1. Craig Hoefs, NB, 2:05.23; x-2. Finn Conaway, Chu, 2:06.02; x-3. Zachary Holt, NB, 2:10.34; x-4. Benjamin Thompson, NE, 2:14.90; x-5. Nic Eisele, Spr, 2:15.35; 6. Evan Dickens, Wil, 2:16.41; 7. Bryce Kerr, Spr, 2:26.86; 8. Matt Nohrenberg, Wil, 2:28.61. Also: 9. Ian Wakeling, NB, 2:29.65; 11. Sawyer Green, NB, 2:30.92.
50 Freestyle — 1. Charley Page-Jones, Chu, 22.19; x-2. Mavrick Macalino, NB, 23.01; x-3. Kyle Sorensen, NE, 23.31; x-4. Abram Gallup, Thu, 23.61; 5. Divenson Willis, NB, 24.65; 6. Brennen Whipp, Chu, 24.68; 7. Jorryn Blaylock, NE, 24.95; 8. Jedidiah Driscoll, Spr, 25.76.
100 Butterfly — 1. Diego Reyes, Spr, 51.29; x-2. Charley Page-Jones, Chu, 51.51; x-3. Mavrick Macalino, NB, 53.19; x-4. Tucker Hood, NB, 54.89; 5. Joseph Simmons, Wil, 1:03.99; 5. Max Heck, Chu, 1:05.83; 7. Ian Wakeling, NB, 1:06.57; 8. Aiden Feldman, Chu, 1:07.64. Also: 11. Eric Monsebroten, NB, 1:17.02.
100 Freestyle — 1. Chris Frownfelter, Ash, 48.59; x-2. Harry Ross, Ash, 49.48; x-3. Adam Wood, NB, 51.18; x-4. Joshua Phillips, Wil, 51.89; 5. Abram Gallup, Thu, 52.21; 6. Jacoby Crossler, NE, 55.01; 7. Divenson Willis, NB, 56.18; 8. Patrick Bender, Spr, 59.69. Also: 9. Henry Hood, NB, 58.08.
500 Freestyle — 1. Finn Conaway, Chu, 5:00.46; x-2. Nathaniel Gordy, Spr, 5:00.65; x-3. Michael Carrabba, Ash, 5:08.91; x-4. Gabe Dawson, NE, 5:09.04; x-5. Tucker Hood, NB, 5:13.80; 6. Evan Dickens, Wil, 5:20.94; 7. Nic Eisele, Spr, 5:23.92; 8. Liam Woodward, Thu, 5:52.48. Also: 12. Trenton Parrott, NB, 6:01.97; 13. Tyler Hill, NB, 6:02.16.
200 Freestyle Relay — 1. North Bend (Divenson Willis, Tucker Hood, Adam Wood, Henry Hood), 1:36.82; x-2. North Eugene, 1:38.92; 3. Churchill, 1:39.39; 4. Willamette, 1:42.09; 5. Springfield, 1:45.57; 6. Thurston, 1:47.70; 7. Ashland, 1:57.89.
100 Backstroke — 1. Chris Frownfelter, Ash, 54.82; 2. Patrick Bender, Spr, 1:05.03; 3. Trenton Parrott, NB, 1:10.65; 4. Madden Robertson, NB, 1:10.84; 5. Bodhi Johnson, Ash, 1:11.00; 6. Brooklyn Larson, NE, 1:12.18; 7. Ira Jensen, Wil, 1:13.22; 8. Vincent Cottini, Cra, 1:18.56. Also: 12. Hassaan Qadir, NB, 1:39.53
100 Breaststroke — 1. Diego Reyes, Spr, 58.02; x-2. Craig Hoefs, NB, 58.55; x-3. Davis Wingard, Chu, 1:01.32; x-4. Zachary Holt, NB, 1:02.32; x-5. Jedidiah Driscoll, Spr, 1:06.33; 6. Jorryn Blaylock, NE, 1:07.88; 7. Harry Ross, Ash, 1:08.04; 8. Dylan Matthiesen-Johnson, NE, 1:13.05. Also: 9. Sawyer Green, NB, 1:14.44.
400 Freestyle Relay — 1. North Bend (Adam Wood, Zachary Holt, Mavrick Macalino, Craig Hoefs), 3:23.41; x-2. Churchill, 3:30.91; x-3. Springfield, 3:32.32; x-4. Ashland, 3:34.47; x-5. North Eugene, 3:35.34; 6. Willamette, 4:06.04; 7. Crater, 4:57.63.
Class 4A-3A-2A-1A District 4 Championships
At Cottage Grove
Winners advance to state meet, x-denotes other state qualifiers
GIRLS
Team Scores: Marshfield 398, Cottage Grove 352, Henley 324.5, St. Mary's 239, Klamath Union 147, Hidden Valley 134, North Valley 116, Phoenix 106, Cascade Christian 59.5, Lost River 5.
200 Medley Relay — 1. St. Mary's, 2:01.57; x-2. Cottage Grove, 2:01.99; x-3. Henley, 2:04.10; 4. Marshfield (Taylor Waddington, Sydney Trendell, Elizabeth Delgado, Isabelle Hale), 2:10.67; 5. Hidden Valey, 2:14.45; 6. Phoenix, 2:24.59; 7. Klamath Union, 2:25.71; 8. North Valley, 2:27.46.
200 Freestyle — 1. Kady Cooley, Mar, 2:06.36; x-2. MJ Raade, CG, 2:08.61; 3. Paige Kirchner, Mar, 2:12.69; 4. Kalee Walter, CG, 2:17.79; 5. Taylor Waddington, Mar, 2:19.63; 6. Heidi Taylor, Pho, 2:25.11; 7. Evie Smith, CG, 2:36.00; 8. Carson Hall, SM, 2:36.10.
200 Individual Medley — 1. Ahnyka Lahmann, SM, 2:23.73; x-2. Brenna Morgan, Hen, 2:25.02; 3. Mikayla Baird, CG, 2:29.77; 4. Kassidy Poetzl, CG, 2:35.80; 5. Jamie Whitaker, Hen, 2:36.17; 6. Faith Nugent, NV, 2:36.18; 7. Kally Haynes, Mar, 2:37.54; 8. Sydney Trendell, Mar, 2:39.15.
50 Freestyle — 1. Paige Orlando, KU, 25.33; x-2. Emalee Adams, HV, 25.40; x-3. Mira Matthews, Mar, 25.75; 4. Hailey Chang, SM, 27.14; 5. Emma Burleson, CG, 27.84; 6. Isabelle Hale, Mar, 28.56; 7. Pearl Ward, Pho, 29.10; 8. Haylee Grater, NV, 29.19.
100 Butterfly — 1. Ahnyika Lahmann, SM, 1:02.53; x-2. Kinsey Hullman, Hen, 1:04.07; x-3. Paige Kirchner, Mar, 1:06.28; 4. Faith Nugent, NV, 1:11.22; 5. Jayde Klipfel, HV, 1:12.34; 6. Heidi Taylor, Pho, 1:15.14; 7. Peyton Baird, CG, 1:16.08; 8. Elizabeth Delgado, Mar, 1:17.82. Also: 10. Macey Goodrich, Mar, 1:32.21; 11. Shyann Brandis, Mar, 1:41.75.
100 Freestyle — 1. Paige Orlando, KU, 54.93; x-2. Mira Matthews, Mar, 57.04; x-3. Emalee Adams, HV, 58.04; 4. Hailey Chang, SM, 1:01.34; 5. Mikayla Baird, CG, 1:01.57; 6. Nadia Witt, CG, 1:02.32; 7. Kalee Walter, CG, 1:02.93; 8. Kally Haynes, Mar, 1:03.59.
500 Freestyle — 1. Kady Cooley, Mar, 5:35.09; x-2. MJ Raade, CG, 5:40.23; x-3. Lucy Gramley, SM, 6:00.05; 4. Jayde Klipfel, HV, 6:09.68; 5. Mataya Myron, Hen, 6:20.41; 6. Elizabeth Delgado, Mar, 6:33.60; 7. Aina Weaver, Mar, 6:45.93; 8. Chase Fuller, CG, 6:51.30. Also: 13. Ashley Caldera, Mar, 8:43.48.
200 Freestyle Relay — 1. Marshfield (Kady Cooley, Kally Haynes, Paige Kirchner, Mira Matthews), 1:48.02; x-2. Henley, 1:48.61; x-3. Cottage Grove, 1:52.96; 4. Hidden Valley, 1:55.73; 5. Klamath Union, 2:00.60; 6. North Valley, 2:04.67; 7. St. Mary's, 2:06.27; 8. Cascade Christian, 2:15.57.
100 Backstroke — 1. Kinsey Hullman, Hen, 1:03.83; x-2. Ivy Frisbee, SM, 1:06.46; 3. Brenna Morgan, Hen, 1:07.85; 4. Kassidy Poetzl, CG, 1:08.58; 5. Nadia Witt, CG, 1:10.91; 6. Taylor Waddington, Mar, 1:14.14; 7. Aina Weaver, Mar, 1:20.26; 8. Sophia Stubblefield, Pho, 1:21.76. Also: 11. Macey Goodrich, Mar, 1:23.38.
100 Breaststroke — 1. Lucy Gramley, SM, 1:17.33; 2. Kajsa Merz, CG, 1:17.38; 3. Sydney Trendell, Mar, 1:18.59; 4. Mataya Myron, Hen, 1:20.80; 5. Peyton Baird, CG, 1:21.51; 6. Elli Smith, Hen, 1:22.30; 7. Allison Modrell, CC, 1:24.70; 8. Isabelle Hale, 1:25.11. Also: 10. Sara Weatherly, Mar, 1:33.41; 13. Ashley Caldera, Mar, 1:37.12.
400 Freestyle Relay — 1. Marshfield (Kally Haynes, Paige Kirchner, Mira Matthews, Kady Cooley), 3:57.95; x-2. Cottage Grove, 4:07.67; x-3. St. Mary's, 4:12.86; x-4. Henley, 4:14.69; 5. Klamath Union, 5:23.66.
BOYS
Team Scores: Klamath Union 315, Marshfield 304, Cottage Grove 265, St. Mary's 226.5, Cascade Christian 214.5, Henley 184, North Valley 145, Phoenix 143, Hidden Valley 104, Reedsport 0.
200 Medley Relay — 1. Cascade Christian, 1:47.68; x-2. Cottage Grove, 1:53.42; 3. North Valley, 1:57.11; 4. Hidden Valley, 2:00.58; 5. Henley, 2:03.79; 6. Phoenix, 2:04.63; 7. Klamath Union, 2:05.96; 8. St. Mary's, 2:18.11.
200 Freestyle — 1. Asa Frisbee, SM, 1:47.13; x-2. Zach Randle, Mar, 1:54.15; x-3. Aaron Hutchins, Mar, 1:55.93; x-4. Theron Gray, KU, 2:03.86; x-5. Jairus Vanberg, CG, 2:06.66; 6. Max McCasline, CG, 2:08.52; 7. Brady Monteith, KU, 2:10.49; 8. Charlie Reade, SM, 2:20.37. Also: 10. Cole Cardozo, Mar, 2:16.32; 15. Trevor Robbins, Mar, 2:26.74.
200 Individual Medley — 1. Robert Kliewer, Mar, 2:15.10; x-2. James Kelly, CG, 2:18.58; x-3. Josh Woodward, KU, 2:18.66; 4. Nicholas Tucker, NV, 2:19.48; 5. Jack Waddington, Mar, 2:25.97; 6. Marcus Kliewer, Mar, 2:27.00; 7. Fisher Nash, CG, 2:29.78; 8. Elijah Snyder, CC, 2:31.76. Also: 15. Jonas Batdorff, Mar, 3:03.26.
50 Freestyle — 1. Carson Washburn, NV, 22.66; x-2. Braedon Scaglione, CC, 23.04; x-3. Wyatt Ritter, KU, 23.52; x-4. Jacob Preston, Hen, 23.62; x-5. Will Pierson, CC, 23.91; 6. Keegan Dentinger, Hen, 24.62; 7. Andre Amundsen, KU, 24.83; 8. Noah Stillwell, SM, 24.84.
100 Butterfly — 1. Asa Frisbee, SM, 55.08; x-2. Connor Harper, HV, 58.83; 3. Nicholas Tucker, NV, 1:02.65; 4. Jairus Vinberg, CG, 1:05.61; 5. Marcus Kliewer, Mar, 1:06.11; 6. Nate Gettman, KU, 1:09.56; 7. Ford Fogleman, Pho, 1:15.69; 8. Jaden Thuesen, CG, 1:18.27. Also: 12. Jonas Batdorff, Mar, 1:34.76.
100 Freestyle — 1. Wyatt Ritter, KU, 51.71; x-2. Jacob Preston, Hen, 51.87; x-3. Will Pierson, CC, 54.05; x-4. Keegan Dentinger, Hen, 54.83; 5. Noah Stillwell, SM, 55.10; 6. Owen Harrington, CC, 55.97; 7. Andrew Edwards, Hen, 58.81; 8. Hugo Schallmayer, Mar, 59.39.
500 Freestyle — 1. Zach Randle, Mar, 5:13.50; x-2. James Kelly, CG, 5:26.66; 3. Theron Gray, KU, 5:46.15; 4. Charlie Reade, SM, 5:47.15; 5. Trey Kirk, Mar, 5:53.86; 6. Brady Monteith, KU, 5:58.21; 7. Cole Cardozo, Mar, 6:23.94; 8. Ford Fogleman, Pho, 6:27.15. Also: 10. Trevor Robbins, Mar, 6:49.96.
200 Freestyle Relay — 1. Cascade Christian, 1:35.94; x-2. St. Mary's, 1:38.30; x-3. Marshfield (Aaron Hutchins, Robert Kliewer, Jack Waddington, Zach Randle), 1:38.81; x-4. Klamath Union, 1:40.18; x-5. Heney, 1:40.33; 6. North Valley, 1:42.76; 7. Cottage Grove, 1:43.64; 8. Hidden Valley, 1:46.52.
100 Backstroke — 1. Carson Washburn, NV, 58.01; x-2. Josh Woodward, KU, 1:01.90; x-3. Elijah Snyder, CC, 1:03.60; 4. Iverson Bascue, CG, 1:04.30; 5. Caleb Bingham, SM, 1:09.30; 6. Ethan Kleinsasser, CC, 1:09.68; 7. Max McCasline, CG, 1:10.71; 8. Elwood Hosking, Pho, 1:14.00. Also: 9. Trey Kirk, Mar, 1:15.98; 15. Dustin Merrifield, Mar, 1:26.13.
100 Breaststroke — 1. Braedon Scaglione, CC, 1:02.58; x-2. Aaron Hutchins, Mar, 1:06.32; x-3. Andre Amundsen, KU, 1:07.64; x-4. Nate Wood, Pho, 1:09.85; x-5. Robert Kliewer, Mar, 1:09.94; x-6. Nate Geggman, KU, 1:10.54; 7. Fisher Nash, CG, 1:11.86; 8. Andrew Pelson, HV, 1:12.82. Also: 9. Jack Waddington, Mar, 1:12.43; 10. Hugo Schallmayer, Mar, 1:13.73.
400 Freestyle Relay — 1. Marshfield (Aaron Hutchins, Robert Kliewer, Jack Waddington, Zach Randle), 3:35.60; x-2. St. Mary's, 3:36.33; x-3. Klamath Union, 3:44.76; x-4. Henley, 3:45.14; 5. Phoenix, 4:06.95; 6. Cottage Grove, 4:15.45.
<h2>WRESTLING
Class 2A-1A District 2
At Glide
Team Scores: Central Linn 264, Oakland 172, Glide 169, Reedsport 158.5, Jefferson 135.5, Monroe 107.5, Lowell 80, North Douglas 76, Oakridge 27.
Championship Matches
106 — Aaron Solomon, Ree, d. Jose Martinez, Ree, 2-1. 113 — Palu Rayon-Wilder, ND, p. Hagen Johnson, CL, 1:10. 120 — Eli Carson, Ree, d. Blake Owens, CL, 6-2. 126 — Rene Flores, Jef, d. Christian Solomon, Ree, 2-0. 132 — Kaleb Oliver, Oakl, p. Tony Belcastro, CL, 1:48. 138 — Hunter McIrvin, CL, d. Gabe Syverson, Gli, 13-5. 145 — Jimmy Donaldson, CL, p. Hooper Slagle, Mon, :38. 152 — Bradley Bowser, Jef, won by forfeit over River Lichte, Ree, 16-9. 160 — Brody Ballard, Mon, won by forfeit over Corbyn Kangiser, Gli. 170 — Austin Van Houten, Oakl, p. Miguel Velazquez, Ree, 5:13. 182 — Brayden Tackett, Oakl, p. Mason Delcollo, Gli, 1:37. 195 — Wil Powell, Oakl, p. Dylan Day, CL, 1:45. 220 — Jimmy North, CL, won by forfeit over Caleb Rodriguez, Jef. 285 — Andrew Kintzley, Low, p. Grant Davidson, CL, 1:40.
Third-Place Matches
106 — Cory Stutz, CL, p. Hunter Mersch, Jeff, :15. 113 — Byryn Miller, Gli, bye. 120 — Adam Solomon, Ree, d. Gage Dill, Gli, 11-8. 126 — Chase Rodgers, ND, p. Dillon Greene, Mon, 1:19. 132 — Austin Warner, Gli, p. Braxton Dill, Gli, 5:20. 138 — Tristan Garcin, Low, p. Austin Manicke, Ree, 3:33. 145 — Kellen Gamache, Mon, p. Keon Mogensen, Oakl, 5:31. 152 — Cole Goracke, CL, p. Gannon Lewis, Jef, 1:02. 160 — Jacob Beauchamp, CL, d. Ben Paschall, Oakl, 10-3. 170 — Malachi Hansen, CL, p. William Wallace, Jef, 1:48. 182 — Beauden Ashler, Low, p. Lucas Rayon, ND, 1:48. 195 — Ricardo Ramos, Mon, d. Drake Madison, CL, 6-4. 220 — Jaden Rondeau, Gli, d. Rhett Edmunds, Oakr, 8-2. 285 — Bryce McComb, Gli, p. Chris Lukesic, Jef, 5:37.
Wrestlebacks
113 — Byryn Miller, Gli, p. Hagen Johnson, CL, :46. 126 — Christian Solomon, Ree, p. Chase Rodgers, ND, :37. 132 — Austin Warner, Gli, p. Tony Belcastro, CL, 1:33. 138 — Gabe Syverson, Gli, d. Tristan Garcin, Low, 13-1. 145 — Kellen Gamache, Mon, p. Hooper Slagle, Mon, 1:38. 160 — Jacob Beauchamp, CL, won by forfeit over Corbyn Kangiser, Gli. 170 — Miguel Velazquez, Ree, p. Malachi Hansen, CL, :48. 182 — Beauden Asher, Low, p. Mason Delcollo, Gli, 5:04. 195 — Dylan Day, CL, d. Ricardo Ramos, Mon, 6-5. 220 — Jaden Rondeau, Gli, won by forfeit over Caleb Rodriguez, Jef. 285 — Grand Davidson, CL, d. Bryce McComb, Gli.
Fifth-Place Matches
Reedsport only
160 — Tobin Payne, Mon, p, Jayden Berst, Ree, 4:25.
Class 2A-1A District 3
At North Lake
Team Scores: Rogue River 219.5, North Lake 125, Lakeview 116.5, Coquille 114, Bonanza 99, Gold Beach 90, Illinois Valley 84, Riddle 64, Chiloquin 61, Myrtle Point 58, Glendale 53.5, Lost River 41.
Championship Matches
106 — Agustin Cisneros, LR, p. Noah Hill, Gle, 1:58. 113 — Tanner Seidel, Gle, p. Bailey Thompson, MP, 4:28. 120 — Tony Florez, Coq, p. Chase Coleman, Rid, 1:42. 126 — Oak Tenold, Bon, p. Brayson Granger, Lak, 5:45. 132 — Tanner Mestas, Bon, d. Ryan Martinho, IV, 6-4. 138 — Landen Timeus, GB, d. Anthony Isom, RR, 15-4. 145 — Wyatt Patzke, Lak, p. Ethan Elmer, Coq, 5:56. 152 — Morgan LUdwig, Lak, d. Chance Solus, Bon, 5-1. 160 — Dylan Julian, Lak, p. Craig Puckett, NL, 1:52. 170 — Leon Price, NL, p. Logan Basharel, RR, :16. 182 — Brayden Clayburn, Coq, p. Darren Bright, GB, 5:09. 195 — Gabe Tambellini, RR, p. Dalton Puckett, NL, 2:28. 220 — Tom Riley, Coq, p. Jared Conroy, Chi, :47. 285 — Shawn Scott, Rid, p. Daniel Herindkx, RR, 2:00.
Third-Place Matches
113 — Ebyn Lindsey, IV, p. Carter Northup, MP, 1:03. 120 — Andrew Tobiasson, NL, d. Edward Podoll, IV, 7-4. 126 — Jeffery Woollett, RR, p. Casey Conner, Bon, 1:12. 132 — Dylan Edwards, GB, p. Aaron Fehrenbacher, RR, 1:09. 138 — James Long, RR, p. Gregory Parrish, Chi, :24. 145 — Keith Keys-Swan, NL, p. Benjamin Hernandez, LR, 1:01. 152 — Grant Fehrenbacher, RR, p. Mason Hiteshew, NL, :27. 160 — Ricky Cook, RR, d. Kyran Renner, MP, 11-7. 170 — Isaac Wolf, IV, p. Gauge Nielsen, RR, 1:00. 182 — Caleb Brickey, MP, p. Josh Rodriguez, GB. 195 — Wyatt Julian, Lak, won by forfeit. 220 — Elijah Uyeda, RR, p. Nathan Gilbert, GB, :25. 285 — Chad Miller, Chi, won by forfeit.
Wrestlebacks
132 — Ryan Martinho, IV, p. Dylan Edwards, GB, 2:43. 138 — Anthony Isom, RR, won by forfeit over James Long, RR. 170 — Issac Wolf, IV, p. Logan Basharel, RR, :34. 195 — Dalton Puckett, NL, d. Wyatt Julian, Lak. 220 — Elijah Uyeda, RR, p. Jared Conroy, Chi, 5:13.
Fifth-Place Matches
South Coast only
152 — Dillon Thurman, Coq, p. Nikkilas Shumway, NL, 5:50.