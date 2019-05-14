<h2>BASEBALL
Sky-Em League
First Game
Marshfield 10, Elmira 0
Elmira;000;000;—;0;4;2
Marshfield;432;001;—;10;6;2
Feltz, Stockinger (2), Sawyer (6) and Smith; Ryan Knight and Ezra Waterman. 2B—Mar: Trace James, Liam Webster.
Second Game
Elmira 6, Marshfield 3
Elmira;101;004;0;—;6;6;1
Marshfield;100;010;1;—;3;7;5
Wolgamott, Estrella (7) and Smith; Blake Crane, Cameron Olson (5) and Josh Hinds. 2B—Mar: Ezra Waterman, Logan Peck.
Sunset Conference
Bandon 18, Myrtle Point 8
Myrtle Point;000;170;—;8;6;7
Bandon;463;311;—;18;14;1
Tyler Beyer-Smith, PD Matthews (6) and Tyler Huerta; Jason Wilhite, Cooper Lang, Wilhite (5) and Ethan Hultin, Chris Butler (4). 2B—Ban: Lang, Hunter Hausler, Braydon Freitag.
<h2>SOFTBALL
Sunset Conference
Waldport 8, Coquille 6
Waldport;000;107;0;—;8;12;1
Coquille;200;020;2;—;6;5;0
Kyra Pickner and Makayla Land; Ellie Ekelund and Courtney Sanders. 2B—WaL: Chas Walch; Coq: Saige Gallino, Brooklynn Duble, Ellie Ekelund. HR: Saige Gallino, Brooklynn Duble, Ekelund. HR—Wal: Pickner, Land.
<h2>GOLF
Class 3A-2A-1A Boys
At Crescent Valley
Team Scores: Oregon Episcopal 346, Bandon 350, Riverdale 370, Heppner/Ione 372, La Pine 373, Portland Adventist 395, Brookings-Harbor 397, Burns 417, Blanchet Catholic 430, Enterprise 445, St. Mary’s 462, East Linn Christian 463.
Individual Top 10: Tommy Rohde, La Pine, 80; Kameron Gomez, Portland Christian, 80; Evan Mengershausen, Rogue River, 80; Hudson Hale, Oregon Episcopal, 82; Nic Nautiyal, Oregon Episcopal, 83; Truman Gregory, Westside Christian, 83; Oliver Nielsen, Riverdale, 84; Jackson Kennon, Bandon, 85; Will Phillips, Oregon Episcopal, 85; Kellen Grant, Heppner, 87.
BANDON (350): Jackson Kennon 85, Alexander Schulz 87, Matt Yarbor 87, Isaac Cutler 91, Nick Turner 117.
BROOKINGS-HARBOR (397): Cameron Kime 88, Zack Walker 98, Robby Rowe 105, Rylan Bruce 106, Nathanial Barnard 120.
Class 5A Girls
At Quail Valley
Team Scores: Crater 387, Pendleton 388, West Albany 403, Rideview 416, Wilsonville 432, South Albany 459, North Bend inc.
Individual Top 10: Megan George, Pendleton, 80; Tannica Porter, Willamette, 81; Haley Brown, Crater, 83; Anna Schweitzer, West Albany, 84; Caitlin O’Connor, Crater, 88; Victoria Slos, North Bend, 91; Rylee Harris, Pendleton, 94; Elizabeth Roundtree, Redmond, 94; Hannah McClure, West Albany, 95; Kelsi Monroe, Eagle Point, 95.
NORTH BEND (inc): Victoria Slos 91, Brenna Mault 102, Alex Wilson 113, Abbie Kirby DQ.