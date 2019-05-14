<h2>BASEBALL

Sky-Em League

First Game

Marshfield 10, Elmira 0

Elmira;000;000;—;0;4;2

Marshfield;432;001;—;10;6;2

Feltz, Stockinger (2), Sawyer (6) and Smith; Ryan Knight and Ezra Waterman. 2B—Mar: Trace James, Liam Webster.

Second Game

Elmira 6, Marshfield 3

Elmira;101;004;0;—;6;6;1

Marshfield;100;010;1;—;3;7;5

Wolgamott, Estrella (7) and Smith; Blake Crane, Cameron Olson (5) and Josh Hinds. 2B—Mar: Ezra Waterman, Logan Peck.

Sunset Conference

Bandon 18, Myrtle Point 8

Myrtle Point;000;170;—;8;6;7

Bandon;463;311;—;18;14;1

Tyler Beyer-Smith, PD Matthews (6) and Tyler Huerta; Jason Wilhite, Cooper Lang, Wilhite (5) and Ethan Hultin, Chris Butler (4). 2B—Ban: Lang, Hunter Hausler, Braydon Freitag.

<h2>SOFTBALL

Sunset Conference

Waldport 8, Coquille 6

Waldport;000;107;0;—;8;12;1

Coquille;200;020;2;—;6;5;0

Kyra Pickner and Makayla Land; Ellie Ekelund and Courtney Sanders. 2B—WaL: Chas Walch; Coq: Saige Gallino, Brooklynn Duble, Ellie Ekelund. HR: Saige Gallino, Brooklynn Duble, Ekelund. HR—Wal: Pickner, Land.

<h2>GOLF

Class 3A-2A-1A Boys

At Crescent Valley

Team Scores: Oregon Episcopal 346, Bandon 350, Riverdale 370, Heppner/Ione 372, La Pine 373, Portland Adventist 395, Brookings-Harbor 397, Burns 417, Blanchet Catholic 430, Enterprise 445, St. Mary’s 462, East Linn Christian 463.

Individual Top 10: Tommy Rohde, La Pine, 80; Kameron Gomez, Portland Christian, 80; Evan Mengershausen, Rogue River, 80; Hudson Hale, Oregon Episcopal, 82; Nic Nautiyal, Oregon Episcopal, 83; Truman Gregory, Westside Christian, 83; Oliver Nielsen, Riverdale, 84; Jackson Kennon, Bandon, 85; Will Phillips, Oregon Episcopal, 85; Kellen Grant, Heppner, 87.

BANDON (350): Jackson Kennon 85, Alexander Schulz 87, Matt Yarbor 87, Isaac Cutler 91, Nick Turner 117.

BROOKINGS-HARBOR (397): Cameron Kime 88, Zack Walker 98, Robby Rowe 105, Rylan Bruce 106, Nathanial Barnard 120.

Class 5A Girls

At Quail Valley

Team Scores: Crater 387, Pendleton 388, West Albany 403, Rideview 416, Wilsonville 432, South Albany 459, North Bend inc.

Individual Top 10: Megan George, Pendleton, 80; Tannica Porter, Willamette, 81; Haley Brown, Crater, 83; Anna Schweitzer, West Albany, 84; Caitlin O’Connor, Crater, 88; Victoria Slos, North Bend, 91; Rylee Harris, Pendleton, 94; Elizabeth Roundtree, Redmond, 94; Hannah McClure, West Albany, 95; Kelsi Monroe, Eagle Point, 95.

NORTH BEND (inc): Victoria Slos 91, Brenna Mault 102, Alex Wilson 113, Abbie Kirby DQ.

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