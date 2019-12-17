BASKETBALL
GIRLS
Brookings-Harbor 67, Marshfield 40
Brookings-Harbor;20;19;16;12;—;67
Marshfield;10;8;13;9;—;40
BROOKINGS-HARBOR (67): Sidney Alexander 16, Sierra Fitzhugh 12, lexi Schofield 12, Lexee Murray 11, Jordan Crosby 5, Shelby Jirsa 5, Avana Pettus 4, Rockettte Marrington 2, Faith Burton, Christina Davis, Tilly Peters, Ashlyn Schofield.
MARSHFIELD (40): Kaylin Dea 19, Karina Skurk 7, Charlie Dea 4, Hannah Folau 4, Kate Miles 3, Kiana Holley 2, Michaela Wright 1, Amber Achille, Elizabeth Bonner.
Coquille 53, Oakland 20
Coquille;15;21;4;13;—;53
Oakland;6;6;4;4;—;20
COQUILLE (53): Morgan Baird 26, Saige Gallino 8, Drew Wilson 6, Hailey Combie 4, Maya Salazar 4, Carlee GeDeros 2, Mia Ruiz 2, Rae Jackson, Allison Storts.
OAKLAND (20): Fontelle Witten 8, Tiana Oberman 7, Megan Baird 2, Kelsie Collins 2, Gabby Parnell 1, Andrea Bean, Hayley Braack, Aubry Brownson, Kylie Pfaff, Jjolyn Vogel-Hunt.
Bandon 50, Pacific 33
Bandon;13;8;13;16;—;50
Pacific;7;15;4;7;—;33
BANDON (50): Traylyn Arana 18, Ashley Strain 12, Kennedy Turner 9, Naomi Martin 6, Sterling Williams 5, Bella Erenfeld, Carlee Freitag, Lizzy Gallagher, Allison Hennick, Angie Morones, Clara Potter, Shannon Smith.
PACIFIC (33): Sierra White 13, Natalie Vincent 8, Trinidy Blanton 5, Audrey Griffith 2, Wiley Lang 2, Lauren Stallard 2, Nikki Lee 1, Rio Cruz, Madi Hall, Emma Krantz.
Yoncalla 46, Reedsport 17
Reedsport;6;5;1;5;—;17
Yoncalla;11;8;10;17;—;46
REEDSPORT (17): Cheyenne McCart 6, Jenna Corcoran 5, Makenzie Seeley 4, Ilene Glover 2, Kendalynn Bond, Emily Brown, Courtney Manicke, Aubree Rohde, Ashley Schuttpelz, Brittany Smith.
YONCALLA (46): Kaleigh Soto 15, Ashley Powers 10, Hannah Harman 9, Nichole Noffsinger 8, Alison Van Loon 4, Tyla Elam, Isabela Martinez-Gray, Abby Record, Lilyona Wise.
BOYS
Coquille 54, Oakland 37
Coquille;14;19;15;4;—;54
Oakland;19;5;5;8;—;37
COQUILLE (54): Ean Smith 18, Jeremy Kistner 17, Cort McKinley 8, Jaden Sperling 7, Jace Haagen 2, Julien Temps 2, Garrett Gardner, Hayden GeDeros, Racen Homan-Hall, Hunter Layton, Brock Willis.
OAKLAND (37): Corbin Picknell 9, Noah Strempel 9, Colton Brownson 5, Tristan Mask 5, Conrad Jones 4, Caleb Chastain 2, Silas Strempel 2, Vicente Alcantar, Ronan Allen, Baker Brooksby, Marcus Carlson, Chandler Miller, Zack Salyer.
Reedsport 54, Yoncalla 41
Reedsport;17;16;12;9;—;54
Yoncalla;8;12;8;13;—;41
REEDSPORT (54): Javier Analco 21, Dallas McGill 12, Jacob Chaney 9, Tyler Thornton 8, Alex Carson 2, Jamison Conger 2, Shane Saxon.
YONCALLA (41): Trace Graham 16, Elijah Allen 9, Bryan Allen 6, Rylie McMullin 6, Jordan Aguilar 4, Tyler Davis, Ronnie Evans, Dylan Grichar.