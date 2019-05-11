<h2>BASEBALL
Midwestern League
First Game
Thurston 11, North Bend 7
Thurston;221;100;5;—;11;12;2
North Bend;400;002;1;—;7;7;1
Decker Steadman, Evan Sloan (6) and Isaiah Burke; Mane Freeman, Bridger Holmes (4) and Ian Spalding. 2B—Thu: Cade Crist, Steadman, Josh Moser; NB: Corbin White, Jake Simmons, Jayden Frank, Ian Spalding. HR—Thu: Steadman, Burke.
Second Game
Thurston 10, North Bend 5
Thurston;003;303;1;—;10;10;2
North Bend;002;200;1;—;5;9;4
Cade Crist, Josh Moser (4) and Isaiah Burke; Jake Simmons, Bridger Holmes (4), Jayden Frank (7) and Ian Spalding.
2B-Thu: Ty Kistner, Alex Deller. 2B-NB: Jayden Frank. 3B-NB: Jayden Frank.
<h2>SOFTBALL
Midwestern League
First Game
Thurston 4, North Bend 3
Thurston;000;130;0;—;4;9;3
North Bend;000;300;0;—;3;5;3
Harmony Stevens and Samantha Boring; Saige Vaughn and Maddie Finnigan. 2B—Thu: Sierra Jenkins 2, Boring. 3B—Thu: Allison Keefauver.
Second Game
Thurston 15, North Bend 7
Thurston;004;017;3;—;15;13;2
North Bend;102;000;4;—;7;6;5
Harmony Stevens and Samantha Boring; Elliana White and Maddie Finnigan. 2B—Thu: Allyson Keefauver, Hope Burke. HR—Thu: Samantha Burke, Stevens.
<h2>GIRLS TENNIS
Midwestern League District
Team Scores: Ashland 36, Churchill 26, North Bend 18, Willamette 16, Thurston 14, North Eugene 4, Springfield 2.
Singles
Semifinals: Alyssa Retiz, Ash, d. Nicole Hampton, Chu, 6-0, 6-0; Sascha Wells, Ash, d. Youha Tanaka, Chu, 0-6, 6-4, 6-3.
Championship: Alyssa Retiz, Ash, d. Sascha Wells, Ash, 7-6 (7-5), 6-3.
Third Place: Nicole Hampton, Chu, and Youha Tanaka, Chu, tie (did not play match).
Doubles
Semifinals: Macy Metcalf and Adrianna Frank, NB, d. Zoe Zapf and Jessica Hitchcock, Ashland, 6-1, 6-1; Jocelyn Dowdy and Grace Martin, Thu, d. Grace Moyer and Kazuki Tanaka, Chu, 6-3, 7-5.
Championship: Macy Metcalf and Adrianna Frank, NB, d. Jocelyn Dowdy and Grace Martin, Thu, 6-0, 6-1.
Third Place: Zoe Zapf and Jessica Hitchcock, Ash, d. Grace Moyer and Kazuki Tanaka, Chu, 6-1, 6-0.
<h2>TRACK & FIELD
Sky-Em League District Meet
BOYS
Team Scores: Marist Catholic 210.5, Marshfield 126.5, Elmira 92, Cottage Grove 79, Junction City 70, Siuslaw 65.
Shot Put — 1. Gannon Holland, Mar, 46-5 1/2; 2. Keizer Howerton, Mar, 45-2; 3. Anthony Pertalli, JC, 44-2; 4. Hayden Lobby, MC, 40-3; 5. Jake Hopkins, CG, 40-0; 6. Aidan Adams, Mar, 39-11 1/2; 7. Kenny Weber, MC, 39-6; 8. Matthew Horillo, Siu, 39-4.
High Jump — 1. Matthias Collins, MC, 6-0; 2. Donny Bertucci, MC, 5-10; 3. Isaac Stere, CG, 5-8; 4. Maisen Heide, Elm, 5-6; 5. Drake English, CG, 5-6; 6. Reece Alexander, JC, 5-6; 7. Brandon Boresek, MC, 5-6; 8. Evan Snauer, CG, 5-4.
Triple Jump — 1. Mitchell Krokus, CG, 44-8; 2. Sirus Robie, Mar, 40-6 3/4; 3. Torrent Adkins, MC, 39-11 1/4; 4. Carson Fox, Elm, 38-8; 5. Justin Guzman, MC, 37-11; 6. Ethan Yost, Elm, 37-7 1/4; 7. Bayden Wanaisie, Elm, 37-5 3/4; 8. TJ Schombert, MC, 37-1 3/4.
100 — 1. Brady Nagel, Elm, 11.58; 2. Micah Tardie, Mar, 11.62; 3. Matthias Collins, MC, 11.89; 4. Gavyn Long, Elm, 12.05; 5. Chase Cutsforth, MC, 12.12; 6. Kaleb Hughes, Mar, 12.27; 7. Iain Waddell, MC, 12.34; 8. Desmond Wilson, Elm, 12.57.
200 — 1. Brady Nagel, Elm, 23.31; 2. Micah Tardie, Mar, 23.45; 3. Garrett Phelps, MC, 23.77; 4. Justin Guzman, MC, 24.35; 5. Iain Waddell, MC, 24.35; 6. Gavyn Laing, Elm, 24.41; 7. Kaleb Hughes, Mar, 24.87.
400 — 1. Hagan Stephenson, MC, 51.47; 2. Carson Nelson, JC, 52.53; 3. Fernando Soto-Cruz, CG, 54.14; 4. Torrent Adkins, MC, 54.16; 5. Anthony Locati, Mar, 55.65; 6. Robert Kliewer, Mar, 56.28; 7. Garrett Phelps, MC, 56.51.
800 — 1. Jack Crowell, MC, 2:00.46; 2. Gabe Garboden, MC, 2:03.12; 3. Aaron Prince, Mar, 2:06.75; 4. Nicholas Clark, MC, 2:08.62; 5. Kiger Johnson, Siu, 2:09.07; 6. Jaxson Jensen, Siu, 2:12.24; 7. Riley Chambers, Elm, 2:13.18; 8. Konrad Raum, CG, 2:14.68.
1,500 — 1. Gabe Garboden, MC, 4:08.43; 2. James Talley, CG, 4:10.11; 3. Wiley Watts, MC, 4:10.79; 4. Aaron Prince, Mar, 4:16.27; 5. Evan Villano, MC, 4:20.38; 6. Brendon Jensen, Siu, 4:21.29; 7. Drew Chapman, CG, 4:24.94; 8. Gabe Delgado, Mar, 4:26.95.
110 High Hurdles — 1. Tanner Barth, JC, 16.06; 2. Jaden Spencer, MC, 16.55; 3. Alex Head, Elm, 16.67; 4. TJ Schombert, MC, 17.14; 5. Joe Martin, Mar, 17.14; 6. Franklin Mumford, JC, 18.12; 7. Hudson Jarvis, MC, 18.14; 8. Josiah Lorenz, Elm, 18.54.
300 Intermediate Hurdles — 1. Ryan Jennings, Siu, 41.47; 2. Tanner Barth, JC, 41.86; 3. Franklin Mumford, JC, 42.84; 4. Alex Head, Elm, 43.05; 5. Joe Martin, Mar, 43.36; 6. Jaden Spencer, MC, 44.85; 7. Eli Simmons, MC, 46.02; 8. Anthony Locati, Mar, 46.52.
4x100 Relay — 1. Marist Catholic, 44.38; 2. Elmira, 45.58; 3. Junction City, 49.19.
4x400 Relay — 1. Marist Catholic, 3:32.48; 2. Junction City, 3:34.79; 3. Cottage Grove, 3:40.20; 4. Siuslaw, 3:40.48; 5. Marshfield, 3:40.86; 6. Elmira, 4:01.66.
GIRLS
Team Scores: Marshfield 182.83, Marist Catholic 142.5, Siuslaw 116.5, Junction City 86.5, Cottage Grove 66.33, Elmira 51.33.
Shot Put — 1. Andrea Osbon, Siu, 37-10; 2. Maddie Arzie, Mar, 33-6 1/2; 3. Mira Matthews, Mar, 33-2 1/2; 4. Madison Reynolds, Siu, 31-0; 5. Raina Herzog, CG, 30-10 1/2; 6. Daisy Thompson, Mar, 28-11; 7. Taryn Waddell, JC, 27-6; 8. Hailee Edgerly, Siu, 27-5.
High Jump — 1. Matelynn Ladd, CG, 5-0; 2. tie-Gracie Arnold, CG; Lexie Geiger, Elm; and Carmen Samuels, Mar, 4-8 (Arnold wins jump-off for second state berth); 5. tie-Haylee Kempf, MC, and Shanti Deck, JC, 4-6; 7. tie-Aurora Johnson, Mar, and Ella Coulombe, MC, 4-6.
Triple Jump — 1. Elise Martin, Mar, 34-11 1/2; 2. Kennady Laing, Elm, 34-8; 3. Payton Cameron, CG, 31-9; 4. Taylor Waddington, Mar, 30-6 3/4; 5. Sydney Greene, Elm, 29-11 1/4; 6. Jane Barker, MC, 29-10 1/2; 7. Lexie Geiger, Elm, 29-9 3/4; 8. Matelynn Ladd, CG, 29-6 1/2.
100 — 1. Ravyn Miranda, Mar, 12.68; 2. Emily Martin, MC, 12.97; 3. Amanda Cross, Mar, 13.27; 4. Ella Coulombe, MC, 13.55; 5. Matelynn Ladd, CG, 13.66; 6. Jessica Roth, MC, 13.71; 7. Jordan McTaggarg, JC, 13.80; 8. Kennady Laing, Elm, 14.26.
200 — 1. Nakiya Mayhugh, JC, 25.95; 2. Ravyn Miranda, Mar, 26.10; 3. Emily Martin, MC, 26.75; 4. Amanda Cross, Mar, 26.94; 5. Jessica Roth, MC, 28.35; 7. Zoe Wenham, Elm, 28.46; 7. Jordan McTaggart, JC, 29.28; 8. Reese Fitzpatrick, MC, 29.38.
400 — 1. Nakiya Mayhugh, JC, 59.79; 2. Reese Fitzpatrick, MC, 1:00.31; 3. Kaylee Delzotti, Mar, 1:02.92; 4. Bailey Wallack, Mar, 1:04.26; 5. Paige Reichenberger, Elm, 1:05.07; 6. Valerie Ponce, MC, 1:05.38; 7. Charlie Dea, Mar, 1:06.85.
800 — 1. Hannah Rannow, Siu, 2:20.12; 2. Brea Blankenship, Siu, 2:21.20; 3. Lucy Tsai, MC, 2:21.59; 4. Jazmin Chavez, Mar, 2:22.24; 5. Rainy Adkins, MC, 2:28.76; 6. Annah Nyburg, CG, 2:29.87; 7. Madison Fuller, MC, 2:31.57; 8. Andrea Griffin, Elm, 2:49.91.
1,500 — 1. Anika Thompson, JC, 4:49.19; 2. Jennifer Tsai, MC, 4:50.01; 3. McKenna Priske, MC, 4:52.49; 4. Emilie Nelson, MC, 5:11.61; 5. Annah Nyburg, CG, 5:16.15; 6. Andrea Griffin, Elm, 5:18.83; 7. Anne Wartnik, Siu, 5:23.63; 8. Rylee Colton, Siu, 5:27.29.
100 High Hurdles — 1. Elise Martin, Mar, 15.82; 2. Gracie Freudenthal, Siu, 16.34; 3. Libby Korth, MC, 16.69; 4. Jillian Liebersbach, JC, 17.36; 5. Davina Galli, Siu, 17.85; 6. Daniella Giasante, MC, 18.34; 7. Olivia Gates, MC, 18.60; 8. Kennady Laing, Elm, 31.17.
300 Low Hurdles — 1. Libby Korth, MC, 47.37; 2. Gracie Freudenthal, Siu, 47.72; 3. Khaley Aguilar, Mar, 48.84; 4. Jillian Liebersbach, JC, 49.35; 5. Elise Martin, Mar, 50.85; 6. Davina Galli, Siu, 52.77; 7. Charlie Dea, Mar, 52.81; 8. Valerie Ponce, MC, 52.85.
4x100 Relay — 1. Junction City, 50.85; 2. Marist Catholic, 51.32; 3. Elmira, 53.24; 4. Siuslaw, 55.27.
4x400 Relay — 1. Marist Catholic, 4:08.69; 2. Siuslaw, 4:13.74; 3. Marshfield, 4:28.03; 4. Elmira, 4:45.53; 5. Cottage Grove, 4:47.10.
Class 2A District 4
At Grants Pass
State Qualifiers and South Coast placers
BOYS
Team Scores: Lost River 139, Coquille 135, Lakeview 124, Rogue River 73, Bandon 69, Bonanza 39, Myrtle Point 33, Illinois Valley 32, Gold Beach 13.
Discus — 1. Jakob Brewster, Lak, 120-2; 2. Jose Murillo, LR, 115-1. Also: 3. Nate Little, MP, 109-6; 6. Mike Wegner, Ban, 101-3; 8. Kane Rilatos, Coq, 92-5. Javelin — 1. Carsen Smith, RR, 145-11; 2. Carston Hartman, LR, 137-7. Also: 6. Brayden Clayburn, Coq, 120-5; 7. Cayton Sinay, Ban, 119-11. High Jump — 1. Taylor Jackson, GB, 5-10; 2. Taylor Patske, Lak, 5-8. Also: 5. Jeremy Kistner, Coq, 5-2; 7. Hunter Angove, Ban, 5-0. Triple Jump — 1. Aiden Norris, RR, 41-8; 2. Jace Haagen, Coq, 40-2. Also: 3. Trevor Angove, Ban, 39-5; 4. Jeremy Kistner, Coq, 37-9; 5. Ean Smith, Coq, 36-3; 6. Dakota Tall Hunter, MP, 35-10 1/4; 7. Quinn McGagin, Ban, 34-6 1/2. 100 — 1. Bryan Ayala, LR, 11.88; 2. Cullen Beery, IV, 12.02. Also: 4. Drake Watts, Coq, 12.24; 6. Jack Davis, Ban, 12.48; 8. Taylor Jackson, GB, 12.69. 200 — 1. Gunner Yates, Coq, 23.25; 2. Jayce Fenner, LR, 24.02. Also: 3. Jose Medina, MP, 24.03; 6. Rogun Weigel, Coq, 25.21; 7. Grady Arriola, Coq, 25.22. 400 — 1. Gunner Yates, Coq, 53.42; 2. Rogun Weigel, Coq, 53.73. Also: 4. Will Freitag, Ban, 55.50; 7. Taylor Jackson, GB, 1:01.19. 800 — 1. Dawson Pointere, Lak, 2:04.24; 2. Jared Duval, Ban, 2:09.04. Also: 6. Cael Church, Coq, 2:20.41; 7. Brayden Clayburn, Coq, 2:23.06; 8. Nathan Vineyard, Ban, 2:24.45. 1,500 — 1. Chris Eck, Bon, 4:32.49; 2. Loagen Angle, Lak, 4:37.52. Also: 3. Jed Wright, Coq, 4:51.52; 4. Aero Franklin, Ban, 4:52.69; 5. Garrett Baird, Coq, 4:53.79; 6. Nathan Vineyard, Ban, 4:57.72; 8. Cael Church, Coq, 4:57.77. 110 High Hurdles — 1. Aiden Norris, RR, 16.11; 2. Colby Thompson, Lak, 16.14; 3. Tucker Gofdrey, Coq, 16.32. Also: 5. Luke Donaldson, Coq, 19.58; 7. Caden Ashley, MP, 21.34. 300 Intermediate Hurdles — 1. Colby Thompson, Lak, 42.32; 2. Tucker Godfrey, Coq, 44.34. Also: 6. Dakota Tall Hunter, MP, 47.46; 7. Trevor Angove, Ban, 48.38; 8. Luke Donaldson, 51.84. 4x100 Relay — 1. Coquille, 45.99; 2. Rogue River, 46.41. Also: 4. Bandon, 47.36; 6. Myrtle Poing, 53.65. 4x400 Relay — 1. Lakeview, 3:39.43; 2. Coquille, 3:42.86. Also: 4. Bandon, 3:47.61; 7. Myrtle Point, 4:31.45.
GIRLS
Team Scores: Lakeview 134, Coquille 99, Lost River 98, Bandon 72, Illinois Valley 69, Myrtle Point 63, Rogue River 53, Canyonville Christian 26, Bonanza 21, Gold Beach 8.
Shot Put — 1. Gia Faith, Coq, 33-0; 2. Hailey Combie, Coq, 31-6. Also: 4. Halle Layton, Coq, 28-7. Triple Jump — 1. Jonwyn Ayres, RR, 30-1 1/4; 2. Halle Layton, Coq, 29-11. Also: 3. Gaby McCrorey, Coq, 26-2 3/4; 4. Jennafur Munoz-Thompson, MP, 26-2; 6. Hunter Grove, MP, 25-0. Pole Vault — 1. Julia Ketcham, Lak, 8-10; 2. Bella Tenold, Bon, 7-4. Also: 3. Sophia Alvarez, MP, 6-10; 6. Sydney Sefers, MP, 6-10. 100 — 1. Aarika Brook,s IV, 13.15; 2. Kieryn Ruda, LR, 13.19. 200 — 1. Lily Allen, Can, 26.99; 2. Aarika Brooks, IV, 27.35. Also: 7. Hannah Blackard, Ban, 31.03. 400 — 1. Lily Allen, Can, 1:02.33; 2. Michaela McAuliffe, LR, 1:03.55. 800 — 1. Sarah Nicholson, MP, 2:40.16; 2. Aunika Miller, Ban, 2:45.16. Also: 3. Jaylyn Rayevich, Coq, 2:53.22; 5. Imogen Snively, Coq, 3:00.88; 8. Grace Wright, Coq, 3:28.52. 1,500 — 1. Holly Hutton, Ban, 5:17.04; 2. Julia Ketcham, Lak, 5:18.50. Also: 4. Allison Storts, Coq, 5:26.53; 5. Shannon Smith, Ban, 5:26.57; 7. Aunika Miller, Ban, 6:17.24. 100 High Hurdles — 1. Brette Graham, Lak, 16.07; 2. Sammy Conley, Lak, 17.43. Also: 3. Anella Willis, Coq, 18.02; 4. Maddi Reynolds, MP, 19.52; 6. Jennafur Munoz-Thompson, MP, 21.75; 7. Maggie Keller, Ban, 25.75. 300 Low Hurdles — 1. Brette Graham, Lak, 46.67; 2. Kieryn Ruda, LR, 49.31. Also: 4. Anella Willis, Coq, 51.63; 5. Kennedy Turner, Ban, 52.88; 8. Jenny Himmelrick, Ban, 56.98. 4x100 Relay — 1. Lost River, 51.31; 2. Rogue River, 54.42. Also: 5. Myrtle Point, 57.05; 6. Coquille, 57.19; 7. Gold Beach, 58.56. 4x400 Relay — 1. Lost River, 4:17.82; 2. Lakeview, 4:18.35. Also: 3. Bandon, 4:42.84.
Class 2A District 3
At Toledo
State qualifiers and Reedsport placers
BOYS
Team Scores: Oaklland 154, Central Linn 105, Glide 101, Monroe 84, Waldport 65, Lowell 46, Toledo 38, Oakridge 28, Reedsport 24, Yoncalla 11.
Shot Put — 1. Cristian Garcia, Mon, 52-1; 2. Dillon Towne, Gli, 47-9 1/2. Also: 8. Jacob Dukovich, Ree, 38-0 1/2. Discus — 1. Dillon Towne, Gli, 165-2; 2. Cristian Garcia, Mon, 140-9. Also: 4. Jacob Dukovich, Ree, 122-6. Javelin — 1. Zach Holland, Gli, 177-11; 2. Zach Young, Mon, 161-8. High Jump — 1. Zach Young, Mon, 6-5; 2. Kevin Meier, Oakl, 5-10. Also: 3. Brody Priest, Ree, 5-8. Long Jump — 1. Zach Young, Mon, 20-3; 2. Kevin Meier, Oakl, 19-3. Triple Jump — 1. Jayden Henry, Oakl, 41-11 1/2; 2. Kevin Meier, Oakl, 41-8 1/2. Pole Vault — 1. Kevin Meier, Oakl, 13-0; 2. Caleb Day, CL, 10-6. Also: 3. Brody Priest, Ree, 9-6. 100 — 1. Tyson Brasfield, Low, 11.29; 2. Dustin Baze, CL, 11.47; 3. Dylan Lynn, Mon, 11.54; 4. Easton West, Oakl, 11.84. 200 — 1. Tyson Brasfield, Low, 23.02; 2. Dustin Baze, CL, 23.09. 400 — 1. Tyson Brasfield, Low, 51.38; 2. Zach Young, Mon, 52.79. 800 — 1. Wyatt Smith, Oakl, 2:09.19; 2. Nathaniel Moan, Oakl, 2:14.33. 1,500 — 1. Wyatt Smith, Oakl, 4:19.68; 2. Isaac Whitney, Oakr, 4:25.60. Also: 7. Brady Dexter, Ree, 4:52.00. 3,000 — 1. Isaac Whitney, Oakr, 9:35.58; 2. Hayden Glenn, Cl, 9:36.70. 110 High Hurdles — 1. Colton Langdon, Oakl, 16.54; 2. Caleb Day, CL, 17.53. Also: 8. Marvin Elzey, Ree, 22.58. 300 Intermediate Hurdles — 1. Colton Langdon, Oakl, 44.77; 2. Caleb Day, CL, 45.10. 4x100 Relay — 1. Central Linn, 45.19; 2. Oakland, 46.23. Also: 6. Reedsport, 52.35. 4x400 Relay — 1. Central Linn, 3:38.96; 2. Oakland, 3:39.53.
GIRLS
Team Scores: Monroe 130, Central Linn 117, Glide 94, Oakland 93, Oakridge 56, Waldport 51, Lowell 44, Toledo 37, Yoncalla 22, Reedsport 7.
Shot Put — 1. Laura Young, Mon, 36-10 3/4; 2. Ashley Sutton, Mon, 36-3 1/4. Discus — 1. Kaylee Hendron, Gli, 132-3; 2. India Dishman, Gli, 110-2 1/2. Javelin — 1. Johanna Pope, Gli, 109-4; 2. Shaunasi Hardy, Yon, 100-4. High Jump — 1. Astrid Knott, Tol, 5-2; 2. Makenna Chapman, CL, 5-0; 3. Madison Chapman, CL, 5-0; 4. Hadley Brooksby, Oakl, 5-0. Long Jump — 1. Kyndal Martin, Mon, 16-2; 2. Hadassah Wilson, Wal, 15-8. Triple Jump — 1. Hadley Brooksby, Oakl, 34-4 3/4; 2. Holly Floto, Gli, 33-1. Pole Vault — 1. Jolyn Vogel-Hunt, Oakl, 9-0; 2. Audra Chapman, Low, 8-6. 100 — 1. Gracie Robb, CL, 13.18; 2. Kyndal Martin, Mon, 13.36. 200 — 1. Mirtha Lopez, Mon, 26.69; 2. McKenzie Probst, Oakr, 26.96. 400 — 1. McKenize Probst, Oakr, 59.08; 2. Mirtha Lopez, Mon, 1:01.19. 800 — 1. Katie Chapman, Low, 2:29.06; 2. Peyton Bodi, Mon, 2:32.40. Also: 8. Elsa Frakes, Ree, 3:01.16. 1,500 — 1. Katie Chapman, Low, 5:11.10; 2. Peyton Bodi, Mon, 5:12.53. Also: 8. Ashley Schuttpelz, Ree, 6:01.91. 3,000 — 1. Katherine Abbott, Oakr, 11:36.01; 2. Jenna Neal, CL, 11:37.36. Also: 4. Ashley Schuttpelz, Ree, 12:47.61. 100 High Hurdles — 1. Kyndal Martin, Mon, 15.59; 2. Jolyn Vogel-Hunt, Oakl, 17.05. 300 Low Hurdles — 1. Kyndal Martin, Mon, 48.46; 2. Jolyn Vogel-Hunt, Oakl, 50.17. 4x100 Relay — 1. Central Linn, 52.89; 2. Toledo, 54.91. 4x400 Relay — 1. Central Linn, 4:26.03; 2. Glide, 4:34.78.
Class 1A District 2
At Blue River
Results include State qualifiers and Powers and Pacific placers
BOYS
Team Scores: Hosanna Christian 103, Crow 97, Camas Valley 84, North Lake 65, Pacific 45, Paisley 43, Mapleton 43, Glendale 26, Powers 25, Umpqua Valley Christian 22, McKenzie 22, Triangle Lake 20, Triad Christian 16, Days Creek 12, Riddle 11, Chiloquin 10, New HOpe 5, Mohawk 5, Prospect 4.
Shot Put — 1. Aiden Jones, Pai, 48-2; 2. Colton Morrill-Keeler, Pac, 41-9 3/4. Also: 8. Sean White, 38-10 1/4. Discus — 1. Shawn Recca, Cro, 129-5; 2. Mark Simonsen, Cro, 126-6. Also: 5. Sean White, Pac, 112-4. Javelin — 1. Jared Hunt, CV, 170-0; 2. JJ Neece, Mpa, 150-7. Also: 3. Clancy Standley, Pow, 148-9; 4. Sean White, Pac, 142-1 1/2. High Jump — 1. Elijah Wytcherley, Gle, 5-10; 2. Tristan Casteel, CV, 5-8. Long Jump — 1. JJ Neece, Map, 20-1; 2. Silas Roth, NL, 20-0 1/2. Triple Jump — 1. JJ Neece, Map, 40-10; 2. Silas Roth, NL, 40-3 1/2. Pole Vault — 1. Cole Vore, NL, 11-6; 2. Kross Miller, Pac, 11-0. Also: 3. Quince Nye, Pac, 10-6; 4. Clancy Standley, Pow, 10-0. 100 — 1. JJ Neece, Map, 11.64; 2. Daniel Quirk, McK, 11.74. 200 — 1. David Pedrick, Pow, 23.49; 2. Jacob Moore, Hos, 23.69. 400 — 1. Bryson Wolfe, CV, 52.72; 2. Christian Coleman, Hos, 53.07. Also: 5. David Pedrick, Pow, 56.14. 800 — 1. Nathan O'Connor, CV, 2:08.97; 2. Kody Roberts, Cro, 2:10.93. 1,500 — 1. Ethan Fine, NL, 4:35.63; 2. Zach Pennel, TL, 4:36.24. Also: 3. Quince Nye, Pac, 4:40.43. 3,000 — 1. Ethan Fine, NL, 10:15.10; 2. Joel Perry, Cro, 10:25.19. Also: 6. Hunter Jordan, Pac, 10:52.59. 110 High Hurdles — 1. Mikey Sanchas, Hos, 16.67; 2. Curtis Weaver, UVC, 17.58. Also: 7. Ben Garratt, Pac, 19.95. 300 Intermediate Hurdles — 1. Mikey Sanchas, Hos, 44.10; 2. Shakir Mukhametzyanov, Pai, 45.16. Also: 7. Kross Miller, Pac, 50.09. 4x100 Relay — 1. Camas Vlaley, 45.53; 2. Hosanna Christian, 45.57. 4x400 Relay — 1. Hosanna Christian, 3:36.31; 2. Camas Valley, 3:37.02.
GIRLS
Team Scores: Paisley 87, North Lake 80, Crow 60.5, Pacific 51, Elkton 44.5, Triad Christian 41.5, Days Creek 40.5, Gilchrist 35.5, Camas Valley 35, Hosanna Christian 31, Mapleton 30, Triangle Lake 28, Chiloquin 28, McKenzie 20.5, New Hope 17, Glendale 5, Umpqua Valley Christian 4, Mohawk 2.
Shot Put — 1. Joy DeRoss, CV, 35-11 1/2; 2. Caitlyn Trenkle, Pac, 34-10. Discus — 1. Sadie Olson, Elk, 110-9; 2. Caitlyn Trenkle, Pac, 92-3. Also: 8. Caitlyn Hogan, Pac, 76-4. Javelin — 1. Bailey Ellis, TL, 106-11; 2. Briana Church, NL, 104-3. High Jump — 1. Mia Milasinovic, Pai, 5-0; 2. Allison Edgar, Tri, 4-11. Long Jump — 1. Moriah Michaels, DC, 16-1 1/2; 2. Madi Hall, Pac, 15-7 1/4. Triple Jump — 1. Mia Milasinovic, Pai, 33-7 1/2; 2. Madi Hall, Pac, 33-4 1/2. Pole Vault — 1. Briana Church, NL, 9-0; 2. Madison May, Cro, 8-0. Also: 6. Audrey Griffiths, Pac, 6-6. 100 — 1. Noel Krissie, CV, 12.82; 2. Moriah Michaels, DC, 12.92; 3. Kya Nelson, HC, 12.93; 4. tie-Kassie Yeaney, Elk, and Savannah Lutz, Tri, 13.01; 6. Margaret Byle, Elk, 13.05; 7. Emily Stevens, Map, 13.16. 200 — 1. Noel Krissie, CV, 26.98; 2. Margaret Byle, Elk, 27.15. 400 — 1. Margarey Byle, Elk, 1:03.55; 2. Moriah Michaels, DC, 1:04.63. 800 — 1. Abigail Sanders, Pai, 2:41.42; 2. Madison May, Cro, 2:46.51. 1,500 — 1. Megan Green, Cro, 5:33.77; 2. Erica Reed, Chi, 5:51.22. 3,000 — 1. Megan Green, Cro, 11:55.96; 2. Judah Koehler, NL, 12:32.33. 100 High Hurdles — 1. Madi Hall, Pac, 16.73; 2. Vanessa Kroon, Chi, 17.97. 300 Low Hurdles — 1. Andrea Roth, NL, 48.46; 2. Mia Milasinovic, Pai, 49.25. Also: 3. Madi Hall, Pac, 50.93. 4x100 Relay — 1. Hosanna Christian, 53.92; 2. Paisley, 54.07. 4x400 Relay — 1. Triad Christian, 4:34.82; 2. North Lake, 4:36.30.