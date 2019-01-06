BASKETBALL

BOYS

Sky-Em/Skyline Crossover

Marshfield 57, Henley 42

Marshfield;11;13;19;14;—;57

Henley;12;8;6;12;—;42

MARSHFIELD (57): Cory Stover 16, Grant Webster 14, Grant Woolsey 10, Jordy Miles 9, Mason Ainsworth 6, Chase Howerton 2, Jacob Carpenter, Dom Montiel.

HENLEY (42): Andrew Reynolds 13, Dale Fenters 10, Braden Lawrie 10, Matthew Neubert 4, Blake Loney 3, Seth Howe 2, DJ Hall, Octavyn Newsom, Joe Northcutt, Mason Snider.

Sunset Conference

;League;Overall

;W-L;W-L

Toledo;1-0;12-0

Waldport;1-0;7-6

Gold Beach;0-0;5-6

Bandon;1-1;3-10

Coquille;1-1;7-7

Myrtle Point;1-1;4-10

Reedsport;0-2;5-7

Saturday’s Scores

Myrtle Point 53, Bandon 48

Coquille 80, Reedsport 56

Myrtle Point 53, Bandon 48

Bandon;10;9;18;11;—;48

Myrtle Point;13;14;16;10;—;53

BANDON (58): Matt Yarber 21, Braydon Freitag 19, Cooper Lang 4, Colby Gaston 2, Hunter Angove 1, Will Freitag 1, Trevor Angove, Luke Brown.

MYRTLE POINT (53): Gabe Swan 21, Luke Nicholson 15, Tyler Beyer-Smith 7, Jose Medina 5, Nate Little 3, Enrique Camacho 2, Brodie Parrish.

Coquille 80, Reedsport 56

Coquille;16;27;21;15;—;80

Reedsport;8;18;11;19;—;56

COQUILLE (80): Jeremy Kistner 21, Hayden Davis 19, Jaace Hagen 16, Rogun Weigel 9, Jacob Smith 6, Ean Smith 5, Cort McKinley 2, Julien Temps 2, Cason Baxter, Jaden Sperling.

REEDSPORT (56): Dallas McGill 17, Javier Analco 15, Griffin Lavigne 13, Leo Voepel 9, Michael Stanley 2, Brody Priest 1, Kyle Barnes, Jaden Hall.

Skyline League

North Division

;League;Overall

;W-L;W-L

UVC;2-0;10-2

Elkton;1-0;4-8

North Douglas;1-1;6-6

Days Creek;0-1;6-5

Yoncalla;0-1;5-7

South Division

;League;Overall

;W-L;W-L

Riddle;1-0;10-0

Glendale;0-0;0-7

Camas Valley;1-1;5-6

Pacific;1-1;5-7

New Hope;0-1;2-8

Saturday’s Scores

Pacific 46, Camas Valley3 6

UVC 56, Umpqua 42

North Douglas 64, Days Creek 43

Pacific 46, Camas Valley 36

Camas Valley;8;8;11;9;—;36

Pacific;11;10;13;12;—46

CAMAS VALLEY (36): Jared Hunt 15, Tristan Castille 12, Nathan O’Connor 5, Collin Ewing 3, Jared Standley 1, Max Brown, Nathan Powell, Justin Standley.

PACIFIC (46): Colton Morrill-Keeler 21, Jordan Walker 9, Sean White 8, Kross Miller 4, Davyn Brown 2, Devon Richard 2.

GIRLS

Sky-Em/Skyline Crossover

Marshfield 62, Hidden Valley 33

Marshfield;20;14;14;14;—;62

Hidden Valley;5;15;6;7;—33

MARSHFIELD (62): Tess Garrett 17, Kaylin Dea 12, Alex Locati 9, Gracie Brugnoli 8, Hailey Browning 6, McKayla Myrand 6, Jazmin Chavez 4, Melanie Cavanagh, Charlie Dea, Kiana Holley, Karina Skurk.

HIDDEN VALLEY (33): Kaiah Fisher 12, Jenelle Hurley 6, Jada Hurley 5, Clara Scott 4, Hallee Jessee 3, Kylee Lyon 2, Marisa Elmore 1, Annabell Brown, Olivia Jackson, Teryn Powers.

Sunset Conference

;League;Overall

;W-L;W-L

Coquille;1-0;12-1

Waldport;1-0;5-8

Bandon;1-0;4-8

Gold Beach;0-0;2-9

Toledo;0-1;9-3

Myrtle Point;0-1;5-8

Reedsport;0-1;3-7

Saturday’s Scores

Myrtle Point 43, Bandon 30

Coquille 71, Reedsport 21

Myrtle Point 43, Bandon 30

Bandon;9;9;8;4;—;30

Myrtle Point;9;14;7;13;—;43

BANDON (30): Kylie Lakey 9, Nikki Lakey 8, Kortney Ferreri 6, Ashley Strain 3, Naomi Martin 2, Shannon Smith 2.

MYRTLE POINT (43): Sarah Nicholson 14, Sierra Smith 14, Madison Brown 4, Hayden Weekly 4, Kali Hernandez 3, Hunter Grove 2, Maddi Reynolds 2, Nikki Leep, Kayla Wheeler.

Coquille 71, Reedsport 21

Coquille;26;19;13;13;—;71

Reedsport;6;3;2;9;—;21

COQUILLE (71): Morgan Baird 18, Halle Layton 17, Mia Ruiz 10, Maya Salazar 8, Carlee GeDeros 6, Abbey Dieu 5, Bailey Higgins 3, Sage Gallino 2, Haley Van Pelt 2, Hailey Combie, Raeleeanne Jackson, Drew Wilson.

REEDSPORT (21): Mariyah Lumpkin-Harp 8, Paige Hausmann-Noel 6, Cheyenne McCart 4, Jordan Priest 1, Makenzie Seeley 1, Kendallyn Bond, Jenna Corcoran, Taylor Joy, Courtney Manicke, Aubre Rohde, Jordan Stanley.

Skyline League

North Division

;League;Overall

;W-L;W-L

North Douglas;2-0;10-3

Elkton;1-0;6-6

Yoncalla;1-1;5-8

Days Creek;0-1;6-7

UVC;0-2;6-6

South Division

;League;Overall

;W-L;W-L

Pacific;2-0;8-6

New Hope;1-0;5-6

Camas Valley;0-2;4-7

Riddle;0-1;1-8

Saturday’s Scores

Pacific 37, Camas Valley 20

Yoncalla 31, UVC 23

North Douglas 48, Days Creek 31

Pacific 37, Camas Valley 20

Camas Valley;4;4;5;7;—;20

Pacific;7;6;12;11;—37

CAMAS VALLEY (36): Alissa Vrandenberg 8, Joy DeRoss 5, Brooklyn Wolfe 3, Hailey Holmgren, Noel Krissie, Catheryn Casteel, Natasha Hibdon, Krystal Talley, Shelby Payne, Bella Pool.

PACIFIC (46): Kaiya Gorneau 15, Natalie Vincent 14, Sierra White 4, Madi Hall 3, Audrey Griffith 1, Nikki Lee.

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