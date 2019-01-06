BASKETBALL
BOYS
Sky-Em/Skyline Crossover
Marshfield 57, Henley 42
Marshfield;11;13;19;14;—;57
Henley;12;8;6;12;—;42
MARSHFIELD (57): Cory Stover 16, Grant Webster 14, Grant Woolsey 10, Jordy Miles 9, Mason Ainsworth 6, Chase Howerton 2, Jacob Carpenter, Dom Montiel.
HENLEY (42): Andrew Reynolds 13, Dale Fenters 10, Braden Lawrie 10, Matthew Neubert 4, Blake Loney 3, Seth Howe 2, DJ Hall, Octavyn Newsom, Joe Northcutt, Mason Snider.
Sunset Conference
;League;Overall
;W-L;W-L
Toledo;1-0;12-0
Waldport;1-0;7-6
Gold Beach;0-0;5-6
Bandon;1-1;3-10
Coquille;1-1;7-7
Myrtle Point;1-1;4-10
Reedsport;0-2;5-7
Saturday’s Scores
Myrtle Point 53, Bandon 48
Coquille 80, Reedsport 56
Myrtle Point 53, Bandon 48
Bandon;10;9;18;11;—;48
Myrtle Point;13;14;16;10;—;53
BANDON (58): Matt Yarber 21, Braydon Freitag 19, Cooper Lang 4, Colby Gaston 2, Hunter Angove 1, Will Freitag 1, Trevor Angove, Luke Brown.
MYRTLE POINT (53): Gabe Swan 21, Luke Nicholson 15, Tyler Beyer-Smith 7, Jose Medina 5, Nate Little 3, Enrique Camacho 2, Brodie Parrish.
Coquille 80, Reedsport 56
Coquille;16;27;21;15;—;80
Reedsport;8;18;11;19;—;56
COQUILLE (80): Jeremy Kistner 21, Hayden Davis 19, Jaace Hagen 16, Rogun Weigel 9, Jacob Smith 6, Ean Smith 5, Cort McKinley 2, Julien Temps 2, Cason Baxter, Jaden Sperling.
REEDSPORT (56): Dallas McGill 17, Javier Analco 15, Griffin Lavigne 13, Leo Voepel 9, Michael Stanley 2, Brody Priest 1, Kyle Barnes, Jaden Hall.
Skyline League
North Division
;League;Overall
;W-L;W-L
UVC;2-0;10-2
Elkton;1-0;4-8
North Douglas;1-1;6-6
Days Creek;0-1;6-5
Yoncalla;0-1;5-7
South Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Riddle;1-0;10-0
Glendale;0-0;0-7
Camas Valley;1-1;5-6
Pacific;1-1;5-7
New Hope;0-1;2-8
Saturday’s Scores
Pacific 46, Camas Valley3 6
UVC 56, Umpqua 42
North Douglas 64, Days Creek 43
Pacific 46, Camas Valley 36
Camas Valley;8;8;11;9;—;36
Pacific;11;10;13;12;—46
CAMAS VALLEY (36): Jared Hunt 15, Tristan Castille 12, Nathan O’Connor 5, Collin Ewing 3, Jared Standley 1, Max Brown, Nathan Powell, Justin Standley.
PACIFIC (46): Colton Morrill-Keeler 21, Jordan Walker 9, Sean White 8, Kross Miller 4, Davyn Brown 2, Devon Richard 2.
GIRLS
Sky-Em/Skyline Crossover
Marshfield 62, Hidden Valley 33
Marshfield;20;14;14;14;—;62
Hidden Valley;5;15;6;7;—33
MARSHFIELD (62): Tess Garrett 17, Kaylin Dea 12, Alex Locati 9, Gracie Brugnoli 8, Hailey Browning 6, McKayla Myrand 6, Jazmin Chavez 4, Melanie Cavanagh, Charlie Dea, Kiana Holley, Karina Skurk.
HIDDEN VALLEY (33): Kaiah Fisher 12, Jenelle Hurley 6, Jada Hurley 5, Clara Scott 4, Hallee Jessee 3, Kylee Lyon 2, Marisa Elmore 1, Annabell Brown, Olivia Jackson, Teryn Powers.
Sunset Conference
;League;Overall
;W-L;W-L
Coquille;1-0;12-1
Waldport;1-0;5-8
Bandon;1-0;4-8
Gold Beach;0-0;2-9
Toledo;0-1;9-3
Myrtle Point;0-1;5-8
Reedsport;0-1;3-7
Saturday’s Scores
Myrtle Point 43, Bandon 30
Coquille 71, Reedsport 21
Myrtle Point 43, Bandon 30
Bandon;9;9;8;4;—;30
Myrtle Point;9;14;7;13;—;43
BANDON (30): Kylie Lakey 9, Nikki Lakey 8, Kortney Ferreri 6, Ashley Strain 3, Naomi Martin 2, Shannon Smith 2.
MYRTLE POINT (43): Sarah Nicholson 14, Sierra Smith 14, Madison Brown 4, Hayden Weekly 4, Kali Hernandez 3, Hunter Grove 2, Maddi Reynolds 2, Nikki Leep, Kayla Wheeler.
Coquille 71, Reedsport 21
Coquille;26;19;13;13;—;71
Reedsport;6;3;2;9;—;21
COQUILLE (71): Morgan Baird 18, Halle Layton 17, Mia Ruiz 10, Maya Salazar 8, Carlee GeDeros 6, Abbey Dieu 5, Bailey Higgins 3, Sage Gallino 2, Haley Van Pelt 2, Hailey Combie, Raeleeanne Jackson, Drew Wilson.
REEDSPORT (21): Mariyah Lumpkin-Harp 8, Paige Hausmann-Noel 6, Cheyenne McCart 4, Jordan Priest 1, Makenzie Seeley 1, Kendallyn Bond, Jenna Corcoran, Taylor Joy, Courtney Manicke, Aubre Rohde, Jordan Stanley.
Skyline League
North Division
;League;Overall
;W-L;W-L
North Douglas;2-0;10-3
Elkton;1-0;6-6
Yoncalla;1-1;5-8
Days Creek;0-1;6-7
UVC;0-2;6-6
South Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Pacific;2-0;8-6
New Hope;1-0;5-6
Camas Valley;0-2;4-7
Riddle;0-1;1-8
Saturday’s Scores
Pacific 37, Camas Valley 20
Yoncalla 31, UVC 23
North Douglas 48, Days Creek 31
Pacific 37, Camas Valley 20
Camas Valley;4;4;5;7;—;20
Pacific;7;6;12;11;—37
CAMAS VALLEY (36): Alissa Vrandenberg 8, Joy DeRoss 5, Brooklyn Wolfe 3, Hailey Holmgren, Noel Krissie, Catheryn Casteel, Natasha Hibdon, Krystal Talley, Shelby Payne, Bella Pool.
PACIFIC (46): Kaiya Gorneau 15, Natalie Vincent 14, Sierra White 4, Madi Hall 3, Audrey Griffith 1, Nikki Lee.