BASKETBALL
GIRLS
Midwestern League
Crater 65, North Bend 24
North Bend;0;3;9;12;—;24
Crater;20;19;10;16;—;65
NORTH BEND (24): Adrianna Frank 8, Aby Holling 5, Katie Holmes 5, Makoa Matthews 3, Trinity Barker 2, Caitlyn Anderson 1, Michelle Gochnour, Kylee Lambert, Hannah Lillebo, Megan Proett, Hailey Reeves.
CRATER (65): Kate Stidham 14, Averi Young 11, Taryn Dance 8, Kayleigh Gugliotta 8, McKenzie Hirsch 8, Allison Waters 7, Kayana Woodard 5, Madison Dutkiewicz 2, Presley Robison 2, Teya Amidei, Avery Hanson, Kaylee Parent.
Bandon Dunes Holiday Invitational
Bandon 77, Alsea 27
Alsea;7;3;6;11;–;27
Bandon;30;20;17;10;–;77
ALSEA (27): Emma Rupert 10, Jessica Carlisle 9, Bailey Ellis 6, Amber Du Bord 3, Maddy Zavaleta 2, Liberty Ulm, Ysabell Orantes.
BANDON (77): Traylyn Arana 27, Sterling Williams 12, Ashley Strain 10, Carlee Freitag 8, Kennedy Turner 7, Clara Potter 5, Naomi Martin 5, Shannon Smith 2, Angie Morones 1, Allison Hennick.
Myrtle Point 42, Oakridge 20
Oakride;6;3;6;5;—;20
Myrtle Point;11;13;8;10;—;42
OAKRIDGE (20): Sierra Cargil 6, Emma Vestre 6, LeeAnn Hahn 5, Melanie Stevens 2, Jessica Garrison 1, Angelina Nazar.
MYRTLE POINT (42): Nikki Leep 24, Maddi Reynolds 6, Tayler Thomas 6, Kayla Wheeler 4, Hayden Weekly 2, Jordan Bright, Madison Brown, Emma Creech, Alejandra Medina, Heavenlee Reynolds, Rachel Tolman.
Skyline League
Days Creek 44, Pacific 26
Pacific;9;3;6;8;—;26
Days Creek;10;5;13;16;—;44
PACIFIC (26): Trinidy Blanton 6, Madi Hall 6, Nikki Lee 5, Natalie Vincent 5, Wiley Lang 2, Sierra White 2, Rio Cruz, Audrey Griffith, Emma Krantz, Leah Sanders, Lauren Stallard.
DAYS CREEK (44): Jolene Crume 15, Fiona Ketchum 11, Ashtyn Slater 7, Shandiin Newton 6, Bailey Stufflebean 4, Megan Kruzic 1, Badgley, Marrisa Jandura, Lizzy Leodoro, Raime Wheeler.
Thursday
Nonleague
Bandon 44, Bonanza 22
Bonanza;0;4;14;4;—;22
Bandon;8;13;10;13;—;44
BONANZA (22): Jada Gallagher 6, Navaeh Nelson 6, Jaycie Schooler 5, Maddison Lindsey 4, Jazmine Garcia 2, Estrella Garcia, Rillie Oates.
BANDON (44): Traylyn Arana 16, Ashley Strain 12, Kennedy Turner 5, Eduardo Reolon 4, Sterling Williams 4, Naomi Martin 3, Allison Hennick, Clara Potter, Shannon Smith.
BOYS
Midwestern League
Crater 72, North Bend 39
North Bend;8;6;15;10;—;39
Crater;23;13;20;16;—;72
NORTH BEND (39): Chase Platt 18, Maddux Mateski 9, John Burgmeier 7, Garrison Mateski 3, Devante Byers 2, Kyle Martin, Brady Messner, Kai Reasor, Kade Spencer.
CRATER (72): Nate Biddle 35, Krugar Edwards 12, Hunter Chubb 7, Payton Anhorn 4, Jayden Vranes 4, Blaek Eaton 3, Colton Vranes 3, Spencer Higginson 2, Malakai Grant 1, Kadin Price 1, Caden Lasater, Tyler McIntosh, Braydon Ray.
Bandon Dunes Holiday Invitational
Bandon 91, Alsea 17
Alsea;5;2;4;6;–;17
Brandon;23;24;26;18;–;91
ALSEA (17): Dillon Elbers 5, Trayss Smith 4, Owen Aldous 4, Lewis Bourne 2, Peyton Olson 2, Dom Schneider, Timmy Cathcart, Dale Martinez.
BANDON (91): Coby Smith 19, Cooper Lang 16, Sean White 13, Trevor Angove 13, Owen Brown 7, Wyatt Dyer 7, Will Freitag 5, Hunter Pier 5, Braydon Freitag 4, Josh Minkler 2, Anthony Hennick, Andrew Robertson.
Myrtle Point 51, Mapleton 46
Mapleton;15;9;8;14;—;46
Myrtle Point;18;10;10;13;—;51
MAPLETON (46): JJNeece 18, Justyce Wierichs 12, Nate Neece 8, AJ Moso 6, Joseph Shephard 2, Phillipp Burnett, Jesse Hughes, Kody Wierichs.
MYRTLE POINT (51): Gabe Swan 24, Luke Nicholson 12, Carsen Bradford 6, Tyler Beyer-Smith 4, Enrique Camacho 3, Jose Medina 2, Aidan Lilienthal, Nate Little.
Thursday
Nonleague
Bandon 49, Days Creek 38
Bandon;13;7;19;10;—;49
Days Creek;6;14;15;3;—;38
BANDON (49): Coby Smith 15, Trevor Angove 8, Braydon Freitag 8, Cooper Lang 8, Sean White 8, Wyatt Dyer, Will Freitag, Hunter Pier.
DAYS CREEK (38): Cauy Jackson 13, Cade Martin 9, Macs Whetzel 7, Neston Berlingeri 4, Landon Kruzik 3, Keith Gaskell 2, Matthew Anderson, Zane DeGroot, Cade Martin, Jackson Williams, Rehyse Williams.