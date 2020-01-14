<h2>BASKETBALL
GIRLS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Thurston;5-0;9-3
Churchill;4-0;7-4
Crater;3-0;10-1
Willamette;3-1;6-7
Ashland;1-2;6-5
Springfield;1-3;2-11
North Eugene;1-4;3-9
Eagle Point;0-3;5-7
North Bend;0-5;3-8
Tuesday’s Scores
Springfield 49, North Bend 41
Churchill 68, Willamette 36
Thurston 37, North Eugene 34
Springfield 49, North Bend 41
Springfield;12;8;15;14;—;49
North Bend;10;5;11;15;—;41
SPRINGFIELD (49): Riyen Kauffman 11, Natalie Rawson 10, Alexi Morgan 8, Makenzie Phillips 7, Kylie Rankins 7, Erica Bartlow 3, Isabella Vahala 3, Betty Thompson.
NORTH BEND (41): Aby Holling 13, Adrianna Frank 76, Megan Proett 7, Katie Holmes 5, Makoa Matthews 4, Randee Cunningham 3, Hannah Lillebo 2, Caitlyn Anderson.
Nonleague
Pacific 52, Glide 24
Pacific;12;14;24;2;—;52
Glide;2;12;6;4;—;24
PACIFIC (52): Madi Hall 13, Leah Sanders 9, Trinidy Blanton 8, Wiley Lang 7, Sierra White 6, Audrey Griffith 4, Natalie Vincent 3, Emma Krantz 2, Rio Cruz, Nikki Lee, Lauren Stallard.
GLIDE (24): Kylie Rubrecht 6, Ruby Livingston 4, Katie Stiles 4, Illyssa Auty 2, Trinity Burford 2, Amberlee Jones 2, Emily Michel 2, Jazmine Pardo Rams 2, Kylie Anderson, Krystan Machille, Haleigh Towne.
BOYS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;4-0;8-3
Crater;3-0;7-3
Thurston;4-1;7-6
Willamette;3-1;9-3
Springfield;2-2;6-6
Ashland;1-2;6-6
North Eugene;1-4;6-8
Eagle Point;0-3;0-11
North Bend;0-5;2-9
Tuesday’s Scores
Springfield 47, North Bend 34
North Eugene 53, Thurston 50
Churchill 75, Willamette 56
Springfield 47, North Bend 34
Springfield;10;13;6;18;—;47
North Bend;2;9;11;12;—;34
SPRINGFIELD (47): Trey Bryant 14, Braeden Lowe 12, Marcell Hill 7, Zach Sorber 7, Jordan Vega-Seaman 3, Hunter Reininger 2, Anthony Hill 2, Clayton Becerra, Jack Johnston, Omar Carlos.
NORTH BEND (34): Brady Messner 14, Garrison Mateski 9, Chase Platt 8, Kyle Martin 3, Devante Byers, Maddox Mateski, John Burgmeier, Kade Spencer.