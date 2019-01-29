<h2>BASKETBALL

BOYS

Midwestern League

;League;Overall

;W-L;W-L

Churchill;10-0;15-3

Willamette;8-2;13-4

Thurston;6-4;13-5

Crater;5-3;11-6

Springfield;5-5;9-8

North Eugene;4-5;7-10

North Bend;3-7;7-8

Ashland;2-7;6-10

Eagle Point;0-10;2-15

Tuesday’s Scores

North Eugene 61, North Bend 53

Churchill 49, Thurston 45

Ashland 67, Eagle Point 40

Willamette 36, Springfield 24

North Eugene 61, North Bend 53

North Eugene;13;22;10;16;—;61

North Bend;8;13;14;18;—;53

NORTH EUGENE (61): Cameron Parks 25, Nate Duke 11, Iry Rankin 9, Aiden Wallace 5, Brennan DeGarmo 4, Garrett Pratt 4, Seth Cross 3, Anu Richardson.

NORTH BEND (53): Jayden Frank 17, Jake Simmons 10, Cooper Lynn 10, Brady Messner 5, Garrison Mateski 4, Maddux Mateski 3, Devante Byers, Kyle Martin, Gracen Porter.

Sky-Em League

;League;Overall

;W-L;W-L

Marshfield;5-0;15-4

Marist Catholic;4-1;11-7

Junction City;3-2;9-10

Cottage Grove;2-3;4-15

Elmira;1-4;7-10

Siuslaw;0-5;5-14

Tuesday’s Scores

Marshfield 55, Marist Catholic 49

Marshfield 55, Marist Catholic 49

Marist;16;3;21;9;—;49

Marshfield;7;23;12;13;—;55

MARIST CATHOLIC (49): JJ Anderson 14, Nick Stice 9, Max Whittaker 9, Chase Cutsforth 6, Ben Morehouse 6, Matthias collins 5, Sam Morehouse, Hayden Stephenson. 

MARSHFIELD (55): Mason Ainsworth 12, Grant Webster 11, Grant Woolsey 11, Cory Stover 9, Chase Howerton 6, Jordy Miles 4, Jacob Carpenter 2, River Ginn-Forsberg. 

Sunset Conference

;League;Overall

;W-L;W-L

Toledo;8-0;19-1

Coquille;6-2;12-8

Bandon;4-4;6-13

Gold Beach;3-4;8-10

Reedsport;3-5;8-11

Waldport;2-5;8-11

Myrtle Point;1-7;4-16

Tuesday’s Scores

Toledo 67, Coquille 53

Bandon 67, Reedsport 42

Waldport 62, Myrtle Point 42

Toledo 67, Coquille 53

Coquille;4;18;18;13;—;53

Toledo;18;12;12;24;—;67

COQUILLE (53): Hayden Davis 17, Cort McKinley 12, Jeremy Kistner 10, Ean Smith 8, Jace Haagen 4, Jaden Sperling 2, Jacob Smith. 

TOLEDO (67): Jackson Rozewski 20, Connor Marchant 17, Jadyn SPangler 12, Clifton Howard 10, Mason McAlpine 4, Zack Smith 2, Coren Loper, Alessandro Pelosi, Hayden Thomas. 

Bandon 67, Reedsport 42

Bnadon;14;14;17;20;—;67

Reedsport;14;10;8;10;—;42

BANDON (67): Braydon Freitag 19, Colby Gaston 13, Matt Yarbor 10, Hunter Angove 9, Trevor Angove 8, Cooper Lang 6, Luke Brown 1, Will Freitag, Josh Minkler, Alexander Schulz. 

REEDSPORT (42): Javier Analco 11, Griffin Lavigne 11, Leo Voepel 10, Jacob Chaney 5, Dallas McGill 5, Kyle Barnes, Brody Priest, Michael Stanley, AJ Stoltey. 

Waldport 62, Myrtle Point 42

Waldport;19;14;17;12;—;62

Myrtle Point;9;12;9;12;—;42

WALDPORT (62): Zak Holsey 21, Kellan Howard 12, Griffin Thissell 9, Jacob Farmer 8, Matt Shephard 6, Logan Spradley 3, Hugo Lara 2, Ramon Topete 1, Graham Jones, Zach McReynolds. 

MYRTLE POINT (42): Gabe Swan 13, Tyler Beyer-Smith 12, Luke Nicholson 11, Jose Medina 4, Enrique Comacho 2, Aiden Lilienthal, Nate Little, Brodie Parrish, Jes-C Tessman. 

Skyline League

North Division

;League;Overall

;W-L;W-L

UVC;8-1;16-3

Days Creek;7-1;13-5

North Douglas;7-3;12-8

Yoncalla;3-7;8-13

Elkton;1-7;4-15

South Division

;League;Overall

;W-L;W-L

Riddle;8-2;18-2

Pacific;5-5;9-11

Camas Valley;4-5;8-10

Glendale;1-7;1-14

New Hope;1-7;3-14

Tuesday’s Scores

Pacific 55, Camas Valley 43

UVC 68, Yoncalla 42

Days Creek 47, North Douglas 39

Riddle 75, Glendale 26

Pacific 55, Camas Valley 43

Pacific;14;18;16;7;—;55

Camas Valley;7;9;15;12;—;43

PACIFIC (55): Jordan Walker 19, Kross Miller 12, Sean White 11, Davyn Brown 9, Colton Morrill-Keeler 4, Devon Richard. 

CAMAS VALLEY (43): Jared Hung 16, Tristan Casteel 9, Justin Standley 6, Collin Ewing 5, Nathan O'Conner 4, Jared Standley 3, Max Brown, Nathan Powell. 

GIRLS

Midwestern League

;League;Overall

;W-L;W-L

Springfield;9-1;14-4

Churchill;9-1;13-3

Crater;7-1;14-3

North Bend;5-5;10-6

Eagle Point;4-6;8-9

Thurston;3-7;6-12

Willamette;3-7;5-12

Ashland;2-7;6-10

North Eugene;1-8;3-14

Tuesday’s Scores

North Bend 53, North Eugene 38

Churchill 50, Thurston 31

Ashland 51, Eagle Point 43

Springfield 59, Willamette 45

North Bend 53, North Eugene 38

North Eugene;7;6;10;15;—;38

North Bend;11;22;11;9;—;53

NORTH EUGENE (38): Sam Cook 17, Kamryn Manley 9, Brooklyn Rogers 4, Allison Oravec 4, Emily Collie 2, Natalie Hobbs 2, Taylor Manley, Abby Lundin, Lauren Martines, Kerra Pierce, Sebrea Slaughter.

NORTH BEND (53): Hayden Markel 15, Makoa Matthews 15, Haley Snelgrove 6, Adrianna Frank 4, Kaitlyn Randle 3, Hannah Lillebo 2, Megan Proett 2, Caitlyn Anderson, Aby Holing, Michelle Gochnour, Brooklyn Garrigus.

Sky-Em League

;League;Overall

;W-L;W-L

Marshfield;5-0;18-1

Junction City;3-2;12-7

Marist Catholic;3-2;11-7

Cottage Grove;3-2;11-8

Elmira;1-4;3-14

Siuslaw;0-5;4-15

Tuesday’s Score

Marshfield 56, Marist Catholic 39

Marshfield 56, Marist 39

Marist;7;5;16;11;—;39

Marshfield;14;16;11;15;—;56

MARIST (39): Maggie Stephenson 11, Madison Ficek 8, Sydney Johnson 8, Ruby Vlahov 6, Abby Doerr 4, Maegan Cary 2, Mo Cavinee, Madison Fuller, Jessica Roth. 

MARSHFIELD (56): Tess Garrett 22, Gracie Brugnoli 11, Kiana Holley 6, McKayla Myrand 6, Kaylin Dea 5, Hailey Browning 2, Jazmin Chavez 2, Alex Locati 2. 

Sunset Conference

;League;Overall

;W-L;W-L

Coquille;8-0;19-1

Toledo;6-2;15-5

Waldport;4-3;8-11

Myrtle Point;4-4;9-11

Bandon;3-5;6-13

Gold Beach;1-6;3-16

Reedsport;1-7;4-14

Tuesday’s Scores

Coquille 42, Toledo 30

Bandon 51, Reedsport 25

Myrtle Point 39, Waldport 35

Coquille 42, Toledo 30

Coquille;12;20;4;6;—;42

Toledo;8;5;7;10;—;30

COQUILLE (42): Morgan Baird 14, Halle Layton 11, Drew Wilson 11, Abbey Dieu 3, Mia Ruiz 2, Saige Gallino 1, Carlee GeDeros, Raeleeann Jackson, Maya Salazar, Haley Van Pelt. 

TOLEDO (30): Maddy Metcalf 12, Kaycie Otis 6, Niki Dickason 4, Michala Fisher 4, Morgan Hinds 3, Astrid Knott 1, Jo Hannah, Rylee Richards. 

Bandon 51, Reedsport 25

Bandon;14;18;9;10;—;51

Reedsport;4;6;3;10;—;25

BANDON (51): Ashley Strain 11, Dedra Foster 7, Kylie Lakey 7, Kortney Ferreri 5, Nikki Lakey 5, Bella Erenfeld 4, Carlee Freitag 4, Clara Potter 4, Kennedy Turner 4, Naomi Martin, Angie Morones, Sierra Smith. 

REEDSPORT (25): Cheyenne McCart 8, Jenna Corcoran 6, Makenzie Seeley 5, Aubree Rohde 3, Jordan Stanley 2, Kendalynn Bond, Tiene Glover, Taylor Joy, Courtney Manicke. 

Myrtle Point 39, Waldport 35

Waldport;3;11;11;10;—;35

Myrtle Point;10;13;6;10;—;39

WALDPORT (35): Chas Walch 9, Charity Smith 7, Kylie Burk 6, Teira Rodgers 6, Kyra Pickner 3, Hadley McSherry 2, Akasha Reich 2. 

MYRTLE POINT (39): Sarah Nicholson 10, Madison Brown 7, Maddi Reynolds 7, Kali Hernandez 6, Sierra Smith 6, Nikki Leep 3, Hayden Weekly. 

Skyline League

North Division

;League;Overall

;W-L;W-L

North Douglas;9-1;17-4

Days Creek;5-2;9-8

Elkton;5-2;10-8

Yoncalla;3-7;8-14

UVC;0-8;6-12

South Division

;League;Overall

;W-L;W-L

Pacific;7-2;13-8

Camas Valley;5-3;9-8

New Hope;3-4;7-10

Riddle;0-8;1-15

Tuesday’s Scores

Pacific 27, Camas Valley 23

North Douglas 50, Days Creek 28

Pacific 27, Camas Valley 23

Pacific;8;6;1;12;—;27

Camas Valley;7;3;8;5;—;23

PACIFIC (27): Kaiya Gourneau 12, Natalie Vincent 7, Sierra White 6, Audrey Griffiths 1, Madi Hall 1, Wiley Lang, Nikki Lee.  

CAMAS VALLEY (23): Joy DeRoss 7, Noel Krissie 4, Catheryn Casteel 3, Krystal Talley 3, Hailey Holmgren 2, Alissa Vradenburg 2, Brooklyn Wolfe 2, Natasha Hibdon, Shelby Payne, Bella Pool. 

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