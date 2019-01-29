<h2>BASKETBALL
BOYS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;10-0;15-3
Willamette;8-2;13-4
Thurston;6-4;13-5
Crater;5-3;11-6
Springfield;5-5;9-8
North Eugene;4-5;7-10
North Bend;3-7;7-8
Ashland;2-7;6-10
Eagle Point;0-10;2-15
Tuesday’s Scores
North Eugene 61, North Bend 53
Churchill 49, Thurston 45
Ashland 67, Eagle Point 40
Willamette 36, Springfield 24
North Eugene 61, North Bend 53
North Eugene;13;22;10;16;—;61
North Bend;8;13;14;18;—;53
NORTH EUGENE (61): Cameron Parks 25, Nate Duke 11, Iry Rankin 9, Aiden Wallace 5, Brennan DeGarmo 4, Garrett Pratt 4, Seth Cross 3, Anu Richardson.
NORTH BEND (53): Jayden Frank 17, Jake Simmons 10, Cooper Lynn 10, Brady Messner 5, Garrison Mateski 4, Maddux Mateski 3, Devante Byers, Kyle Martin, Gracen Porter.
Sky-Em League
;League;Overall
;W-L;W-L
Marshfield;5-0;15-4
Marist Catholic;4-1;11-7
Junction City;3-2;9-10
Cottage Grove;2-3;4-15
Elmira;1-4;7-10
Siuslaw;0-5;5-14
Tuesday’s Scores
Marshfield 55, Marist Catholic 49
Marshfield 55, Marist Catholic 49
Marist;16;3;21;9;—;49
Marshfield;7;23;12;13;—;55
MARIST CATHOLIC (49): JJ Anderson 14, Nick Stice 9, Max Whittaker 9, Chase Cutsforth 6, Ben Morehouse 6, Matthias collins 5, Sam Morehouse, Hayden Stephenson.
MARSHFIELD (55): Mason Ainsworth 12, Grant Webster 11, Grant Woolsey 11, Cory Stover 9, Chase Howerton 6, Jordy Miles 4, Jacob Carpenter 2, River Ginn-Forsberg.
Sunset Conference
;League;Overall
;W-L;W-L
Toledo;8-0;19-1
Coquille;6-2;12-8
Bandon;4-4;6-13
Gold Beach;3-4;8-10
Reedsport;3-5;8-11
Waldport;2-5;8-11
Myrtle Point;1-7;4-16
Tuesday’s Scores
Toledo 67, Coquille 53
Bandon 67, Reedsport 42
Waldport 62, Myrtle Point 42
Toledo 67, Coquille 53
Coquille;4;18;18;13;—;53
Toledo;18;12;12;24;—;67
COQUILLE (53): Hayden Davis 17, Cort McKinley 12, Jeremy Kistner 10, Ean Smith 8, Jace Haagen 4, Jaden Sperling 2, Jacob Smith.
TOLEDO (67): Jackson Rozewski 20, Connor Marchant 17, Jadyn SPangler 12, Clifton Howard 10, Mason McAlpine 4, Zack Smith 2, Coren Loper, Alessandro Pelosi, Hayden Thomas.
Bandon 67, Reedsport 42
Bnadon;14;14;17;20;—;67
Reedsport;14;10;8;10;—;42
BANDON (67): Braydon Freitag 19, Colby Gaston 13, Matt Yarbor 10, Hunter Angove 9, Trevor Angove 8, Cooper Lang 6, Luke Brown 1, Will Freitag, Josh Minkler, Alexander Schulz.
REEDSPORT (42): Javier Analco 11, Griffin Lavigne 11, Leo Voepel 10, Jacob Chaney 5, Dallas McGill 5, Kyle Barnes, Brody Priest, Michael Stanley, AJ Stoltey.
Waldport 62, Myrtle Point 42
Waldport;19;14;17;12;—;62
Myrtle Point;9;12;9;12;—;42
WALDPORT (62): Zak Holsey 21, Kellan Howard 12, Griffin Thissell 9, Jacob Farmer 8, Matt Shephard 6, Logan Spradley 3, Hugo Lara 2, Ramon Topete 1, Graham Jones, Zach McReynolds.
MYRTLE POINT (42): Gabe Swan 13, Tyler Beyer-Smith 12, Luke Nicholson 11, Jose Medina 4, Enrique Comacho 2, Aiden Lilienthal, Nate Little, Brodie Parrish, Jes-C Tessman.
Skyline League
North Division
;League;Overall
;W-L;W-L
UVC;8-1;16-3
Days Creek;7-1;13-5
North Douglas;7-3;12-8
Yoncalla;3-7;8-13
Elkton;1-7;4-15
South Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Riddle;8-2;18-2
Pacific;5-5;9-11
Camas Valley;4-5;8-10
Glendale;1-7;1-14
New Hope;1-7;3-14
Tuesday’s Scores
Pacific 55, Camas Valley 43
UVC 68, Yoncalla 42
Days Creek 47, North Douglas 39
Riddle 75, Glendale 26
Pacific 55, Camas Valley 43
Pacific;14;18;16;7;—;55
Camas Valley;7;9;15;12;—;43
PACIFIC (55): Jordan Walker 19, Kross Miller 12, Sean White 11, Davyn Brown 9, Colton Morrill-Keeler 4, Devon Richard.
CAMAS VALLEY (43): Jared Hung 16, Tristan Casteel 9, Justin Standley 6, Collin Ewing 5, Nathan O'Conner 4, Jared Standley 3, Max Brown, Nathan Powell.
GIRLS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Springfield;9-1;14-4
Churchill;9-1;13-3
Crater;7-1;14-3
North Bend;5-5;10-6
Eagle Point;4-6;8-9
Thurston;3-7;6-12
Willamette;3-7;5-12
Ashland;2-7;6-10
North Eugene;1-8;3-14
Tuesday’s Scores
North Bend 53, North Eugene 38
Churchill 50, Thurston 31
Ashland 51, Eagle Point 43
Springfield 59, Willamette 45
North Bend 53, North Eugene 38
North Eugene;7;6;10;15;—;38
North Bend;11;22;11;9;—;53
NORTH EUGENE (38): Sam Cook 17, Kamryn Manley 9, Brooklyn Rogers 4, Allison Oravec 4, Emily Collie 2, Natalie Hobbs 2, Taylor Manley, Abby Lundin, Lauren Martines, Kerra Pierce, Sebrea Slaughter.
NORTH BEND (53): Hayden Markel 15, Makoa Matthews 15, Haley Snelgrove 6, Adrianna Frank 4, Kaitlyn Randle 3, Hannah Lillebo 2, Megan Proett 2, Caitlyn Anderson, Aby Holing, Michelle Gochnour, Brooklyn Garrigus.
Sky-Em League
;League;Overall
;W-L;W-L
Marshfield;5-0;18-1
Junction City;3-2;12-7
Marist Catholic;3-2;11-7
Cottage Grove;3-2;11-8
Elmira;1-4;3-14
Siuslaw;0-5;4-15
Tuesday’s Score
Marshfield 56, Marist Catholic 39
Marshfield 56, Marist 39
Marist;7;5;16;11;—;39
Marshfield;14;16;11;15;—;56
MARIST (39): Maggie Stephenson 11, Madison Ficek 8, Sydney Johnson 8, Ruby Vlahov 6, Abby Doerr 4, Maegan Cary 2, Mo Cavinee, Madison Fuller, Jessica Roth.
MARSHFIELD (56): Tess Garrett 22, Gracie Brugnoli 11, Kiana Holley 6, McKayla Myrand 6, Kaylin Dea 5, Hailey Browning 2, Jazmin Chavez 2, Alex Locati 2.
Sunset Conference
;League;Overall
;W-L;W-L
Coquille;8-0;19-1
Toledo;6-2;15-5
Waldport;4-3;8-11
Myrtle Point;4-4;9-11
Bandon;3-5;6-13
Gold Beach;1-6;3-16
Reedsport;1-7;4-14
Tuesday’s Scores
Coquille 42, Toledo 30
Bandon 51, Reedsport 25
Myrtle Point 39, Waldport 35
Coquille 42, Toledo 30
Coquille;12;20;4;6;—;42
Toledo;8;5;7;10;—;30
COQUILLE (42): Morgan Baird 14, Halle Layton 11, Drew Wilson 11, Abbey Dieu 3, Mia Ruiz 2, Saige Gallino 1, Carlee GeDeros, Raeleeann Jackson, Maya Salazar, Haley Van Pelt.
TOLEDO (30): Maddy Metcalf 12, Kaycie Otis 6, Niki Dickason 4, Michala Fisher 4, Morgan Hinds 3, Astrid Knott 1, Jo Hannah, Rylee Richards.
Bandon 51, Reedsport 25
Bandon;14;18;9;10;—;51
Reedsport;4;6;3;10;—;25
BANDON (51): Ashley Strain 11, Dedra Foster 7, Kylie Lakey 7, Kortney Ferreri 5, Nikki Lakey 5, Bella Erenfeld 4, Carlee Freitag 4, Clara Potter 4, Kennedy Turner 4, Naomi Martin, Angie Morones, Sierra Smith.
REEDSPORT (25): Cheyenne McCart 8, Jenna Corcoran 6, Makenzie Seeley 5, Aubree Rohde 3, Jordan Stanley 2, Kendalynn Bond, Tiene Glover, Taylor Joy, Courtney Manicke.
Myrtle Point 39, Waldport 35
Waldport;3;11;11;10;—;35
Myrtle Point;10;13;6;10;—;39
WALDPORT (35): Chas Walch 9, Charity Smith 7, Kylie Burk 6, Teira Rodgers 6, Kyra Pickner 3, Hadley McSherry 2, Akasha Reich 2.
MYRTLE POINT (39): Sarah Nicholson 10, Madison Brown 7, Maddi Reynolds 7, Kali Hernandez 6, Sierra Smith 6, Nikki Leep 3, Hayden Weekly.
Skyline League
North Division
;League;Overall
;W-L;W-L
North Douglas;9-1;17-4
Days Creek;5-2;9-8
Elkton;5-2;10-8
Yoncalla;3-7;8-14
UVC;0-8;6-12
South Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Pacific;7-2;13-8
Camas Valley;5-3;9-8
New Hope;3-4;7-10
Riddle;0-8;1-15
Tuesday’s Scores
Pacific 27, Camas Valley 23
North Douglas 50, Days Creek 28
Pacific 27, Camas Valley 23
Pacific;8;6;1;12;—;27
Camas Valley;7;3;8;5;—;23
PACIFIC (27): Kaiya Gourneau 12, Natalie Vincent 7, Sierra White 6, Audrey Griffiths 1, Madi Hall 1, Wiley Lang, Nikki Lee.
CAMAS VALLEY (23): Joy DeRoss 7, Noel Krissie 4, Catheryn Casteel 3, Krystal Talley 3, Hailey Holmgren 2, Alissa Vradenburg 2, Brooklyn Wolfe 2, Natasha Hibdon, Shelby Payne, Bella Pool.