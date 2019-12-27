<h2>BASKETBALL
GIRLS
Marshfield 35, Rainier 30
Rainier;6;7;9;8;—;30
Marshfield;9;6;11;9;—;35
RAINIER (30): Emmalee Melvin 9, Savannah Cash 7, Gracie Crape 4, Kalli Budge 4, Hannah Farrell 4, Kyla Cook 2, Jamie Knox, Paige Schimmel.
MARSHFIELD (35): Kaylin Dea 12, Karina Skurk 10, Charlie Dea 7, Kate Miles 2, Rylinn Clark 2, Hannah Folau 2, Michaella Wright, Liz Binner, Kiana Holley.
Coquille 55, Lost River 32
Lost River;3;7;16;6;—;32
Coquille;13;19;10;13;—;55
LOST RIVER (32): Ashleigh Taylor 12, Angela Taylor 9, Valeria Aguirre 5, Kelly Camacho 2, Daniella Duran 2, Michaela McAuliffe 1, Damary Roman 1, Nelly Camacho.
COQUILLE (55): Morgan Baird 19, Saige Gallino 11, Mia Ruiz 10, Drew Wilson 8, Maya Salazar 3, Hailey Combie 2, Carlee GeDeros 2, Bailey Higgins, Rae Jackson, Allison Storts.
Bandon 38, Glide 29
Bandon;4;11;14;9;—;38
Glide;5;4;15;5;—;29
BANDON (38): Traylyn Arana 26, Ashley Strain 5, Sterling Williams 5, Kennedy Turner 4, Allison Hennick, Naomi Martin, Clara Potter, Shannon Smith.
GLIDE (29): Emily Michele 16, Ruby Livingston 6, Jazmine Pardo Rams 5, Kylie Anderson 2, Illysa Auty, Amberlee Jones, Krystan Markillie, Lily Ranger, Katelynn Stiles, Haleigh Towne.
Oakland 39, Myrtle Point 19
Myrtle Point;5;2;2;10;—;19
Oakland;13;9;13;4;—;39
MYRTLE POINT (19): Nikki Leep 6, Maddi Reynolds 4, Madison Brown 3, Hayden Weekly 2, Tayyler Thomas 2, Rachel Tolman 2, Emma Creech, Heavenlee Reynolds, Kayla Wheeler.
OAKLAND (39): Fontelle Witten 13, Megan Baird 7, Gabby Parnell 6, Hayley Braack 4, Taylor Yard 4, Tiana Oberman 2, Kylie Pfaff 2, Jolyn Vogel-Hunt 1, Andrea Bean, Aubry Brownson, Kelsie Collins.
Thursday
Heritage 47, Marshfield 26
Marshfield;2;3;8;13;—;26
Heritage;12;9;17;9;—;47
MARSHFIELD (26): Kaylin Dea 7, Karina Skurk 7, Kiana Holley 5, Charlie Dea 3, Amber Achille 2, Liz Bonner 2, Rylinn Clark, Brooklyn Culver, Hannah Folau, Kate Miles, Michaella Wright.
HERITAGE (47): Alex Rosenbaum 13, Katie Peneueta 10, Mariah Bibens 9, Keanna Salavea 6, Victoria Males 4, Austin Soule 2, Maliyah Thompson 2, MaKenna Kelly 1, Jaylani Calderon, Wynne Carrera, Sarah Rosenbaum, Cammy Wolff.
BOYS
Marshfield 74, Tillamook 47
Tillamook;10;15;12;10;—;47
Marshfield;22;24;8;20;—;74
TILLAMOOK (47): Trask Veek-Peterson 15, Marshall Allen 12, Matt Bever 6, Ethan Miller 6, Tyson Wilkes 3, Kellen Shelley 3, Aiden Johnson 2, Kaleb Boomer, Keeding Lewis, Christian Harrell, Isaac Hornbeak.
MARSHFIELD (74): Mason Ainsworth 25, Piece Davidson 15, DJ Daugherty 9, Monty Swinson 6, Noah Niblett 4, Kaden Weatherston 4, Dom Montiel 4, Ezra Waterman 3, Landon Ginn-Forsberg 2, Luke Parry 2, Ben Mahaffy.
Coquille 55, Lost River 39
Lost River;13;6;12;8;—;39
Coquille;19;11;11;14;—;55
LOST RIVER (39): Aiden McAuliffe 15, Axel Ramos 9, Paul Cervantes 4, Zaidyn Nicolet 4, Alex Salazar 3, Carston Hartman 2, Jose Murillo 2, Nicolas Junior Pena, Kameron Moore, Giovanny Perez.
COQUILLE (55): Ean Smith 20, Jeremy Kistner 12, Cort McKinley 12, Jace Haagen 5, Jaden Sperling 4, Julien Temps 2, Garrett Gardner, Hayden GeDeros, Racen Homan-Hall, Hunter Layton, Dean Tucker.
Bandon 40, Glide 36, OT
Bandon;7;8;10;8;7;—;40
Glide;2;8;11;12;3;—;36
BANDON (40): Trevor Angove 13, Coby Smith 12, Cooper Lang 6, Sean White 5, Braydon Freitag 4, Wyatt Dyer, Will Freitag, Hunter Pier.
GLIDE (36): Caleb Alexander 8, Garrett Tischner 8, Tanner Pope 7, Colby Bucich 4, Terrell Russell 4, Coby Pope 2, Ethan Wilding 2, Hunter Rinnert 1, Dylan Ackerman, Clay Monarch.
Oakland 67, Myrtle Point 56
Myrtle Point;10;12;12;22;—;56
Oakland;15;18;22;12;—;67
MYRTLE POINT (56): Luke Nicholson 20, Gabe Swan 16, Carsen Bradford 7, Jose Medina 7, Tyler Beyer-Smith 4, Aidan Lilienthal 2, Nate Little, Jes-C Tessman, Tolman.
OAKLAND (67): Colton Brownson 24, Tristan Mask 17, Corbin Picknell 6, Baker Brooksby 4, Zach Cummings 4, Zack Salyer 4, Ronan Allen 2, Chandler Miller 2, Noah Strempel 2, Caleb Chastain 1, Silas Strempel 1, Vicente Alcantar, Marcus Carlson, Conrad Jones.
Thursday
Marshfield 67, Mark Morris 66
Marshfield;9;19;13;26;—;67
Mark Morris;12;19;10;25;—;66
MARSHFIELD (67): Mason Ainsworth 20, Pierce Davidson 17, Landon Ginn-Forsberg 14, Monty Swinson 9, Kaden Weatherston 3, Dom Montiel 2, Noah Niblett 2, DJ Daugherty, Ezra Watherman.
MARK MORRIS (66): Ashton Harvey 22, Rome Hendrickson 12, Jack Shipley 11, Cole Busch 6, Kobe Parlin 5, Deacon Dietz 4, Jamison Watson 4, Keoni Makaiwi 2, Garrett Ness.