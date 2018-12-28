<h2>BASKETBALL
BOYS
Friday
Oakland Tournament
Glide 46, Bandon 37
Bandon;7;14;14;2;—;37
Glide;10;17;10;9;—;46
BANDON (37): Colby Gaston 13, Hunter Angove 9, Matt Yarbor 8, Braydon Freitag 7, Trevor Angove, Luke Brown, Cooper Lang, Will Freitag.
GLIDE (46): Dillon Towne 27, Joe DeBell 10, Terrell Russell 5, Garrett Tischner 2, Peyton Williams 2, Colby Bucich, Caidyn Cunningham, Hunter Rinnert, Ethan Wilding.
Oakland 77, Myrtle Point 23
Myrtle Point;9;5;2;7;—;23
Oakland;17;20;28;12;—;77
MYRTLE POINT (23): Gabe Swan 7, Brodie Parrish 6, Luke Nicholson 4, Jose Medina 3, Jess-C Tessman 3, Jared Atkins, Tyler Beyer-Smith, Enrique Comacho, Aiden Lilienthal, Damian Lilienthal, Nate Little, Daniel Tolman.
OAKLAND (77): Colton Brownson 15, Hunter Reynolds 15, Triston Mask 11, Austin Madden 9, Jacob Brooksby 6, Ethan Roberson 6, Caleb Chastain 5, Dawson Tolliver 3, Kaleb Clements 2, Gavin Harbour 2, Noah Strempel 2, Zach Cummings 1, Ronan Allen, Caleb Chastain, Conrad Jones.
Kennedy 55, Coquille 53
Coquille;16;9;13;15;—;53
Kennedy;16;14;9;16;—;55
COQUILLE (53): Hayden Davis 19, Ean Smith 11, Cort McKinley 9, Jeremy Kistner 8, Jace Haagen 6, Jaden Sperling.
KENNEDY (55): Luke Hall 22, Bruce Beyer 11, Carson Hall 10, Rocco Carley 7, Brandon Salazar 3, Angel De La Rosa 2, Nick Suing, John Tallon, Brady Traeger.
Reedsport 57, Rogue River 52
Reedsport;11;17;10;19;—;57
Rogue River;25;16;5;6;—;52
REEDSPORT (57): Javier Analco 26, Dallas McGill 19, Leo Voepel 8, Griffin Lavigne 4, Kyle Barnes, Jaden Hall, Brody Priest, Michael Stanley.
ROGUE RIVER (52): Aiden Norris 16, Diego Agosto 9, Simeon Poston 9, Justin Cook 6, Garren Decker 6, Tyler Walsh 6, Andy Herinckx 4, Ethan Canoe.
Thursday
Colton 53, Coquille 51, OT
Coquille;20;7;10;10;6;—;53
Colton;9;10;16;12;4;—;51
COQUILLE (53): Ean Smith 18, Jeremy Kistner 17, Hayden Davis 10, Cort McKinley 6, Jace Haagen 2, Jacob Smith, Jaden Sperling.
COLTON (51): Javontae Maes 18, James Parker 15, TJ Tiano 13, Wyatt Earls 5, Jaeden Bramblett, Tanner Johnson, Donny Maes, Chance Ritchie, Travis Rogers.
GIRLS
Friday
Flowing Wells Tournament
Marshfield 49, Pueblo 45
Marshfield;9;14;11;15;—;49
Pueblo;9;7;9;20;—;45
MARSHFIELD (49): Tess Garrett 12, Hailey Browning 11, Alex Locati 8, Gracie Brugnoli 5, Jazmin Chavez 5, Kaylin Dea 4, McKayla Myrand 4,
PUEBLO (45): Summer Fox 20, Mariah Clark 14, Crystal Munoz-Rodriguez 8, Getsemani Cazares 3, Alizah Yrigolla, Alexis Enriquez, Angel Leeth.
Oakland Christmas Tournament
Glide 40, Bandon 28
Bandon;4;6;4;14;—;28
Glide;9;9;14;8;—;40
BANDON (28): Kylie Lakey 9, Kortney Ferreri 4, Naomi Martin 4, Ashley Strain 4, Carlee Freitag 3, Nikki Lakey 2, Kennedy Turner 2, Bella Erenfeld, Shannon Smith.
GLIDE (40): Johanna Pope 13,Jazmine Rams 9, Ruby Livingston 5, Jordan Williams 5, Mishayla Belloir 4, Emily Michel 3, Raine Davison 1, Krystan Markillie, Mckenzie Swane, Cassidy Wynn.
Oakland 55, Myrtle Point 26
Myrtle Point;8;3;6;8;—;26
Oakland;19;10;16;10;—;55
MYRTLE POINT (26): Sierra Smith 7, Hayden Weekly 7, Sarah Nicholson 6, Rachel Tolman 4, Maddi Reynolds 2, Madison Brown, Hunter Grove, Denissa Hermann, Kali Hernandez, Niki Leep, Kayla Wheeler.
OAKLAND (55): Hadley Brooksby 19, Grace Witten 12, Taylor Yard 8, Gabby Parnell 6, Kaylee Simonson 6, Andrea Bean 2, Hayley Braack 2, Megan Baird, Hannah Cagle, Kelsie Collins, Cassidy Jones.
Nonleague
Kennedy 53, Coquille 48, OT
Coquille;9;9;17;9;4;—;48
Kennedy;17;6;14;7;9;—;53
COQUILLE (48): Abbey Dieu 13, Morgan Baird 12, Carlee GeDeros 11, Maya Salazar 4, Saige Gallino 3, Halle Layton 2, Drew Wilson 2, Haley Van Pelt 1, RaeLeeann Jackson.
KENNEDY (53): Sophia Carley 16, Kalyssa Kleinschmit 14, Ellie Cantu 11, Hailey Arritola 6, Reese Hall 3, Elise Suing 2, Rylie Newton 1, Grace Schaecher.
South Umpqua 57, Pacific 36
South Umpqua;13;9;14;21;—;57
Pacific;8;8;12;8;—;36
SOUTH UMPQUA (57): Shalyn Gray 20, Skylee Gibson 9, Breanna Griffin 8, Kyla Pires 6, Tayah Kelley 5, Tori Lind 4, Aneykah McCall 3, Hannah Lowell 2, Amaleia Ferguson, Sarah McClure.
PACFIC (36): Kaiya Gourneau 12, Natalie Vincent 12, Madi Hall 4, Wylie Lang 4, Sierra White 4, Gabby Amerman-Smith, Michelle Coffey, Rio Cruz, Nikki Lee, Brook Richard.
Rogue River 45, Reedsport 14
Reedsport;2;4;3;5;—;14
Rogue River;15;11;15;4;—;45
REEDSPORT (14): Mariyah Lumpkin-Harp 3, Jordan Priest 3, Jenna Corcoran 2, Aubrey Rohde 2, Makenzie Seeley 2, Jordan Stanley 2, Kendalynn Bond, Taylor Joy, Cheyenne McCart, Courtney Manicke.
ROGUE RIVER (45): Jesse Langfield 19, Jonwyn Ayres 9, Laura Howard 5, Dylan Nielsen 4, Alyssa Sizemore 4, Madison mcKown 2, Jaydin Spaeth 2, Amy Barnwell, Amanda Earnest, Ayrica Hansen, Diane Weilbacher,
Thursday
Flowing Wells Tournament
Marshfield 53, Palo Verde 36
Palo Verde;5;18;3;10;—;36
Marshfield;12;15;18;12;—;53
PALO VERDE (36): Aaliyah Ortiz 16, Anais Sanchez 8, McKenzy Munoz 6, Alaze Santos 4, Kiana Ortiz 2, Bella.
MARSHFIELD (53): Hailey Browning 12, Alex Locati 10, Kaylin Dea 8, Gracie Brugnoli 6, McKayla Myrand 6, Tess Garrett 5, Jazmin Chavez 4, Charlie Dea 2.
Marshfield 45, Rincon 43
Marshfield;11;17;6;11;—;45
Rincon;9;16;7;11;—;43
MARSHFIELD (45): Tess Garrett 14, Hailey Browning 13, Alex Locati 9, McKayla Myrand 6, Gracie Brugnoli 3, Jazmine Chavez, Kaylin Dea.
RINCON (43): Cienna Crawford 15, Kendall Jeong 9, Loraya Rocha 8, Edie Cotton 6, Madeline Greene 5, Corrine Fanning.
Nonleague
Coquille 53, Colton 30
Coquille;9;16;12;16;—;53
Colton;6;4;14;6;—;30
COQUILLE (53): Morgan Baird 15, Abbey Dieu 12, Carlee GeDeros 7, Maya Salazar 7, Drew Wilson 4, Saige Gallino 2, RaeLeeann Jackson 2, Halle Layton 2, Mia Ruiz 2, Haley Van Pelt.
COLTON (30): Becca Burge 10, Madi Olsen 8, Olivia Haines 6, Madie Berguelin 4, Maddie Travis 2, Kaelie Gates, Sidney Poet,, Emilhy Sharp Olivia Spitzer, Courtney Weinberger.