<h2>BASKETBALL
BOYS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;13-0;18-3
Willamette;11-2;17-4
Thurston;9-4;16-5
Crater;9-4;15-7
Springfield;7-6;11-9
North Eugene;4-9;7-14
North Bend;4-10;9-11
Ashland;2-11;6-14
Eagle Point;0-13;2-18
Friday’s Scores
Willamette 64, North Eugene 51
Springfield 59, Crater 58
Monday’s Score
North Bend 65, Ashland 62
North Bend 65, Ashland 62
Ashland;9;15;20;18;—;62
North Bend;21;16;12;16;—;65
ASHLAND (62): KJ Pippa 27, Nate Desmond 14, Logan Sanford 10, Oweell Saulsbury 6, Jospeh Wallner-Sentle 5, Gabe Ekwall.
NORTH BEND (65): Jayden Frank 25, Jake Simmons 10, Brady Messner 8, Garrison Mateski 7, Cooper Lynn 6, Gracen Porter 5, Kyle Martin 2, Maddux Mateski 2, Devante Byers, Garrett Christensen.
GIRLS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;12-1;18-3
Springfield;12-1;17-4
Crater;11-2;18-4
North Bend;7-7;12-9
Willamette;6-7;9-12
Eagle Point;4-9;8-12
Thurston;4-9;7-14
Ashland;2-11;6-14
North Eugene;1-12;3-18
Friday’s Scores
Springfield 37, Crater 26
Willamette 48, North Eugene 39
Monday’s Score
North Bend 39, Ashland 36
North Bend 39, Ashland 36
Ashland;6;8;14;8;—;36
North Bend;10;9;15;5;—;39
ASHLAND (36): Jayd Sollinger 14, Nina Munson 8, Kindyl Abel 5, Malia Rodriguez 4, Madelyn Larson 2, Mary Wilson 2, Alia Gorringe 1, Ashlyn Baldwin, Sarah Summers, Vita Witnauer.
NORTH BEND (39): Haley Snelgrove 14, Hayden Markel 11, Adrianna Frank 9, Makoa Matthews 3, Randee Cunningham 2, Megan Proett, Kaitlyn Randle, Hannah Snelgrove.