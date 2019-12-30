<h2>BASKETBALL
GIRLS
Kennedy 60, Coquille 50
Kennedy;12;11;21;16;—;60
Coquille;8;8;17;17;—;50
KENNEDY (60): Hailey Arritola 15, Ellie Cantu 14, Sophia Carley 14, Reese Hall 8, Elise Suing 4, Rylie Newton 3, Grace Schaecher 2, Catherine Butsch.
COQUILLE (50): Morgan Baird 21, Drew Wilson 15, Mia Ruiz 8, Maya Salazar 4, Hailey Combie 2, Saige Gallino, Carlee GeDeros, Bailey Higgins, Rae Jackson.
Marshfield 37, Tillamook 22
Marshfield;6;9;10;12;—;37
Tillamook;3;5;7;7;—;22
MARSHFIELD (37): Charlie Dea 17, Kaylin Dea 8, Karina Skurk 4, Rylinn Clark 2, Michaella Wright 2, Kiana Holley 2, Hannah Folau 2, Amber Achille, Brooklyn Culver, Katelyn Miles.
TILLAMOOK (22): Lexi Braxling 6, Lexi Crabtree 5, Daisy Valencia 4, Sahira Tapia 4, Lynsey Werner 3, Jessie Brown, Denice Gracia Perez, Liz Gomez, Katelyn Jenck.
North Bend 52, Elmira 40
Elmira;8;10;13;9;—;40
North Bend;15;18;11;8;—;52
ELMIRA (40): Paige Doerr 18, Megan Porter 10, Rachel Matthews 6, Cheyanne White 4, Cass Coffman 2, Ashley Feltz, Riley Peeler.
NORTH BEND (52): Megan Proett 13, Adrianna Frank 12, Caitlyn Anderson 7, Aby Holling 7, Hannah Lillebo 6, Makoa Matthews 4, Michelle Gochnour 2, Trinity Barker 1, Kylee Lambert.
Bandon 35, Oakland 32
Bandon;7;9;4;15;—;35
Oakland;4;8;10;10;—;32
BANDON (35): Traylyn Arana 18, Ashley Strain 8, Kennedy Turner 6, Naomi Martin 3, Shannon Smith, Sterling Williams.
OAKLAND (32): Andrea Bean 12, Ellie Witten 10, Megan Baird 2, Tiana Oberman 2, Gabby Parnell 2, Taylor Yard 2, Kelsie Collins, Kylie Pfaff, Jolyn Vogel-Hunt.
Pacific 56, Crow 14
Crow;0;7;7;0;—;14
Pacific;28;16;9;3;—;56
CROW (14): Lily Davis 6, JoJo Gates 6, Ahni Bryant 2, Olivia Clark, Olivia Daugherty, Caroline Panzer, Matilda Wiskow, Sydney Wiskow.
PACIFIC (56): Sierra White 10, Trinidy Blanton 9, Madi Hall 9, Rio Cruz 6, Audrey Griffith 6, Leah Sanders 6, Lauren Stallard 3, Wiley Lang 2, Nikki Lee 2, Natalie Vincent 2, Emma Krantz 1.
Glide 48, Myrtle Point 34
Myrtle Point;8;10;8;8;—;34
Glide;5;14;11;18;—;48
MYRTLE POINT (34): Maddi Reynolds 14, Madison Brown 6, Nikki Leep 5, Hayden Weekly 4, Rachel Tolman 2, Kayla Wheeler 2, Tayler Thomas 1, Emma Creech, Heavenlee Reynolds.
GLIDE (48): Emily Michel 23, Ruby Livingston 11, Jazmin Pardo-Rams 8, Lily Ranger 4, Kylie Anderson 2, Amberlee Jones, Krystan Markillie, Katelynn Stiles, Haleigh Towne.
BOYS
Coquille 63, Kennedy 56
Kennedy;11;10;18;17;—;56
Coquille;20;14;17;12;—;63
KENNEDY (56): Luke Hall 24, Riley Cantu 10, Dylan Kleinschmit 7, Brady Traeger 7, Bruce Beyer 4, Isaiah Basargin 4, Clay Beyer.
COQUILLE (63): Ean Smith 19, Cort McKinley 15, Jeremy Kistner 14, Jaden Sperling 10, Jace Haagen 5, Garrett Gardner, Racen Homan-Hall Julien Temps.
Marshfield 60, Redmond 52
Marshfield;19;6;16;19;—;60
Redmond;13;14;12;13;—;52
MARSHFIELD (60): Pierce Davidson 18, Mason Ainsworth 13, Noah Niblett 10, Landon Ginn-Forsberg 8, Dom Montiel 6, DJ Daughtry 3, Kaden Weatherston 2, Ezra Waterman 2, Monty Swinson.
REDMOND (52): Dylan Moss 15, Garrett Osborne 10, Charlie Rawlins 9, Skyler Jones 8, Javin Westindorf 6, Henry Chambers 4, Cooper Browning, Jeff Hair.
Elmira 53, North Bend 52
Elmira;12;14;10;17;—;53
North Bend;5;10;11;26;—;52
ELMIRA (53): Bryson Forsman 31, Jacob Admire 8, Christian Davis 6, Jacob Marr 6, Josiah Hernandez 2, Gabe Fatoo.
NORTH BEND (52): Chase Platt 13, Garrison Mateski 9, Maddux Mateski 7, John Burgmeier 5, Kai Reasor 5, Devante Byers 3, Brady Messner 3, Gracen Porter 3, Kyle Martin 2, Kade Spencer 2.
Oakland 47, Bandon 36
Bandon;5;9;8;14;—;36
Oakland;14;8;12;13;—;47
BANDON (36): Braydon Freitag 21, Cooper Lang 7, Coby Smith 5, Trevor Angove 2, Will Freitag 1, Wyatt Dyer, Hunter Pier, Sean White.
OAKLAND (47): Caleb Chastain 12, Tristan Mast 11, Noah Strempel 10, Colton Brownson 9, Zach Cummings 4, Ronan Allen, Baker Brooksby, Chandler Miller, Corbin Picknell.
Glide 53, Myrtle Point 51
Myrtle Point;7;15;11;18;—;51
Glide;17;9;8;19;—;53
MYRTLE POINT (51): Luke Nicholson 15, Carson Bradford 13, Gabe Swan 8, Tyler Beyer-Smith 6, Enrique Camacho 5, Jose Medina 4.
GLIDE (53): Caleb Alexander 21, Terrell Russell 11, Garrett Tischner 8, Ethan Wilding 4, Dylan Ackerman 3, Clay Manarich 2, Tanner Pope 2, Hunter Rinnert 2, Colby Bucich, Coby Pope.