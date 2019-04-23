<h2>BASEBALL
Sky-Em League
Marshfield 6, Siuslaw 0
Siuslaw;000;000;0;—;0;2;6
Marshfield;001;311;x;—;6;9;1
Caleb Hennessee, Jared Northrup (4) and Elijah Blankenship; Cam Olson and Ezra Waterman. 2B—Mar: Tandy Martin.
Sunset Conference
Bandon 10, Waldport 0
Waldport;000;00;—;0;2;7
Bandon;223;12;—;10;7;1
Kellan Howard, Jesse McCoy (3) and Griffin Thissell; Jason Wilhite and Ethan Hultin. 2B—Wal: Thissell.
Reedsport 11, Myrtle Point 0
Reedsport;461;00;—;11;6;1
Myrtle Point;000;00;—;0;0;6
Kyle Barnes, Jacob Chaney (2), Derek Johnson (4) and Griffin Lavigne; PD Matthews and Tyler Huerta. 2B—Ree: Johnson.
Nonleague
Churchill 7, North Bend 6
North Bend;003;030;0;—;6;10;3
Churchill;052;000;x;—;7;5;2
Jake Simmons, Mane Freeman (2) Jayden Frank (4) and Ian Spalding; Cho Tofte, Preston White (4), Beau Burnett (5) and Connor Jones. 2B—NB: Brendon Roberts; Chu: Carson Lydon. 3B—NB: Lucas Moe.
<h2>SOFTBALL
Sky-Em League
Marshfield 15, Siuslaw 5
Siuslaw;311;00;—;5;6;5
Marshfield;012;57;—;15;13;2
Nina Aaron and Lexie Smith; Jorney Baldwin and Sterling Williams. 2B—Mar: Williams 2, Dahlia Kanui-Soto, Sierra Ward. HR—Mar: Williams.
Sunset Conference
Reedsport 6, Myrtle Point 5
Reedsport;300;110;1;—;6;13;0
Myrtle Point;040;000;1;—;5;9;
Makenzie Seeley and Yesenia Velazquez; Harlee McMillan and Nikki Leep. 2B—Ree: Ilene Glover, Jordan Priest; MP: Denissa Hermann. 3B—Ree: Priest; MP: Abby Blount.
<h2>GIRLS TENNIS
North Bend 4, Churchill 4
Singles: Youha Tanaka, Chu, d. Kamilla Kotai, 6-0, 6-0; Nicole Hampton, Chu, d. Genasea Reigard, 6-1, 6-1; Anna Hiatt, Chu, d. Hannah Graber, 2-6, 6-3, 12-10; Haile Engstrom, Chu, d. Victoria Thorsen, 6-2, 4-6, 11-9,
Doubles: Macy Metcalf and Adrianna Frank, NB, d. Gracie Moyer and Kazuiki Tanaka, 6-2, 6-0; Sydney Wilson and Olivia Knutson, NB, d. Isabella Donovan and Ellie Hurley, 6-2, 6-0; Haley Reeves and Katie Tellei, NB, d. Ariana Gibbs and Isabelle Fernandez, 6-0, 6-1; Nicki Grover and Molly Richcreek, NB, d. Sophia Donovan and Sarah Detels, 6-2, 6-2.
<h2>TRACK & FIELD
Sky-Em League
At Elmira
BOYS
Team Scores: Elmira 157, Marshfield 118, Siuslaw 109, Marist Catholic 52, Cottage Grove 35, Junction City 33.
Shot Put — 1. Aidan Adams, Mar, 40-7; 2. Matthew Horillo, Siu, 40-4; 3. Zachary Holliday, JC, 36-11 1/4. Discus — 1. Skyler Loomis, Siu, 119-9; 2. Ryan Rendon-Padilla, Siu, 119-7; 3. Matthew Timpe, Elm, 118-0. Javelin — 1. Ryan Rendon-Padilla, Siu, 182-5; 2. Rhys Fleming, Siu, 138-10; 3. Liam McClellan, Siu, 126-10. High Jump — 1. Carson Fox, Elm, 5-4; 2. Hudson Jarvis, MC, 5-2; 3. Evan Snauer, CG, 5-2. Long Jump — 1. Tie-Carson Fox, Elm, and Chase Howerton, Mar, 19-0; 3. Gavyn Laing, Elm, 18-7 3/4. Triple Jump — 1. Carson Fox, Elm, 38-9; 2. Ethan Yost, Elm, 35-11; 3. Brayden Wanaise, Elm, 34-9 1/2. Pole Vault — 1. Kayden Lane, Siu, 9-6; 2. Donavon Vogt, JC, 9-6; 3. tie-Aaron Hutchins, Mar, and Ryker Morris, Mar, 9-0. 100 — 1. Brady Nagel, Elm, 11.62; 2. Micah Tardie, Mar, 11.79; 3. Chase Howerton, Mar, 12.10. 200 — 1. Brady Nagel, Elm, 23.75; 2. Micah Tardie, Mar, 24.37; 3. Isaiah Jones, Siu, 25.07. 400 — 1. Dylan Roberts, Elm, 55.05; 2. Ethan Place, Mar, 55.40; 3. Anthony Locati, Mar, 56.63. 800 — 1. Jaxson Jensen, Siu, 2:13.88; 2. Brandon Foote, Elm, 2:19.68; 3. A.J. Kliewer, Mar, 2:24.35. 1,500 — 1. Paesen Timm, CG, 4:36.88; 2. Konrad Raum, CG, 4:38.27; 3. Ryan Jennings, Siu, 4:42.38. 3,000 — 1. Chris Heer, MC, 9:50.36; 2. Billy Christiansen, MC, 10:05.76; 3. Aaron Pina, MC, 10:28.35. 110 High Hurdles — 1. Joe Martin, Mar, 17.45; 2. Alex Head, Elm, 17.62; 3. Josiah Lorenz, Elm, 20.17. 300 Intermediate Hurdles — 1. Joe Martin, Mar, 45.68; 2. Alex Head, Elm, 45.83; 3. Anthony Locati, Mar, 46.89. 4x100 Relay — 1. Elmira, 46.99; 2. Marist Catholic, 49.64; 3. Junction City, 51.16. 4x400 Relay — 1. Elmira, 4:08.56; 2. Junction City, 4:10.93; 3. Junction City, 4:17.20.
GIRLS
Team Scores: Marshfield 163.5, Elmira 110, Cottage Grove 93.5, Siuslaw 57, Junction City 18, Marist Catholic 17.
Shot Put — 1. Andrea Osbon, Siu, 34-1 3/4; 2. Raina Herzog, CG, 33-0 1/4; 3. Madison Reynolds, Siu, 31-6 3/4. Discus — 1. Andrea Osbon, Siu, 94-1; 2. Moriah Eads, JC, 92-2; 3. Hailee Edgerly, Siu, 82-4. Javelin — 1. Gracie Arnold, CG, 99-4; 2. Riley Hutchins, CG, 96-11; 3. Mira Matthews, Mar, 91-5. High Jump — 1. Matelynn Ladd, CG, 5-0; 2. Gracie Arnold, CG, 4-10; 3. Lexie Geiger, Elm, 4-8. Long Jump — 1. Sydney Greene, Elm, 15-10 3/4; 2. Payton Davidson, Mar, 14-1; 3. Sydney Henning, Elm, 13-10 1/2. Triple Jump — 1. Kennady Laing, Elm, 32-9 1/2; 2. Payton Davidson, Mar, 32-3 3/4; 3. Payton Cmaeron, CG, 31-5. Pole Vault — 1. Payton Davidson, Mar, 11-9; 2. Khaley Aguilar, Mar, 11-3; 3. Raegan Rhodes, Mar, 10-0. 100 — 1. Amanda Cross, Mar, 13.51; 2. Kennady Laing, Elm, 14.12; 3. Reagan Rhodes, Mar, 14.19. 200 — 1. Amanda Cross, Mar, 28.64; 2. Bailey Wallack, Mar, 29.32; 3. Paige Reichenberger, Elm, 30.03. 400 — 1. Bailey Wallack, Mar, 1:05.37; 2. Amanda Cross, Mar, 1:05.73; 3. Paige Reichenberger, Elm, 1:06.47. 800 — 1. Andrea Griffin, Elm, 2:40.45; 2. Emma Gilbert-Spires, CG, 2:51.37; 3. Hannah Cook, CG, 2:55.74. 1,500 — 1. Emilie Nelson, MC, 5:16.91; 2. Andrea Griffin, Elm, 5:18.92; 3. Sara Weyant, MC, 5:50.25. 3,000 — 1. Richelle Rolfe, CG, 14:26.12. 100 High Hurdles — 1. Kennady Laing, Elm, 17.70; 2. Davina Galli, Siu, 18.29; 3. Sydney Trendell, Mar, 19.05. 300 Low Hurdles — 1. Davina Galli, Siu, 54.84; 2. Sydney Trendell, Mar, 56.06. 4x100 Relay — 1. Junction City, 59.68. 4x400 Relay — 1. Elmira, 4:54.42; 2. Cottage Grove, 4:56.43.
Cinder Classic
At Crow
BOYS
Team Scores: Crow 194, Glide 161, Bandon 91, Oregon School for the Deaf 83, Glendale 35, Milo Adventist 18, Alsea 4.
Shot Put — 1. Dillon Towne, Gli, 49-9 1/4. Discus — 1. Dillon Towne, Gli, 161-2. Javelin — 1. Zach Holland, Gli, 193-4; 3. Cayton Sinay, Ban, 137-7. High Jump — 1. Elijah Wytcherley, Gle, 5-8. Long Jump — 1. Elijah Wytcherley, Gle, 17-1 1/2; 2. Quinn McGagin, Ban, 17-1 1/4. Triple Jump — 1. Trevor Angove, Ban, 37-7; 4. Quinn McGagin, Ban, 31-10. Pole Vault — 1. Hunter Angove, Ban, 12-1. 100 — 1. Alexander Garcia, OSD, 11.95; 2. Cayton Sinay, Ban, 11.99. 200 — 1. Alexander Garcia, OSD, 24.26. 400 — 1. Jacob Breding, Cro, 55.82; 2. Hunter Angove, Ban, 1:02.46. 800 — 1. Ethan Clark, Cro, 2:30.50; 4. Lucas Mann, Ban, 2:36.91. 1,500 — 1. Joel Perry, Cro, 4:41.83; 2. Nathan Vineyard, Ban, 5:12.90. 3,000 — 1. Joel Perry, Cro, 10:24.24; 3. Charlie Ells, Ban, 11:27.91. 110 High Hurdles — 1. River Thompson, OSD, 19.16. 300 Intermediate Hurdles — 1. Austin Hodgson, Cro, 49.72. 4x100 Relay — 1. Glide, 48.32; 2. Bandon, 49.00. 4x400 Relay — 1. Crow, 3:51.23; 2. Bandon, 3:54.01.
GIRLS
Team Scores: Glide 181, Bandon 119, Crow 114, Glendale 24, Alsea 18, Milo Adventist 17, Oregon School for the Deaf 14.
Shot Put — 1. Kaylee Hendron, Gli, 37-7 1/2; 6. Kianna Brookshire, Ban, 29-9 3/4. Discus — 1. Kaylee Hendron, Gli, 129-9. Javelin — 1. Johanna Pope, Gli, 101-2; 3. Kennedy Turner, Ban, 97-4. High Jump — 1. Emmilee Carpenter, Gli, 4-0. Long Jump — 1. Johanna Pope, Gli, 13-8 3/4; 5. Kayla LaPlante, Ban, 11-5 3/4. Triple Jump — 1. Jessica Carlisle, Als, 35-9 1/2. Pole Vault — 1. Madison May, Cro, 8-6. 100 — 1. Hannah Blackard, Ban, 14.74; 6. Kayla LaPlante, Ban, 15.22. 200 — 1. Trystin Bacher, Cro, 30.96; 2. Hannah Blackard, Ban, 31.90; 5. Veronica Himmelrick, Ban, 37.37. 400 — 1. Holly Floto, Gli, 1:06.42; 3. Kennedy Turner, Ban, 1:11.52. 800 — 1. Holly Hutton, Ban, 2:36.01; 3. Shannon Smith, Ban, 2:42.29; 4. Aunika Miller, Ban, 2:45.35. 1,500 — 1. Hannah Wayne, Ban, 6:22.84. 3,000 — 1. Megan Green, Cro, 12:10.89. 100 High Hurdles — 1. Amberlee Jones, Gli, 18.38; 5. Maggie Keller, Ban, 30.84. 300 Low Hurdles — 1. Jenny Himmelrick, Ban, 58.59. 4x100 Relay — 1. Glide, 47.00; 2. Bandon, 1:01.00; 3. Bandon, 1:07.00. 4x400 Relay — 1. Bandon, 4:50.81.
SPAM Invite
At Oakland
BOYS
Team Scores: Oakland 234, Central Linn 191, Pacific 72, Toledo 53, Elkton 1.
Shot Put — 1. Anthony Anderson, CL, 39-9 1/2; 2. Colton Morrill-Keeler, Pac, 39-6. Discus — 1. Luke Schaffroth, CL, 114-2; 5. Sean White, Pac, 98-3. Javelin — 1. Anthony Anderson, CL, 139-4; 4. Sean White, Pac, 132-10. High Jump — 1. Dylan Thompson, CL, 5-4. Long Jump — 1. Kevin Meier, Oak, 19-3; 5. Ben Garratt, Pac, 16-8. Triple Jump — 1. Kevin Meier, Oak, 42-7 1/2. Pole Vault — 1. Kevin Meier, Oak, 12-0; 3. Kross Miller, Pac, 11-0; 4. Quince Nye, Pac, 9-0. 100 — 1. Dustin Baze, CL, 11.46; 6. Sean White, Pac, 12.47. 200 — 1. Dustin Baze, CL, 23.55; 4. Quince Nye, Pac, 25.78; 5. Colton Morrill-Keeler, Pac, 25.99. 400 — 1. Dustin Baze, CL, 55.209; 3. Quince Nye, Pac, 57.30. 800 — 1. Wyatt Smith, Oak, 2:04.436. Hunter Jordan, Pac, 2:35.72. 1,500 — 1. Wyatt Smith, Oak, 4:51.13; 4. Hunter Jordan, Pac, 5:15.85. 3,000 — 1. Matthew Yates, Oak, 13:22. 110 High Hurdles — 1. Colton Langdon, Oak, 15.84; 4. Ben Garratt, Pac, 19.98. 300 Intermediate Hurdles — 1. Colton Langdon, Oak, 43.40; 4. Kross Miller, Pac, 51.88; 5. Ben Garratt, Pac, 53.80. 4x100 Relay — 1. Central Linn, 45.75. 4x400 Relay — 1. Oakland, 3:42.65.
GIRLS
Team Scores: Oakland 214, Central Linn 158, Elkton 73, Pacific 64, Toledo 31.
Shot Put — 1. Caitlyn Trenkle, Pac, 33-2. Discus — 1. Sadie Olson, Elk, 105-5; 2. Caitlyn Trenkle, Pac, 84-2. Javelin — 1. Sadie Olson, Elk, 94-3; 6. Sierra White, Pac, 74-3. High Jump — 1. Hadley Brooksby, Oak, 4-10. Long Jump — 1. Madi Hall, Pac, 16-2. Triple Jump — 1. Hadley Brooksby, Oak, 32-11; 2. Madi Hall, Pac, 32-4. Pole Vault — 1. Johanna Simonson, Oak, 9-0; 4. Audrey Griffiths, Pac, 5-6. 100 — 1. Margaret Byle, Elk, 13.08. 200 — 1. Margaret Byle, Elk, 27.63. 400 — 1. Margaret Byle, Elk, 1:05.63. 800 — 1. Katie Almasie, CL, 2:55.78. 1,500 — 1. Jenna Neal, CL, 5:18.17. 3,000 — 1. Kaylee Simonson, Oak, 15:37.09. 100 High Hurdles — 1. Jolyn Vogel-Hunt, Oak, 16.90; 2. Madi Hall, Pac, 17.35. 300 Low Hurdles — 1. Madi Hall, Pac, 49.34. 4x100 Relay — 1. Central Linn, 54.09. 4x400 Relay — 1. Central Linn, 4:35.23.