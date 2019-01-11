<h2>BASKETBALL
BOYS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;5-0;10-3
Willamette;5-0;10-2
Thurston;4-2;11-3
Crater;3-1;9-4
Springfield;2-3;6-6
North Bend;2-4;6-5
North Eugene;1-4;4-9
Ashland;1-4;5-7
Eagle Point;0-5;2-10
Friday’s Scores
North Bend 58, Ashland 44
Thurston 73, Eagle Point 43
Crater 54, Springfield 40
Willamette 73, North Eugene 57
North Bend 58, Ashland 44
North Bend;20;17;14;7;—;58
Ashland;15;12;13;4;—;44
NORTH BEND (58): Jayden Frank 34, Garrison Mateski 8, Jake Simmons 5, Cooper Lynn 4, Kyle Martin 4, Brady Messner 3, Devonte Byers, Garrett Christensen, Maddux Mateski, Gracen Porter.
ASHLAND (44): Gabe Ekwall 11, Anthony Smith 10, Lowell Saulsbury 9, Nate Desmond 4, Joseph Wallner-Sentle, Rieger Sayre 3, Nathan Carter 2, Logan Sanford 1, Toby Barnes, Hawthorne Lapierre.
Sky-Em League
;League;Overall
;W-L;W-L
Marshfield;1-0;10-3
Marist Catholid;1-0;8-6
Cottage Grove;1-0;3-12
Elmira;0-1;6-7
Junction City;0-1;6-9
Siuslaw;0-1;5-10
Friday’s Scores
Marshfield 55, Junction City 49
Cottage Grove 59, Siuslaw 42
Marist Catholic 47, Elmira 35
Marshfield 55, Junction City 49
Junction City;6;19;11;13;—;49
Marshfield;13;14;7;21;—;55
JUNCTION CITY (49): Cameron Gibson 16, Ryan Crowley 11, Trae Knabe 8, Johnathan Prescott 8, Estifanos Gerdes 4, Jake Van Ras 2, Riley Sangermano, Maxx Thielman.
MARSHFIELD (55): Cory Stover 16, Grant Woolsey 16, Jordy Miles 11, Grant Webster 7, Mason Ainsworth 5, Landon Ginn-Forsberg, Rivers Ginn-Forsberg, Chase Howerton, Dom Montiel.
Sunset Conference
;League;Overall
;W-L;W-L
Toledo;3-0;14-0
Coquille;3-1;9-7
Reedsport;2-2;7-7
Waldport;1-1;7-7
Bandon;1-2;3-11
Myrtle Point;1-3;4-12
Gold Beach;0-2;5-8
Thursday’s Score
Toledo 99, Bandon 44
Friday’s Scores
Coquille 62, Myrtle Point 22
Reedsport 59, Gold Beach 44
Coquille 62, Myrtle Point 22
Coquille;18;21;18;5;—;62
Myrtle Point;4;1;11;6;—;22
COQUILLE (62): Ean Smith 13, Jace Haagen 11, Hayden Davis 9, Jeremy Kistner 7, Rogun Weigel 6, Jaden Sperling 5, Cason Baxter 4, Cort McKinley 4, Jared Smith 3, Jacob Smith, Julien Temps.
MYRTLE POINT (22): Gabe Swan 11, Luke Nicholson 8, Jose Medina 3, Tyler Beyer-Smith, Enrique Comacho, Aiden Lilienthal, Nate Little, Brodie Parrish, Daniel Tolman.
Reedsport 59, Gold Beach 44
Gold Beach;7;11;11;15;—;44
Reedsport;13;13;19;14;—;59
GOLD BEACH (44): Brandon Seuser-Smith 10, Trenton Storns 9, Eli Halcumb 8, Jonny Moore 8, Pedro Maciel 6, Emmanuel Quesada 3, Tristan May, Evan Siebert.
REEDSPORT (59): Javier Analco 21, Dallas McGill 14, Leo Voepel 11, Griffin Lavigne 7, Jacob Chaney 4, Jaden Hall 2, Kyle Barnes, Brody Priest.
Toledo 99, Bandon 44
Toledo;25;25;27;22;—;99
Bandon;7;19;16;2;—;44
TOLEDO (99): Conner Marchant 28, Mason McAlpine 23, Jaxon Rozewski 20, Coren Loper 13, Jadyn Spangler 7, Markus Cross 4, Alessandro Pelosi 4, Zack Smith 1, Gary Barnhart, Hayden Thomas.
BANDON (44): Braydon Freitag 13, Cooper Lang 10, Colby Gaston 7, Matt Yarbor 6, Luke Brown 4, Hunter Angove 2, Trevor Angove 2, Will Freitag, Alexander Schulz.
Skyline League
North Division
;League;Overall
;W-L;W-L
UVC;3-0;11-2
Days Creek;2-1;8-5
North Douglas;2-1;7-6
Elkton;1-2;4-10
Yoncalla;0-4;5-10
South Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Riddle;3-0;12-0
Pacific;2-1;6-7
Camas Valley;1-2;5-7
New Hope;1-2;3-9
Glendale;0-2;0-9
Friday’s Scores
Pacific 54, Glendale 34
Days Creek 53, Elkton 27
Riddle 71, New Hope 26
North Douglas 66, Yoncalla 49
Pacific 54, Glendale 34
Glendale;4;4;12;14;—;34
Pacific;25;12;9;8;—;54
GLENDALE (34): Traylyn Arana 14, Wyatt Kahl 6, Kalab Cline 6, Kye Gonzalez 4, Brody Lee 2, David Lovaglio 2, Trenten Ford, Dre Hale, Darrion Jefferson, Tanner Ring, Ben Tompkins.
PACIFIC (54): Kross Miller 20, Sean White 12, Jordan Walker 10, Colton Morrill-Keeler 8, Jesse Gourneau 2, Devon Richard 2, JT Hogan, Caleb Martin.
GIRLS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;5-0;8-2
Springfield;5-0;10-3
Crater;3-1;10-3
North Bend;4-2;9-3
Eagle Point;2-3;6-6
Ashland;1-4;5-7
Willamette;1-3;3-8
North Eugene;0-4;2-10
Thurston;0-5;3-10
Friday’s Scores
North Bend 48, Ashland 45
Thurston 50, Eagle Point 45
Springfield 52, Crater 40
Willamette at North Eugene, na
North Bend 48, Ashland 45
North Bend;10;17;7;14;—;48
Ashland;19;11;6;9;—;45
NORTH BEND (48): Haley Snelgrove 21, Hayden Markel 10, Randee Cunningham 8, Megan Proett 5, Adrianna Frank 2, Makoa Matthews 2, Kaitlyn Randle.
ASHLAND (45): Jayd Sollinger 18, Jenna Altig 9, Malia Rodriguez 8, Nina Munson 4, Kendyl Abel 2, Mary Wilson 2, Vita Witnauer 2, Anna Barnes, Madelyn Larson.
Sky-Em League
;League;Overall
;W-L;W-L
Marshfield;1-0;13-1
Marist Catholic;1-0;9-5
Cottage Grove;1-0;9-6
Junction City;0-1;9-6
Siuslaw;0-1;4-11
Elmira;0-1;2-11
Friday’s Scores
Marshfield 59, Junction City 38
Cottage Grove 39, Siuslaw 34
Marist Catholic 51, Elmira 34
Marshfield 59, Junction City 38
Junction City;10;11;5;11;—;38
Marshfield;12;8;22;17;—59
JUNCTION CITY (38): Fallon Hanson 26, Mariah Ohman 6, Allison Bedacht 4, Cienna Harthe 2, Jillian Liebersbach, Adiana Taylor, Ciaragh Thompson.
MARSHFIELD (59): Tess Garrett 24, Hailey Browning 15, Gracie Brugnoli 9, Kaylin Dea 6, McKayla Myrand 5, Jazmin Chavez, Alex Locati.
Sunset Conference
;League;Overall
;W-L;W-L
Coquille;3-0;14-1
Waldport;2-0;6-8
Toledo;1-1;10-3
Bandon;1-1;4-9
Myrtle Point;1-2;6-9
Gold Beach;0-1;2-10
Reedsport;0-3;3-9
Thursday’s Score
Toledo 38, Bandon 26
Friday’s Scores
Coquille 53, Myrtle Point 30
Reedsport 60, Gold Beach 52, OT
Coquille 53, Myrtle Point 30
Coquille;24;12;1;16;—;53
Myrtle Point;9;5;7;9;—;30
COQUILLE (53): Morgan Baird 18, Drew Wilson 12, Abbey Dieu 6, Maya Salazar 6, Saige Gallino 5, Mia Ruiz 4, Hlaey Van Pelt 2, Raeleeann Jackson.
MYRTLE POINT (30): Sierra Smith 13, Sarah Nicholson 8, Nikki Leep 4, Maddi Reynolds 3, Hayden Weekly 2, Madison Brown, Hunter Grove, Kali Hernandez, Kayla Wheeler.
Reedsport 60, Gold Beach 52, OT
Gold Beach;6;15;18;11;2;—;52
Reedsport;9;18;11;12;10;—;60
GOLD BEACH (52): Jenifer Risenhoover 21, Brianna Seuser-Smith 20, Kailina Hamilton 6, Sarina Watson-Lacey 3, Cadence Wilstead 2, Emma Armstrong, Marisa Margolis, Jessica Quesada, Sophie Richards, Faith Steineke.
REEDSPORT (60): Makenzie Seeley 17, Mariyah Lumpkin-Harp 15, Paige Hausmann-Noel 14, Cheyenne McCart 7, Aubrey Rohde 6, Jenna Corcoran 1, Jordan Priest, Jordan Stanley.
Toledo 38, Bandon 26
Toledo;13;11;4;10;—;38
Bandon;4;7;9;6;—;26
TOLEDO (38): Kacie Otis 9, Maddy Metcalf 7, Tanaya Barnhart 5, Nicole Dickason 4, Mahala Fisher 4, Astrid Knott 4, Morgan Hinds 3, Rylee Richards 2, Cameron Fisher, Klaira Flatt, Kaiya Loper, Autumn Tyler.
BANDON (26): Naomi Martin 14, Ashley Strain 8, Kylie Lakey 2, Kennedy Turner 2, Kortney Ferreri, Nikki Lakey, Shannon Smith.
Skyline League
North Division
;League;Overall
;W-L;W-L
North Douglas;3-0;11-3
Days Creek;2-1;8-7
Elkton;2-1;7-7
Yoncalla;1-3;5-10
UVC;0-2;6-6
South Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Pacific;2-0;8-6
New Hope;2-0;6-6
Camas Valley;1-2;5-7
Riddle;0-3;1-10
Friday’s Scores
New Hope 49, Riddle 20
Days Creek 44, Elkton 31
North Douglas 33, Yoncalla 22