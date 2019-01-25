<h2>BASKETBALL
BOYS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Churchill;9-0;14-3
Willamette;7-2;12-4
Thurston;6-3;13-4
Crater;5-3;11-6
Springfield;5-4;9-7
North Bend;3-6;7-7
North Eugene;3-5;6-10
Ashland;1-7;5-10
Eagle Point;0-9;2-14
Friday’s Scores:
Churchill 75, North Bend 45
Thurston 63, Crater 43
Springfield 59, Eagle Point 43
Willamette 68, Ashland 37
Churchill 75, North Bend 45
North Bend;14;13;3;15;—;45
Churchill;12;22;19;22;—;75
NORTH BEND (45): Cooper Lynn 16, Jayden Frank 11, Garrison Mateski 8, Brady Messner 7, Kyle Martin 3, Devante Byers, Garrett Christensen, Maddus Mateski, Graycen Porter, Jake Simmons.
CHURCHILL (75): Isaiah Wallace 19, Kaelan O'Neil 16, Samaje Morgan 14, Dylan Carson 7, Silas Bennion 6, Brian Goracke 6, Evan Pia 4, Tyler Murphy 3, Mason Case, Cho Tofte, Quinn Vasbinder.
Sky-Em League
;League;Overall
;W-L;W-L
Marshfield;4-0;14-4
Marist Catholic;4-0;11-6
Junction City;3-2;9-10
Cottage Grove;2-3;4-15
Elmira;1-4;7-10
Siuslaw;0-5;5-14
Friday’s Scores
Marshfield 63, Elmira 39
Junction City 54, Siuslaw 39
Marist Catholic 62, Cottage Grove 49
Marshfield 63, Elmira 39
Elmira;9;8;14;13;8;—;39
Marshfield;12;16;17;18;—;63
ELMIRA (39): Bryson Forsman 17, Jacob Marr 8, Keegan Cook 6, Christian Davis 4, Julian Santana 2, Jacob Admire, Ben Jessop, Paul Ossowski, Jaden Palmer, Mason Smart, Keaton Warner.
MARSHFIELD (63): Grant Woolsey 18, Cory Stover 11, Grant Webster 11, Mason Ainsworth 6, Jordy Miles 5, River Ginn-Forsberg 4, Dom Montiel 3, Chase Howerton 2, Erasto Jimenez 2, Landon Ginn-Forsberg 1, Jacob Carpenter, Pierce Davidson.
Sunset Conference
;League;Overall
;W-L;W-L
Toledo;7-0;18-1
Coquille;6-1;12-7
Bandon;3-4;5-13
Reedsport;3-4;8-10
Waldport;1-4;7-10
Gold Beach;2-4;7-10
Myrtle Point;1-6;4-15
Friday’s Scores
Coquille 78, Myrtle Point 58
Toledo 98, Bandon 45
Gold Beach 62, Reedsport 51
Coquille 78, Myrtle Point 58
Myrtle Point;8;15;11;24;—;58
Coquille;22;21;13;22;—;78
MYRTLE POINT (58): Gabe Swan 28, Jose Medina 20, Luke Nicholson 6, Tyler Beyer-Smith 2, Aiden Lilienthal 1, Brodie Parrish 1, Enrique Comacho, Jes-C Tessman.
COQUILLE (78): Hayden Davis 23, Jeremy Kistner 16, Cort McKinley 11, Jace Haagen 9, Ean Smith 8, Rogun Weigel 5, Jaden Sperling 4, Jared Smith 2, Cason Baxter, Jacob Smith, Julien Temps.
Toledo 98, Bandon 45
Bandon;8;10;15;12;—;45
Toledo;26;30;24;18;—;98
BANDON (45): Braydon Freitag 15, Cooper Lang 9, Hunter Angove 5, Josh Minkler 3, Alexander Shulz 3, Matt Yarbor 3, Will Freitag 2, Colby Gaston 2, Andrew Robertson 2, Luke Brown 1, Trevor Angove.
TOLEDO (98): Mason McAlpine 24, Jadyn Spangler 21, Conner Marchant 18, Jaxon Rozewski 12, Clifton Howard 10, Markus Cross 5, Coren Looper 5, Alessandro Pelosi 4, Zack Smith.
Skyline League
North Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Days Creek;6-1;12-5
North Douglas;7-1;12-6
UVC;6-1;14-3
Yoncalla;2-6;7-12
Elkton;1-6;4-14
South Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Riddle;6-2;16-2
Pacific;4-4;8-10
Camas Valley;3-4;7-9
New Hope;1-6;3-13
Glendale;1-6;1-13
Friday’s Scores:
Pacific 60, Elkton 28
UVC 67, Camas Valley 35
Riddle 72, Yoncalla 50
North Douglas 71, New Hope 34
Pacific 60, Elkton 28
Elkton;3;6;8;11;—;28
Pacific;21;14;15;10;—;60
ELKTON (28): Mason Cox 9, Austin Luzier 6, Spencer Moore 6, Trystn Woody 3, Jayce Clevenger 2, Cooper Peters 2, Lance Vorvinus, Micah Cox, Jaydn Woody.
PACIFIC (60): Colton Morrill-Keeler 14, Sean White 11, Steven White 9, Kross Miller 8, Davyn Brown 7, Jordan Walker 7, Jesse Gourneau 2, Caleb Martin 2, Zak Marteniz, Devon Richard, Rowan Tilley.
GIRLS
Midwestern League
;League;Overall
;W-L;W-L
Springfield;8-1;13-4
Churchill;8-1;12-3
Crater;7-1;14-3
North Bend;4-5;9-6
Eagle Point;4-5;8-8
Thurston;3-6;6-11
Willamette;3-6;5-11
Ashland;1-7;5-10
North Eugene;1-7;3-13
Friday’s Scores:
Churchill 64, North Bend 34
Crater 48, Thurston 27
Springfield 49, Eagle Point 23
Willamette 59, Ashland 46
Churchill 64, North Bend 34
Churchill;14;20;19;11;—;64
North Bend;4;7;8;15;—;34
CHURCHILL (64): Danika Starr 16, Natalie Elstone 12, Isis Smith 10, Stella Scott 6, Sophie Elstone 5, Katie Aley 4, Ciana Reyes 4, Isabel Acker 3, Tiara Bolden 2, Abby Miller 2, Courtney Husk.
NORTH BEND (34): Haley Snelgrove 16, Hayden Markel 4, Adrianna Frank 2, Aby Holling 2, Hannah Lillebo 2, Makoa Matthews 2, Megan Proett 2, Caitlyn Anderson 1, Michelle Gochnour 1, Randee Cunningham, Brooklyn Garrigus, Liz Mahr, Kaitlyn Randle.
Sky-Em League
;League;Overall
;W-L;W-L
Marshfield;4-0;17-1
Marist Catholic;3-1;11-6
Junction City;3-2;12-7
Cottage Grove;3-2;11-8
Elmira;1-4;3-14
Siuslaw;0-5;4-15
Friday’s Scores
Marshfield 72, Elmira 25
Junction City 65, Siuslaw 27
Cottage Grove 52, Marist Catholic 47, OT
Marshfield 72, Elmira 25
Elmira;0;11;7;7;—;25
Marshfield;26;15;18;13;—;72
ELMIRA (25): Carly Grossmiller 10, Alexis White 7, Sydney Greene 6, Cassidy Coffman 5, Maranda Hanson 1, Megan Porter 1, Edenn Blunt, Gabby Brock, Kelly Hoffman, Ashley Feltz, Cheyanne White.
MARSHFIELD (72): Tess Garrett 16, Jazmin Chavez 11, Kaylin Dea 11, Kiana Holley 9, McKayla Myrand 8, Hailey Browning 7, Gracie Brugnoli 4, Alex Locati 4, Melanie Cavanagh 2, Charlie Dea, Karina Skurk.
Sunset Conference
;League;Overall
;W-L;W-L
Coquille;7-0;18-1
Toledo;6-1;15-4
Waldport;3-2;7-10
Myrtle Point;3-4;8-11
Bandon;2-5;5-13
Gold Beach;1-5;3-15
Reedsport;1-6;4-13
Friday’s Scores
Coquille 61, Myrtle Point 32
Toledo 41, Bandon 22
Gold Beach 30, Reedsport 26
Coquille 61, Myrtle Point 32
Myrtle Point;11;3;10;8;—;32
Coquille;15;22;12;12;—;61
MYRTLE POINT (32): Nikki Leep 19, Madison Brown 4, Sierra Smith 4, Hunter Grove 2, Hayden Weekly 2, Rachel Tolman 1, Denissa Hermann, Kali Hernandez, Sarah Nicholson, Maddi Reynolds, Tayler Thomas, Kayla Wheeler.
COQUILLE (61): Morgan Baird 24, Halle Layton 17, Carlee GeDeros 6, Maya Salazar 4, Haley Van Pelt 3, Abbey Dieu 2, Mia Ruiz 2, Drew Wilson 2, Saige Gallino 1, Hailey Combie, Bailey Higgins, Raeleeann Jackson.
Toledo 41, Bandon 22
Bandon;5;2;8;7;—;22
Toledo;12;10;10;9;—;41
BANDON (22): Kylie Lakey 6, Nikki Lakey 4, Naomi Martin 4, Dedra Foster 3, Ashley Strain 3, Bella Erenfeld 2, Kortney Ferreri, Carlee Freitag, Angie Morones, Clara Potter, Shannon Smith, Kennedy Turner.
TOLEDO (41): Maddy Metcalf 13, Nicole Dickason 8, Mahala Fisher 7, Morgan Hinds 6, Kaycie Otis 5, Kylee Richards 2, Klaira Flatt, Jocelyn Hernandez, Astrid Knott.
Skyline League
North Division
;League;Overall
;W-L;W-L
North Douglas;7-1;15-4
Days Creek;5-1;9-7
Elkton;4-2;9-8
Yoncalla;2-6;7-13
UVC;0-6;6-10
South Division
;League;Overall
;W-L;W-L
Pacific;5-2;11-8
Camas Valley;4-2;8-7
New Hope;3-3;7-9
Riddle;0-7;1-14
Friday’s Scores:
Elkton 51, Pacific 27
North Douglas 40, New Hope 13
Yoncalla 44, Riddle 43
Camas Valley 27, UVC 22
Elkton 51, Pacific 27
Elkton;15;16;10;10;—;51
Pacific;10;8;6;3;—;27
ELKTON (51): Kieryn Carnes 18, Aspyn Luzier 10, Margaret Byle 8, Sadie Olson 7, Alexis Halstead 6, Samantha McCall 2, Ashleen Brar, Holly Garza, Olivia Humphies, Bailey Peacok, Kassie Yearney.
PACIFIC (27): Kaiya Gourneau 10, Natalie Vincent 7, Sierra White 5, Madi Hall 3, Audrey Griffith 2, Gabby Amerman-Smith, Rio Cruz, Wiley Lang, Nikki Lee.
<h2>SWIMMING
At North Bend
BOYS
North Bend 176, Philomath 100
200 Medley Relay — 1. North Bend (Gavyn Tatge, Craig Hoefs, Mavrick Macalino, Kenneth Shepherd), 1:44.60; 3. North Bend (Logan Lampe, Zachary Holt, Jorge de Antonio Lobo, Andy Ku), 1:57.49. 200 Freestyle — 1. Gavyn Tatge, NB, 1:54.88; 3. Mavrick Macalino, NB, 1:56.34; 4. Johnny Flanagan, NB, 2:18.88. 200 Individual Medley — 1. Kenneth Shepherd, NB, 2:05.83; 2. Adam Wood, NB, 2:15.55; 3. Andy Ku, NB, 2:23.46. 50 Freestyle — 1. Craig Hoefs, NB, 23.83; 3. Logan Lampe, NB, 24.68; 4. Zachary Holt, NB, 24.76. 100 Butterfly — 1. Adam Wood, NB, 1:02.49; 2. Johnny Flanagan, NB, 1:08.97. 100 Freestyle — 1. Kenneth Shepherd, NB, 50.91; 3. Mavrick Macalino, NB, 52.24; 5. Jorge de Antonio Lobo, NB, 1:04.49. 500 Freestyle — 1. Gavyn Tatge, NB, 5:04.16; 4. Sawyer Green, NB, 7:09.46. 200 Freestyle Relay — 1. North Bend (Mavrick Macalino, Gavyn Tatge, Craig Hoefs, Kenneth Shepherd), 1:33.07; 3. North Bend (Adam Wood, Johnny Flanagan, Trenton Parrott, Andy Ku), 1:44.33. 100 Backstroke — 1. Logan Lampe, NB, 59.52; 2. Andy Ku, NB, 1:06.67; 5. Mathias Notter, NB, 1:24.84. 100 Breaststroke — 1. Craig Hoefs, NB, 1:03.57; 2. Zachary Holt, NB, 1:08.01; 4. Sawyer Green, NB, 1:26.66. 400 Freestyle Relay — 1, North Bend (Logan Lampe, Johnny Flanagan, Adam Wood, Zachary Holt), 3:47.08; 3. North Bend (Matthias Notter, Matheus Silva, Gene Harada, Jorge de Antonio Lobo), 4:44.73.
GIRLS
North Bend 172, Philomath 115
200 Medley Relay — 1. Nroth Bend (Madison Trenner, Makenna Roberts, Bella Jones, Natalie Cheal), 2:03.75; 3. North Bend (Lauren Jones, Maria Knight, Kamilla Kotai, Kristina Powley), 2:24.49. 200 Freestyle — 1. Angie Allman, NB, 2:17.44; 2. Kristina Powley, NB, 2:29.85; 6. Julia Salathe, NB, 2:53.06. 200 Individual Medley — 1. Bella Jones, NB, 2:19.50; 2. Madison Trenner, NB, 2:38.91; 5. Kamilla Kotai, NB, 2:48.22. 50 Freestyle — 1. Helen Witharm, NB, 27.25; 3. Lauren Jones, NB, 31.25; 4. Jordan Denob, NB, 31.28. 100 Butterfly — 1. Bella Jones, NB, 1:02.39; 2. Natalie Cheal, NB, 1:03.76; 3. Kamilla Kotai, NB, 1:21.16. 100 Freestyle — 1. Helen Witharm, NB, 59.79; 3. Jordan Denbo, NB, 1:09.80. 500 Freestyle — 1. Makenna Roberts, NB, 5:41.99; 2. Madison Trenner, NB, 6:20.05; 3. Kristina Powley, NB, 6:41.13. 200 Freestyle Relay — 1. North Bend (Natalie Cheal, Helen Witharm, Makenna Roberts, Bella Jones), 1:49.82; 3. North Bend (Julia Salathe, Jordan Denbo, Lauren Jones, Kamilla Kotai), 2:12.94. 100 Backstroke — 1. Natalie Cheal, NB, 1:07.39; 5. Charlise Stark, NB, 1:27.74; 6. Lauren Jones, NB, 1:28.55. 100 Breaststroke — 1. Amity Coon, Phi, 1:15.21; 2. Makenna Roberts, NB, 1:19.15; 3. Maria Knight, NB, 1:23.59; 6. Julia Salathe, NB, 1:42.50. 400 Freestyle Relay — 1, North Bend (Jordan Denbo, Kristina Powley, Madison Trenner, Helen Witharm), 4:28.71; 2. North Bend (Charlise Stark, Julia Salathe, Angie Allman, Maria Knight), 5:00.81.