<h2>Eel Lake Swim
1,500
FEMALE
25-29 — 1. Emma Goodwin, 26:59; 2. Jayne Goodwin, 33:39. 35-39 — 1. Aubree Gustafson, 26:46. 40-44 — 1. Tammy Taylor, 38:53; 2. Celeste Marokus, 39:22; 3. Elizabeth Harrison, 41:32. 45-49 — 1. Jayna Tomac, 22:44; 2. Cynthia Smidt, 27:01; 3. Nicole Jackson, 31:29; 4. Neva Winter, 38:07. 50-54 — 1. Sue Phillips, 24:27; 2. Linda Parmetier Nesbitt, 26:36. 55-59 — 1. Christina Malongo, 52:26. 60-64 — 1. Laura Schob, 26:55; 2. Jeanna Summers, 27:13; 3. Lizzie Cheney, 30:12; 4. Connie Shuman, 41:21; 5. Caryl Schiavon, 51:53. 70-74 — 1. Judy Ziemer, 35:26; 2. Lynn Sacks, 39:19.
MALE
35-39 — 1. Michael Oxendine, 23:07. 40-44 — 1. Matt Miller, 21:31; 2. Todd Lantry, 25:03. 45-49 — 1. Christian Tujo, 22:41. 60-64 — 1. Patrick Allender, 23:45; 2. Donald Uhlir, 24:05; 3. Ed Ramsey, 28:03; 4. David Snyder, 37:09. 70-74 — 1. Daniel Gray, 39:21. 75-79 — 1. Ralph Mohr, 32:01.
1,500 Just For Fun
MALE
55-59 — 1. Robin Bragg, 28:34. 80-84 — 1. David Radcliff, 25:14.
1,500 Wetsuit
MALE
60-64 — 1. Benjamin Hopkins, 26:07. 65-69 — 1. Michael Carew, 32:15.
3,000
FEMALE
25-29 — 1. Emma Goodwin, 54:44. 35-39 — 1. Aubree Gustafson, 55:21. 40-44 — 1. Tammy Taylor, 1:17:06; 2. Celeste Marokus, 1:17:39; 3. Elizabeth Harrison, 1:23:01. 45-49 — 1. Neva Winter, 1:14:42. 50-54 — 1. Jayette Pettit, 49:25; 2. Sue Phillips, 50:06. 55-59 — 1. Christina Malango, 1:25:10. 60-64 — 1. Jeanna Summers, 55:37; 2. Laura Schob, 56:32; 3. Lizzie Cheney, 1:00:33; 4. Connie Shuman, 1:25:31; 5. Caryl Schiavon, 1:29:46.
MALE
35-39 — 1. Michael Oxendine, 46:22. 40-44 — 1. Todd Lantry, 51:52. 45-49 — 1. Christian Tujo, 47:41. 55-59 — 1. Robin Bragg, 1:08:50. 60-64 — 1. Patrick, Allender, 48:02; 2. Donald Uhlir, 49:08; 3. Michael Douglas, 55:30. 70-74 — 1. Daniel Gray, 1:14:49.
3,000 Wetsuit
FEMALE
25-29 — 1. Michael Coiner, 50:24. 45-49 — 1. Cynthia Smidt, 55:00.
MALE
45-49 — 1. Mike Servant, 48:00. 60-64 — 1. Ed Ramsey, 49:24; 2. Benjamin Hopkins, 52:41. 65-69 — 1. Michael Carew, 54:51. 80-84 — 1. David Radcliff, 53:51.