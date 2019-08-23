<h2>Eel Lake Swim
Aug. 17
At Tugman State Park
3,000 Meters
MALE
55-59 — 1. Will Allender, 1:01:39; 2. Robin Bragg, 1:06:36. 60-64 — 1. Patrick Allender, 46:14; 2. Bill Ireland, 47;21; 3. Donald Uhlir, 47:27; 4. Ed Ramsey, 55:01; 5. Michael Douglas, 1:00:26. 70-74 — 1. Dan Gray, 1:12:07.
FEMALE
25-29 — 1. Emma Goodwin, 49:44; 2. Jayne Goodwin, 1:01:35. 35-39 — 1. Megan Smallwood, 56:15. 40-44 — 1. Suzy Jajewski, 47:11; 2. Stephanie Householder, 1:02:19. 45-49 — 1. Stephanie Debner, 1:12:31; 2. Elizabeth Harrison, 1:21:13. 50-54 — 1. Jayette Pettit, 46:10; 2. Cathy Wolfe, 1:00:47. 55-59 — 1. Christina Malango, 1:16:07. 60-64 — 1, Laura Schob, 57:38; 2. Lizzie Cheney, 1:01:16; 3. Connie Shuman, 1:20:46; 4. Caryl Schiavon, 1:24:16. 70-74 — 1. Connie Wilson, 1:10:41.
3,000 Meters (Wetsuit)
MALE
55-59 — 1. Shaun Orchard, 50:48. 70-74 — 1. Michael Carew, 55:09.
FEMALE
45-49 — 1. Cynthia Smidt, 53:17. 75-79 — 1. Judy Ziemer, 1:12:22.
1,500 Meters
MALE
25-29 — 1. Joseph Cobarrubias, 23:09. 50-54 — 1. Dale Barrett, 36:06. 55-59 — 1. Will Allender, 31:09. 60-64 — 1. Patrick Allender, 23:00; 2. Donal Uhlir, 23:55; 3. Ed Ramsey, 28:08. 70-74 — 1, Dan Gray, 37:07. 75-59 — 1. Ralph Mohr, 30:22.
FEMALE
25-29 — 1. Emily Fenster, 22:56; 2. Emma Goodwin, 26;14; 3. Jayne Goodwin, 30:22; 4. Lauren Kaufman, 31:13. 35-39 — 1. Joy Cleaver, 39:20. 40-44 — 1. Suzy Jajewski, 23:34; 2. Stephanie Householder, 31:10. 45-49 — 1. Cynthia Smidt, 26:58; 2. Stephanie Debner, 36:40; 3. Elizabeth Harrison, 42:46. 50-54 — 1. Jayette Pettit, 23:09; 2. Cathy Wolfe, 31:26. 55-59 — 1. Joan Turner, 38:24; 2. Christian Malango, 38:37. 60-64 — 1. Laura Schob, 28:57; Lizzie Cheney, 31:25; 3. Connie Shuman, 42:28.
1,500 (Wetsuit)
MALE
70-74 — 1. Michael Carew, 26:57.
FEMALE
30-34 — 1. Michelle Jones, 40:41. 75-59 — 1. Judy Ziemer, 35:45.
1,500 (Fun)
MALE
55-59 — 1. Robin Brgg, 27:43.
FEMALE
40-44 — 1. Tammy Taylor, 43:24. 60-64 — 1. Caryl Schiavon, 33:04.