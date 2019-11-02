<h2>CROSS COUNTRY
Sky-Em League District
Thursday
At Lane Community College
GIRLS
Team Scores: Siuslaw 32, Marist Catholic 33, Marshfield 91, Junction City 107, Cottage Grove 113, Elmira inc.
Individual Results (5,000 Meters): 1. Anika Thompson, JC, 18:01; 2. Hannah Rannow, Siu, 18:41; 3. Jennifer Tsai, MC, 19:02; 4. Lucy Tsai, MC, 19:16; 5. Rylee Colton, Siu, 19;32; 6. Isabella Zachem, MC, 19:41; 7. Brea Blankenship, Siu, 19:46; 8. Gracie Freudenthal, Siu, 19:50; 9. Emilie Nelson, MC, 20:02; 10. Chloe Madden, Siu, 20:06; 11. Sally Moore, MC, 20:19; 12. Kaylee Delzotti, Mar, 20:21; 13. Anne Watnik, Siu, 20:48; 14. Alyssa Johnson, Elm, 20:55; 15. Bailey Wallack, Mar, 21:31; 16. Valerie Ponce, MC, 21:45; 17. Eternity Reimche, CG, 21:45; 18. Reeve Helvoigt, MC, 21:47; 19. Maddie Alansky, Elm, 22:02; 20. Bryn Clement, Siu, 22:12; 21. Jordan Baarstad, Mar, 22:15; 22. Evie Smith, CG, 22:17; 23. Darynne Huntley, Mar, 23:31; 24. McKenna Turner, JC, 23:35; 25. Ciaragh Thompson, JC, 23:46; 26. Kajsa Merz, CG, 24:13; 27. Ellie Delgado, Mar, 24:17; 28. Helen Leal-Coronel, CG, 24:25; 29. Piper Youngmayr, CG, 25:06; 30. Hannah Cook, CG, 25:19; 31. Lizbeth Zarate-Hernandez, CG, 25:26; 32. Alyssa Davis, JC, 26:18; 33. Ellie Starr, JC, 29:47; 34. Emily Carvajal, JC, 31:22.
BOYS
Team Scores: Siuslaw 37, Marist Catholic 38, Marshfield 86, Junction City 98, Cottage Grove 100, Elmira inc.
Individual Results (5,000 Meters): 1. Wiley Watts, MC, 16:11; 2. Jaden Owens, CG, 16;33; 3. Aaron Prince, Mar, 16:34; 4. Brendon Jensen, Siu, 16:34; 5. Sam Ulrich, Siu, 16:35; 6. Evan Villano, MC, 16:42; 7. Jack Crowell, MC, 16:49; 8. Kiger Johnson, Siu, 16:53; 9. Kyle Hughes, Siu, 17:02; 10. Billy Christiansen, MC, 17:08; 11. Jaxson Jensen, Siu, 17:16; 12. Robert Kliewer, Mar, 17:18; 13. Tyler Hart, JC, 17:21; 14. Charlie Moore, MC, 17:24; 15. Conner McAdams, JC, 17:31; 16. Aaron Pina, MC, 17:36; 17. Jared Northrop, Siu, 17:40; 18. Jimmy Talley, CG, 17:41; 19. Gabe Fatooh, Elm, 17:42; 20. Evan Potter, JC, 17:43; 21. Jacob Calvert, Mar, 18:01; 22. Mark Fitzharris, MC, 18:01; 23. Ryan Jennings, Siu, 18:17; 24. Kyran Erwin, Mar, 18:19; 25. Jaden Thuesen, CG, 18:32; 26. Logan Bierly, JC, 18:33; 27. Ezra Haddy, JC, 19:39; 28. Andy Wiley, CG, 19:52; 29. Jack Waddington, Mar, 19:58; 30. Maycol Pablo Herrera, CB, 20:01; 31. Derek Anderson, Elm, 20:34; 32. Braiden Hansen, Elm, 20:35; 33. Isaac Bodley, JC, 21:06; 34. Reese Tipler, JC, 21:13; 35. Nate Sweet, Elm, 21:17; 36. Brayden Russell, CG, 22:08; 37. Tyler Russell, CG, 22:16.