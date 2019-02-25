11/28 @ Santiam Christian;L;42-78
11/30 vs. Kennedy;W;58-55
12/4 vs. Knappa;W;60-57
12/6 vs. Portland Adventist;L;60-63
12/11 @ Amity;L;58-69
12/13 @ Yamhill-Carlton;W;76-34
12/19 @ Willamina;W;71-65
12/20 vs. Western Christian;L;50-80
12/21 @ Catlin Gabel;W;78-74
1/2 vs. Warrenton;W;65-51
1/4 @ Taft;W;55-43
1/8 vs. Rainier;W;49-47
1/15 @ Warrenton;L;41-52
1/18 vs. Taft;W;47-40
1/21 @ Umatilla;L;37-53
1/23 vs. Willamina;W;55-51
1/25 @ Rainier;L;37-57
2/1 vs. Warrenton;W;56-25
2/5 @ Taft;W;52-47
2/8 @ Willamina;W;53-39
2/11 vs. Rainier;W;47-35
2/22 vs. Burns;W;68-66