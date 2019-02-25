11/28 @ Santiam Christian;L;42-78

11/30 vs. Kennedy;W;58-55

12/4 vs. Knappa;W;60-57

12/6 vs. Portland Adventist;L;60-63

12/11 @ Amity;L;58-69

12/13 @ Yamhill-Carlton;W;76-34

12/19 @ Willamina;W;71-65

12/20 vs. Western Christian;L;50-80

12/21 @ Catlin Gabel;W;78-74

1/2 vs. Warrenton;W;65-51

1/4 @ Taft;W;55-43

1/8 vs. Rainier;W;49-47

1/15 @ Warrenton;L;41-52

1/18 vs. Taft;W;47-40

1/21 @ Umatilla;L;37-53

1/23 vs. Willamina;W;55-51

1/25 @ Rainier;L;37-57

2/1 vs. Warrenton;W;56-25

2/5 @ Taft;W;52-47

2/8 @ Willamina;W;53-39

2/11 vs. Rainier;W;47-35

2/22 vs. Burns;W;68-66

Subscribe to Breaking News

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.
0
0
0
0
0

Tags