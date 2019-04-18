<h2>Boys & Girls Club Meet
April 13
At North Bend
Athletes from Coos Bay, Coquille (with Bandon), Myrtle Point, North Bend and the home school Falcons team.
Fourth Grade Boys
50-Meter Dash — Heat 1: 1. Ryder Blanton, MP, 8.91; 2. Carson Chandler, CB, 9.00; 3. Benny Brown, MP, 9.25; 4. Jonah Felton, MP, 9.75; 5. Wyatt Cordes, Falcons, 10.10; 6. Andy Fletcher, Falcons, 10.25; 7. Joseph Wells, MP, 13.03. Heat 2: 1. Aiden Whitaker-Young, NB, 8.22; 2. Brody Smith, NB, 8.53; 3. Drake Vincent, MP, 8.56; 4. Ben Novotny, NB, 9.19; 5. Conner Robbins, MP, 9.69. Heat 3: 1. Danny Sanchez, MP, 8.43; 2. Brody Cross, CB, 8.96; 3. Alex Cochran, Coq, 9.69; 4. Troy Hoffine, Falcons, 9.75.
1,600-Meter Run — 1. Eli Nicholson, MP, 6:03.75; 2. Evan Garrigus, NB, 6:38.06; 3. Brayden Miller, MP, 6:51.41; 4. Hayden Hansen, Coq, 7:38.06.
100-Meter Dash — Heat 1: 1. Jacob Sherman, Coq, 16.72; 2. Drake Vincent, MP, 16.81; 3. Brody Smith, NB, 16.82; 4. Lane Backman, MP, 17.46; 5. Kyler Daugherty, Coq, 17.50; 6. Jacob Hansen, Coq, 18.94; 7. Brayden Miller, MP, 19.21; 8. Troy Hoffine, Falcons, 19.28. Heat 2: 1. Danny Sanchez, MP, 16.57; 2. Benny Brown, MP, 18.37; 3. Conner Robbins, MP, 19.72; 4. Alex Cochran, Coq, 19.87; 5. Ayden Milwrick-Carter, Coq, 20.09; 6. tie-Barrett Harris, Falcons, and Forest Etienne, Coq, 20.22; 8. Wyatt Cordes, Falcons, 21.25. Heat 3: 1. Travis Freeman Jr., Coq, 16.66; 2. Aiden Whitaker-Young, NB, 17.09; 3. Tyler Martell, MP, 17.66; 4. Jonah Felton, MP, 20.34.
400-Meter Dash — Heat 1: 1. Tyler Martell, MP, 1:21.90; 2. Hyatt Johnson, Coq, 1:23.18; 3. Ryder Blanton, MP, 1:28.07; 4. Forest Etienne, Coq, 1;35.53. Heat 2: 1. Cash Miller, MP, 1:11.47; 2. Ian Frost, Coq, 1:21.78; 3. Evan Garrigus, NB, 1:24.97; 4. Kyler Daugherty, Coq, 1;25.93; 5. Travis Freeman Jr., Coq, 1:27.15; 6. Jacob Hansen, Coq, 1:31.69; 7. Ayden Milwrick-Carter, Coq, 1;43.75.
800-Meter Run — 1. Eli Nicholson, MP, 2:52.47; 2. Ian Frost, Coq, 3:06.47; 3. Lane Backman, MP, 3:14.19; 4. Brayden Miller, MP, 3:14.72; 5. Hayden Hansen, Coq, 3:37.28; 6. Jacob Hansen, Coq, 3:42.31.
200-Meter Dash — Heat 1: 1. Cash Miller, MP, 32.79; 2. Travis Freeman Jr., Coq, 35.56; 3. Aiden Whitaker-Young, NB, 35.97; 4. Brody Cross, CB, 38.15; 5. Carson Chandler, CB, 38.16; 6. Kyler Daugherty, Coq, 42.22; 7. Alex Cochran, Coq, 44.32. Heat 2: 1. Drake Vincent, MP, 35.18; 2. Jacob Sherman, Coq, 36.97; 3. Hyatt Johnson, Coq, 37.06; 4. Tyler Martell, MP, 37.12; 5. Forest Etienne, Coq, 43.35; 6. Andy Fletcher, Falcons, 59.94.
400-Meter Relay — 1. Myrtle Point (Eli Nicholson, Danny Sanchez, Drake Vincent, Cash Miller), 1:06.91; 2. Myrtle Point (Ryder Blanton, Lane Backman, Brayden Miller, Tyler Martell), 1:10.72.
Shot Put — 1. Danny Sanchez, MP, 22-5; 2. Aiden Whitaker-Young, NB, 19-10; 3. Troy Hoffine, Falcons, 19-0; 4. Cash Miller, MP, 18-0; 5. Brody Smith, NB, 18-0; 6. Ian Frost, Coq, 16-8; 7. Conner Robbins, MP, 16-4; 8. Ayden Milwrick-Carter, Coq, 14-4; 9. Barrett Harris, Falcons, 14-3; 10. Joseph Wells, MP, 10-5.
High Jump — 1. Hayden Hansen, Coq, 3-6; 2. Eli Nicholson, MP, 3-6; 3. Ryder Blanton, MP, 3-6; 4. tie-Jonah Felton, MP, and Jacob Sherman, Coq, 3-4; 6. Kyler Daugherty, Coq, 3-2. Also: Barrett Harris, Falcons, and Carson Chandler, CB, NH.
Long Jump — 1. Travis Freeman Jr., Coq, 10-11; 2. Brody Smith, 10-8; 3. Drake Vincent, MP, 10-3; 4. Brody Cross, CB, 9-11; 5. Jacob Sherman, Coq, 9-6; 6. Carson Chandler, CB, 9-4; 7. Benny Brown, MP, 8-11; 8. Layne Backman, MP, 8-10; 9. Ryder Blanton, MP, 8-6; 10. Brayden Miller, MP, 8-5; 11. Ian Frost, Coq, 8-3; 12. Hayden Hansen, Coq, 8-3; 13. Alex Cochran, Coq, 8-3; 14. Barrett Harris, Falcons, 7-11; 15. Forest Etienne, Coq, 7-7; 16. Hyatt Johnson, Coq, 7-7; 17. Wyatt Cordes, Falcons, 7-6; 18. Jacob Hansen, Coq, 7-0; 19. Ben Novotny, NB, 6-0; 20. Andy Fletcher, Falcons, 4-10.
Softball Throw — 1. Danny Sanchez, MP, 108 9 1/2; 2. Troy Hoffine, Falcons, 106-4 1/2; 3. Lane Backman, MP, 102-3; 4. Conner Robbins, MP, 97-8 1/2; 5. Brody Cross, CB, 95-9 1/2; 6. Benny Brown, MP, 90-1; 7. Brody Smith, NB, 84-9; 8. Tyler Martell, MP, 83-11; 9. Jonah Felton, MP, 76-8; 10. Hyatt Johnson, Coq, 64-11; 11. Wyatt Cordes, Falcons, 64-2; 12. Joseph Wells, MP, 33-8; 13. Andy Fletcher, Falcons, 20-0.
Fourth Grade Girls
50-Meter Dash — Heat 1: 1. Brooklyn Hyatt, NB, 9.41; 2. Cara Brophy, MP, 9.47; 3. Kindall Wyatt, CB, 9.50; 4. tie-Mya Myers, Falcons, and Adriana Lucatero, Coq, 9.56; 6. Bella Mullanix, Falcons, 9.57; 7. Ava Arriola, Coq, 9.91; 8. Maddi Ellingson, MP, 10.37. Heat 2: 1. Taelyn Farmer, MP, 8.09; 2. Jadelin Warner, MP, 8.37; 3. Kylee Brugnoli, NB, 8.91; 4. Mary Beth Broer, MP, 9.00; 5. Addison Stallard, Coq, 10.15.
1,600-Meter Run — 1. Bryleigh Mead, NB, 6:05.13; 2. Avery Johnson, Coq, 7:05.34; 3. Rylee McNally, NB, 7:05.69; 4. Adriana Lucatero, Coq, 7:11.06; 5. Mary Beth Broer, MP, 7:11.16; 6. Addison Allen, NB, 7;11.84; 7. Molly Flanagan, NB, 7:39.22; 8. Devrie Crochetiere, Coq, 8:19.19; 9. Addison Stallard, Coq, 8:24.69.
100-Meter Dash — Heat 1: 1. Avery Johnson, Coq, 17.37; 2. Lilia Diego, MP, 18.40; 3. Emma Cross, Cb, 18.69; 4. Kindall Wyatt, CB, 19.44; 5. Mya Myers, Falcons, 20.06; 6. Kolbrynn Holliday, MP, 20.53; 7. Bella Mullanix, Falcons, 21.43; 8. Elianna Watts, Coq, 22.90. Heat 2: 1. Taelyn Farmer, MP, 16.16; 2. Cayla Messner, NB, 17.19; 3. Elliyah Baldwin, CB, 18.15; 4. Malia Flitcroft, NB, 18.19; 5. Mataya Messerle, Coq, 19.40; 6. Alayna GOlden, Coq, 19.44; 7. Aaralynn Riccalarsen, CB, 19.81; 8. Ava Arriola, Coq, 20.50. Heat 3: 1. Jadelin Warner,
400-Meter Dash — Heat 1: 1. Brookly Hyatt, NB, 1:25.75; 2. Rylee McNally, NB, 1:26.03; 3. Kindall Wyatt, CB, 1:29.16; 4. Adriana Lucatero, Coq, 1:30.37; 5. Alayna Golden, Coq, 1:40.75; 6. Ava Arriola, Coq, 1:47.53; 7. Myla Byrd, Coq, 1:48.53. Heat 2: 1. Avery Johnson, Coq, 1:25.34; 2. Mya Myers, Falcons, 1:40.34; 3. Bella Mullanix, Falcons, 1:43.69; 4. Paisley Sherritt, Coq, 1:54.44; 5. Elianna Watts, Coq, 1:56.35. Heat 3: 1. Bryleigh Mead, NB, 1:20.31; 2. Lilia Diego, MP, 1:29.88; 3. Cayla Messner, NB, 1:29.97; 4. Chloe Brandon, NB, 1:40.09; 5. Molly Flanagan, NB, 1:41.82; 6. Mataya Messerle, Coq, 1:44.44; 7. Devrie Crochetiere, Coq, 1:46.03; 8. Addison Stallard, Coq, 1:52.28.
800-Meter Run — 1. Bryleigh Mead, NB, 2:58.19; 2. Cayla Messner, NB, 3:17.84; 3. Addison Allen, NB, 3:24.47; 4. Ella Henthorn, Coq, 3:25.93; 5. Chloe Brandon, NB, 3:29.16; 6. Valerie Lambson, Coq, 3:37.60; 7. Molly Flanagan, NB, 3:38.28; 8. Devrie Crochetiere, Coq, 3:52.16.
200-Meter Dash — Heat 1: 1. Jadelin Warner, MP, 33.41; 2. Bryleigh Mead, NB, 36.37; 3. Ella Henthorn, Coq, 37.50; 4. Rylee McNally, NB, 39.13; 5. Eliyah Baldwin, CB, 40.25; 6. Emma Cross, CB, 40.38; 7. Mya Myers, Falcons, 44.00; 8. Bella Mullanix, Falcons, 44.19.
400-Meter Relay — 1. Myrtle Point (Mary Beth Broer, Taelyn Farmer, Lilia Diego, Jadelin Warner), 1:08.82; 2. North Bend (Rylee McNally, Kylee Brugnoli, Cayla Messner, Bryleigh Mead), 1:31.31; 3. North Bend (Chloe Brandon, Brody Smith, Aiden Whitaker-Young, Malia Flitcroft), 4. Coquille (Adrianna Lucatero, Avery Johnson, Ella Henthorn, Hyatt Johnson), 1:14.09; 5. Coos Bay (Elliyah Baldwin, Aaralynn Riccalarsen, Emma Cross, Natalie Yost), 1:17.28.
Shot Put — 1. Mary Beth Broer, MP, 17-0; 2. Devrie Crochetiere, Coq, 13-5; 3. Avery Johnson, Coq, 13-3; 4. Maddi Ellingson, MP, 12-7.
High Jump — 1. Jadeline Warner, MP, 3-4; 2. Kylee Brugnoli, NB, 3-2; 3. Addison Allen, NB, 3-0; 4. Mataya Messerle, Coq, 3-0. Also: Molly Flanagan, NB; Clara Brophy, MP; Valerie Lambson, Coq; and Chloe Brandon, NB, NH.
Long Jump — 1. Taelyn Farmer, MP, 9-3; 2. Valerie Lambson, Coq, 8-9; 3. Malia Flitcroft, NB, 8-4 1/2; 4. Brooklyn Hyatt, NB, 7-8; 5. Addison Stallard, Coq, 7-4; 6. Eliyah Baldwin, CB, 7-0; 7. Natalie Yost, CB, 6-11 1/4; 8. Mary Beth Broer, MP, 6-9; 9. Ella Henthron, Coq, 6-8 1/2; 10. Lilia Diego, MP, 6-7; 11. Lilia Diego, MP, 6-7; 12. Emma Cross, CB, 6-4; 13. Aaralynn Riccalarsen, CB, 6-2 1/2; 14. Ava Arriola, Coq, 6-1; 15. Cara Brophy, MP, 5-11; 16. Kindall Wyatt, CB, 5-9; 17. Paisley Sherritt, Coq, 5-3; 18. Elianna Watts, Coq, 5-1; 19. Maddi Ellingson, MP, 4-11; 20. Chloe Brandon, NB, 4-8.
Softball Throw — 1. Mataya Messerle, Coq, 83-10; 2. Kylee Brugnoli, NB, 57-1 1/2; 3. Adriana Lucatero, Coq, 51-8; 4. Kolbrynn Holliday, MP, 50-0; 5. Brooklyn Hyatt, NB, 48-2; 6. Malia Flitcroft, NB, 45-9 1/2; 7. Bryleigh Mead, NB, 44-10; 8. Cayla Messner, NB, 42-8; 9. Alayna Golden, Coq, 41-10 1/2; 10. Cara Brophy, MP, 39-6; 11. Elianna Watts, Coq, 38-8; 12. Rylee McNally, NB, 36-8; 13. Chloe Brandon, NB, 35-2; 14. Myla Byrd, Coq, 28-0; 15. Paisley Sherritt, Coq, 22-3 1/2.
Fifth Grade Boys
80-Meter Hurdles — 1. Deegan Johnson, Coq, 16.10; 2. James Thomas, Coq, 20.22.
50-Meter Dash — 1. Traiven Karow, NB, 8.19; 2. Nick Morris, MP, 8.25; 3. William Andrews, Coq, 8.50; 4. Skyler Zick, MP, 8.53; 5. Jonas Hemsley, NB, 8.56; 6. Ben Sinatra, Falcons, 9.22; 7. Tripp Karow, NB, 9.31; 8. Dylan Morris, MP, 10.85.
1,600-Meter Run — 1. Traiven Karow, NB, 5:56.37; 2. Myles Head, NB, 6:11.57; 3. Deegan Johnson, Coq, 6:19.75; 4. Cameron Metzgus, NB, 6:43.44.
100-Meter Dash — Heat 1: 1. Traiven Karow, NB, 15.97; 2. Jonas Hemsley, NB, 17.43; 3. Behr Gordon, MP, 17.88; 4. Dylan Morris, MP, 19.44. Heat 2: 1. Chandler Wyatt, CB, 15.50.
400-Meter Dash — Heat 1: 1. James Thomas, Coq, 1:30.19; 2. Kutter Myers, Coq, 1:42.06. Heat 2: 1. Chandler Wyatt, CB, 1:09.84; 2. Cameron Metzgus, NB, 1:30.09; 3. Lincoln Harris, Falcons, 1:35.47.
800-Meter Run — 1. Deegan Johnson, Coq, 2:49.26; 2. Myles Head, NB, 2:55.47; 3. Nick Morris, MP, 3:02.38; 4. Lincoln Harris, Falcons, 3:38.38.
200-Meter Dash — Heat 1: 1. Nick Morris, MP, 35.28; 2. Behr Gordon, NB, 37.32; 3. William Andrews, Coq, 39.40; 4. James Thomas, Coq, 40.31. Heat 2: 1. Chandler Wyatt, CB, 31.90.
400-Meter Relay — 1. Coquille/Myrtle Point/North Bend (Forrest Etienne, James Thomas, Conner Robbins, Eva Jensen), 1:14.34; 2. Myrtle Point (Lilie Robeson, Kloe Thompson, Dylan Morris, Nick Morris), 1:22.44.
Shot Put — 1. Skyler Zick, MP, 24-0; 2. Tripp Karow, NB, 21-7; 3. Dylan Morris, MP, 18-10; 4. Kutter Myers, Coq, 18-0.
High Jump — 1. Traiven Karow, NB, 3-10; 2. Cameron Metzgus, NB, 3-8. Also: Behr Gordon, NB, Jonas Hemsley, NB; and Kutter Myers, Coq, NH.
Long Jump — 1. Chandler Wyatt, CB, 12-6; 2. Deegan Johnson, Coq, 12-1; 3. Skyler Zick, MP, 10-9; 4. Jonas Hemsley, NB, 10-0; 5. William Andrews, Coq, 9-5; 6. Tripp Karow, NB, 9-3; 7. Cameron Metzgus, NB, 9-2; 8. James Thomas, Coq, 9-2; 9. Behr Gordon, NB, 9-2; 10. Ben Sinastra, Falcons, 8-7; 11. Lincoln Harris, Falcons, 7-8.
Turbo Javelin — 1. Jonas Hemsley, NB, 66-5 1/2; 2. Behr Gordon, NB, 62-6 1/2; 3. Nick Morris, MP, 60-9 1/2; 4. Tripp Karow, NB, 59-0; 5. Skyler Zick, MP, 57-2; 6. Ben Sinatra, Falcons, 55-9; 7. Lincoln Harris, Falcons, 29-8 1/2.
Fifth Grade Girls
80-Meter Hurdles — Heat 1: 1. Carley Lucero, NB, 16.22; 2. Mila Davidson, NB, 16.72; 3. Baailey Detzler, MP, 16.97. Heat 2: 1. Marley Petrey, Coq, 15.84; 2. Ana Lemmons, CB, 16.38.
50-Meter Dash — 1. Olivia Brophy, MP, 7.93; 2. Mila Davidson, NB, 8.10; 3. Ana Lemmons, CB, 8.13; 4. Raylee Murray, MP, 8.19; 5. Keira Beebe, NB, 8.22; 6. Jodilyn Jennings, Coq, 9.38; 7. Lillie Robeson, MP, 9.66; 8. Kloe Thompson, MP, 12.25.
1,600-Meter Run — 1. Marley Petrey, Coq, 6:26.37; 2. Klara Alexander, Coq, 6:29.69; 3. Alexi Lucatero, Coq, 6:44.81; 4. Aurora Fabrizio, Coq, 7:41.31.
100-Meter Dash — Heat 1: 1. Olivia Brophy, MP, 15.47; 2. Kaytlin Johnson, Coq, 16.09; 3. Raylee Murray, MP, 16.13; 4. Darrah Windham, NB, 16.34; 5. Olivia Smith, NB, 16.75; 6. Jodilynn Jennings, Coq, 19.28; 7. Lillie Robeson, MP, 19.50. Heat 2: 1. Ana Lemmons, CB, 16.09; 2. Lauren Efraimson, NB, 16.22; 3. Keira Beebe, NB, 16.31; 4. Klara Alexander, Coq, 16.72; 5. Julia Martinez, Coq, 19.15; 6. Riley Mullanix, Falcons, 20.93; 7. Kloe Thompson, MP, 27.00.
400-Meter Dash — Heat 1: 1. Raylee Murray, MP, 1:17.53; 2. Alexi Lucatero, Coq, 1:19.06; 3. Bailey Detzler, MP, 1:20.34; 4. Klara Alexander, Coq, 1:21.47; 5. Kaytlin JOhnson, Coq, 1:22.56; 6. Julia Martinez, Coq, 1:32.25; 7. Riley Mullanix, Falcons, 1:39.88; 8. Jodilyn Jennings, Coq, 1:44.09. Heat 1: 1. Lauren Efraimson, NB, 1:15.75; 2. Mila Davidson, NB, 1:17.69.
800-Meter Run — 1. Carley Lucero, NB, 2:50.72; 2. Marley Petrey, Coq, 3:00.50; 3. Kaelyn Hill, NB, 3:03.82; 4. Julia Martinez, Coq, 3:33.12; 5. Aurora Fabrizio, Coq, 3:37.68; 6. Riley Mullanix, Falcons, 3:46.97.
200-Meter Dash — 1. Olivia Brophy, MP, 32.25; 2. Carley Lucero, NB, 33.75; 3. Lauren Efraimson, NB, 34.13; 4. Darrah Windham, NB, 34.44; 5. Riley Mullanix, Falcons, 44.78.
400-Meter Relay — 1. Coquille (Deegan Johnson, Kaytlin Johnson, Alexi Lucatero, Marley Petrey), 1:02.31; 2. North Bend (Mila Davidson, Lauren Efraimson, Olivia Smith, Carley Lucero), 1:02.72; 3. Myrtle Point (Bailey Detzler, Raylee Murray, Olivia Brophy, Skyler Zick), 1:04.94; 4. Coos Bay/Coquille (Brody Cross, Kindall Wyatt, Carson Chandler, Melanie Lambson), 1:12.29; 5. Coquille (Devrie Crochetiere, Julia Martinez, Valerie Lambson, Jacob Sherman), 1:16.56.
Shot Put — 1. Bailey Detzler, MP, 21-10; 2. Olivia Brophy, MP, 20-10; 3. Julia Martinez, Coq, 20-0; 4. Aurora Fabrizio, Coq, 17-4; 5. Lillie Robeson, MP, 14-5.
High Jump — 1. Ana Lemmons, CB, 3-10.
Long Jump — 1. Marley Petrey, Coq, 11-2 1/2; 2. Alexi Lucatero, Coq, 10-8; 3. Mila Davidson, NB, 10-2 1/2; 4. Lauren Efraimson, NB, 9-11; 5. Kaytlin Johnson, Coq, 9-10; 6. Carley Lucero, NB, 9-9; 7. Olivia Smith, NB, 9-1 1/2; 8. Kaelyn Hill, NB, 8-4 1/2; 9. Keira Beebe, NB, 8-3; 10. Jodilyn Jennings, Coq, 8-0; 11. Brady Detzler, MP, 7-10; 12. Aurora Fabrizio, Coq, 7-1; 13. Darrah Windham, NB, 6-5; 14. Lillie Robeson, MP, 4-6 1/2; 15. Kloe Thompson, MP, 4-9 1/2.
Turbo Javelin — 1. Raylee Murray, MP, 72-0 1/2; 2. Alexi Lucatero, Coq, 65-7 1/2; 3. Kaytlin Johnson, Coq, 63-0; 4. Kaelyn Hill, NB, 54-0 1/2; 5. Olivia Smith, NB, 41-3 1/2.
Sixth Grade Boys
80-Meter Hurdles — Heat 1: 1. Bryce Flanagan, NB, 16.65; 2. JJ Lewis, CB, 16.75; 3. Mikai McGowan, CB, 17.59; 4. Eddie Brewer, CB, 19.56. Heat 2: 1. Dashal Gordon, NB, 16.90; 2. Elijah Bowman, NB, 17.50; 3. Jackson Allen, NB, 19.28; 4. Landon Takenaka-Gaul, NB, 19.35.
50-Meter Dash — 1. Jonah Martin, CB, 7.85; 2. Eli Luckman, CB, 8.19; 3. Landon Takenaka-Gaul, NB, 8.78; 4. Eddie Brewer, CB, 9.16.
1,600-Meter Run — 1. Quinton Kloster, CB, 6:05.06; 2. Braxton Floyd, Coq, 6:19.63; 3. Dashal Gordon, NB, 6:27.00; 4. Bryce Flanagan, NB, 6:34.12; 5. Jackson Allen, NB, 6:34.37.
100-Meter Dash — 1. Connor MacBeth, CB, 15.85; 2. JJ Lewis, CB, 16.94; 3. Landon Takenaka-Gaul, NB, 17.72; 4. Dillian Richardson, Coq, 17.78.
400-Meter Dash — 1. Jonah Martin, CB, 1:08.31; 2. JJ Lewis, CB, 1:15.65; 3. Elijah Bowman, NB, 1:26.06; 4. Dillian Richardson, Coq, 1:32.62.
800-Meter Run — 1. Quinton Kloster, CB, 2:47.32; 2. Braxton Floyd, Coq, 2:48.35; 3. Elijah Bowman, NB, 3:18.59; 4. Kody Chandler, CB, 3:52.31.
200-Meter Dash — 1. Connor MacBeth, CB, 33.19; 2. Bryce Flanagan, NB, 34.84; 3. Jackson Allen, NB, 38.47.
400-Meter Relay — 1. Coos Bay (Quinton Kloster, Mikal McGowan, Connor MacBeth, Jonah Martin), 1:03.69; 2. North Bend (Jackson Allen, Elijah Bowman, Bryce Flanagan, Dashal Gordon), 1:08.25.
Shot Put — 1. Jonah Martin, CB, 28-9; 2. Mikal McGowan, CB, 28-0; 3. Kody Chandler, CB, 26-0; 4. Landon Takenaka-Gaul, NB, 20-5; 5. Eli Luckman, CB, 20-2.
High Jump — 1. Connor MacBeth, CB, 4-1; 2. Quinton Kloster, CB, 4-0; 3. Elijah Bowman, NB, 4-0; 4. Bryce Flanagan, NB, 3-10; 5. JJ Lewis, CB, 3-10. Also: Jackson Allen, NB; Dashal Gordon, NB; and Dillian Richardson, Coq, NH.
Long Jump — 1. Jonah Martin, CB, 12-8; 2. Connor MacBeth, CB, 11-6; 3. Dillian Richardson, Coq, 10-2; 4. Eli Luckman, CB, 9-2; 5. Eddie Brewer, CB, 9-2; 6. Braxton Floyd, Coq, 9-0.
Turbo Javelin — 1. Dashal Gordon, NB, 77-3; 2. Braxton Floyd, Coq, 68-9; 4. Eli Luckman, CB, 68-8; 5. Quinton Kloster, CB, 58-6 1/2; 6. Kody Chandler, CB, 51-3 1/2; 7. Bryce Flanagan, NB, 42-2.
Sixth Grade Girls
80-Meter Hurdles — Heat 1: 1. Drew Hood, NB, 15.12; 2. Alyssa Creamer, Coq, 15.44; 3. Keira Crawford, CB, 17.50; 4. Shelby Howard, NB, 18.18. Heat 2: 1. Melanie Lambson, Coq, 16.97; 2. Clara Messner, NB, 17.22; 3. Emily Lilienthal, CB, 17.23.
50-Meter Dash — Heat 1: 1. Sierra Riccalarsen, CB, 8.19; 2. Hope Hoffine, Falcons, 8.35; 3. Keira Crawford, CB, 8.44; 4. Eva Jensen, NB, 8.50; 5. Ashley Howard, NB, 9.31; 6. Elisabeth Woodruff, NB, 9.50; 7. Katalina Sherritt, Coq, 10.22. Heat 2: 1. Chloe Smith, NB, 8.32; 2. Aubrey Orr, NB, 8.35; 3. Emily Lilienthal, CB, 8.44; 4. Shelby Howard, NB, 9.06; 5. Rowan Harper-Brown, NB, 9.22.
1,600-Meter Run — 1. Clara Messner, NB, 6:29.13.
100-Meter Dash — Heat 1: 1. Melanie Lambson, Coq, 15.03; 2. Drew Hood, NB, 15.28; 3. Hope HOffine, Falcons, 16.34; 4. Gwyn Button, CB, 16.91; 5. Rowan Harper-Brown, NB, 18.03; 6. Ashley Howard, NB, 18.34; 7. Katalina Sherritt, Coq, 20.59. Heat 2: 1. Reanna Golden, Coq, 15.63; 2. Sierra Riccalarsen, CB, 16.47; 3. Aubrey Orr, NB, 16.57; 4. Eva Jensen, NB, 17.10; 5. Kierstin Erwin, CB, 17.19; 6. Chloe Smith, NB, 17.47; 7. Madelaline Brooks, Coq, 20.82.
400-Meter Dash — 1. Alie Clarke, CB, 1:14.31; 2. Reanna Golden, Coq, 1:15.19; 3. Clara Messner, NB, 1:17.69; 4. Katalina Sherritt, Coq, 1:48.90; 5. Madelaline Brooks, Coq, 1:49.68.
800-Meter Run — 1. Gwynn Button, CB, 3:11.12.
200-Meter Dash — 1. Reanna Golden, Coq, 32.56; 2. Melanie Lambson, Coq, 32.75; 3. Alie Clark, CB, 33.04; 4. Drew Hod, NB, 33.19; 5. Clara Messner, NB, 34.15; 6. Shelby Howard, NB, 37.38; 7. Ashley Howard, NB, 39.32.
400-Meter Relay — 1. Coos Bay (Keira Crawford, Alie Clarke, Chandler Wyatt, Eli Luckman), 1:03.62; 2. Coos Bay (Gwyn Button, Sierra Riccalarsen, Kierstin Erwin, JJ Lewis), 1:05.22; 3. North Bend (Clara Messner, Aubrey Orr, Chloe Smith, Drew Hood), 1:06.28; 4. North Bend (Evan Garrigus, Ashlynn Whitaker-Young, Behr Gordon, Kaelyn Hill), 1:09.38.
Shot Put — 1. Kierstin Erwin, CB, 26-0; 2. Alie Clarke, CB, 24-0; 3. Hope Hoffine, Falcons, 22-5; 4. Ashlynn Whitaker-Young, NB, 22-1; 5. Eva Jensen, NB, 18-6; 6. Ashley Howard, NB, 17-6; 7. Shelby Howard, NB, 15-6; 8. Chloe Smith, NB, 14-0; 9. Elisabeth Woodruff, NB, 13-9.
High Jump — 1. Keira Crawford, CB, 4-6; 2. Ashlynn Whitaker-Young, NB, 4-3; 3. Clara Messner, NB, 3-11; 4. Reanna Golden, Coq, 3-10; 5. Hope Hoffine, Falcons, 3-8.
Long Jump — 1. Sierra Riccalarsen, CB, 11-7; 2. Drew Hood, NB, 11-1; 3. Melanie Lambson, Coq, 11-0; 4. Keira Crawford, CB, 10-8; 5. Emily Lilienthal, CB, 10-5; 6. Gwyn Button, CB, 9-4 1/2; 7. Aubrey Orr, NB, 8-7; 8. Madelaline Brooks, Coq, 6-0.
Turbo Javelin — 1. Ashlynn Whitaker-Young, NB, 79-0 1/2; 2. Eva Jensen, NB, 59-10; 3. Kierstin Erwin, CB, 55-9; 4. Elisabeth Woodruff, NB, 52-11; 5. Katalina Sherritt, Coq, 26-1.