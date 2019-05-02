Boys & Girls Club meet
April 27
At Coquille
Athletes from Coquille (and Bandon), Myrtle Point, Coos Bay, North Bend and the home school team Falcons.
Fourth Grade Boys
50 Meter Dash — Heat 1: 1. Lane Backman, MP, 8.09; 2. Carson Chandler, CB, 8.41; 3. Ryder Blanton, MP, 8.46; 4. Jonah Felton, MP, 9.44; 5. Forest Etienne, Coq, 9.71; 6. Wyatt Cordes, Falcons, 9.78. Heat 2: 1. Benny Brown, MP, 8.93; 2. Troy Hoffine, Falcons, 9.03; 3. Alex Cochran, Coq, 9.41; 4. Barrett Harris, Falcons, 9.81; 5. Andy Fletcher, Falcons, 10.34; 6. Joseph Wells, MP, 12.44. Heat 3: 1. Cooper Peach, CB, 8.10; 2. tie-Brody Smith, NB, and Danny Sanchez, MP, 8.25; 4. Aiden Whitaker-Young, NB, 8.75; 5. Carson Barnes, MP, 9.35.
1,600 Meter Run — 1. Eli Nicholson, MP, 5:51.75; 2. Ramsey Collier, NB, 6:31.44; 3. Brayden Miller, MP, 6:37.45; 4. Ryder BLanton, MP, 7:14.37.
100 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Tyler Martell, MP, 16.32; 2. Carson Chandler, CB, 17.28; 3. Benny Brown, MP, 17.50; 4. Forest Etienne, Coq, 18.82; 5. Jonah Felton, MP, 21.69; 6. Andy Fletcher, Falcons, 23.66. Heat 2: 1. Drake Vincent, MP, 16.09; 2. Brody Smith, NB, 16.25; 3. Jacob Hansen, Coq, 17.69; 4. Troy Hoffine, Falcons, 18.22. Heat 3: 1. Cooper Peach, CB, 15.36; 2. Danny Sanchez, MP, 16.06; 3. Aiden Whitaker-Young, NB, 17.19; 4. Alex Cochran, Coq, 18.66.
400 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Tyler Martell, MP, 1:19.69; 2. Ramsey Collier, NB, 1:23.40; 3. Kyler Daugherty, Coq, 1:26.53; 4. Wyatt Cordes, Falcons, 1:41.09. Heat 2: 1. Cash Miller, MP, 1:11.93; 2. Cooper Peach, CB, 1:14.97; 3. Ian Frost, Coq, 1:21.72; 4. Brody Cross, CB, 1:29.44; 5. Jacob Hansen, Coq, 1:30.53.
800 Meter Run — 1. Eli Nicholson, MP, 2:48.07; 2. Drake Vincent, MP, 2:55.28; 3. Brayden Miller, MP, 3:16.54; 4. Hayden Hansen, Coq, 3:42.16; 5. Wyatt Cordes, Falcons, 3:57.72.
200 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Tyler Martell, MP, 34.15; 2. Lane Backman, MP, 34.40; 3. Brody Cross, CB, 35.72; 4. Ian Frost, Coq, 36.68; 5. Brayden Miller, MP, 37.69; 6. Forest Etienne, Coq, 41.84. Heat 2: 1. Cash Miller, MP, 32.25; 2. Drake Vincent, MP, 34.44; 3. Eli Nicholson, MP, 35.81; 4. Kyler Daugherty, Coq, 38.69; 5. Carson Barnes, MP, 39.88; 6. Jacob Hansen, Coq, 40.62.
400 Meter Relay — 1. Myrtle Point (Eli Nicholson, Danny Sanchez, Drake Vincent, Cash Miller), 1:07.00; 2. Myrtle Point (Ryder Blanton, Lane Backman, Brayden Miller, Tyler Martell), 1:10.43; 3. North Bend (Aiden Whitaker-Young, Brody Smith, Ramsey Collier, Malia Flitcroft), 1:11.78.
Shot Put — 1. Troy Hoffine, Falcons, 22-5; 2. Brody Smith, NB, 19-10; 3. Aiden Whitaker-Young, NB, 19-3; 4. Cash Miller, MP, 18-0; 5. Kyler Daugherty, Coq, 18-0; 6. Ian Frost, Coq, 16-8; 7. Carson Barnes, MP, 14-8; 8. Alex Cochran, Coq, 14-3; 9. Barrett Harris, Falcons, 12-10.
High Jump — 1. Danny Sanchez, MP, 3-4; 2. tie-Jonah Felton, MP; Barrett Harris, Falcons; and Carson Chandler, CB, 3-2; 5. tie-Eli Nicholson, MP, and Drake Vincent, MP, 3-2.
Long Jump — 1. Cooper Peach, CB, 10-9 1/2; 2. Kyler Daugherty, Coq, 10-2; 3. Brody Smith, NB, 10-2; 4. Brody Cross, CB, 9-6 1/2; 5. Lane Backman, MP, 9-1; 6. Carson Chandler, CB, 9-1; 7. Hayden Hansen, Coq, 8-6 1/2; 8. Ryder Blanton, MP, 8-0; 9. Barrett Harris, Falcons, 7-7 1/2; 10. Benny Brown, MP, 7-7; 11. Brayden Miller, MP, 7-7; 12. Forest Etienne, Coq, 7-4 1/2; 13. Alex Cochran, Coq, 7-4; 14. Andy Fletcher, Falcons, 3-5.
Softball Throw — 1. Danny Sanchez, MP, 127-0; 2. Aiden Whitaker-Young, NB, 107-9; 3. Tyler Martell, MP, 97-6; 4. Troy Hoffine, Falcons, 95-3; 5. Benny Brown, MP, 94-5; 6. Ryder Blanton, MP, 90-5; 7. Lane Backman, MP, 83-11; 8. Brody Smith, NB, 82-10; 9. Jacob Hansen, Coq, 82-8; 10. Brody Cross, CB, 80-4; 11. Ian Frost, Coq, 77-11; 12. Jonah Felton, MP, 69-1; 13. Wyatt Cordes, Falcons, 67-10; 14. Joseph Wells, MP, 25-10; 15. Andy Fletcher, Falcons, 23-6.
Fourth Grade Girls
50 Meter Dash — Heat 1: 1. Bristol Layton, Coq, 8.37; 2. Cara Brophy, MP, 8.97; 3. Alayna Golden, Coq, 9.50; 4. Mya Myers, Falcons, 9.60; 5. Maddi Ellingson, MP, 10.59; 6. Paisley Sherritt, Coq, 10.81. Heat 2: 1. Kylee Brugnoli, NB, 8.56; 2. Caya Messner, NB, 9.31; 3. Kindall Wyatt, CB, 9.40; 4. Adriana Lucatero, Coq, 9.50; 5. Ava Arriola, Coq, 9.84; 6. Peyton Rollins, Coq, 12.09. Heat 3: 1. Taelyn Farmer, MP, 7.97; 2. Natalie Serrano, CB, 8.47; 3. Natalie Yost, CB, 9.34; 4. Aaralynn Riccalarsen, CB, 9.78; 5. Addison Stallard, Coq, 9.81; 6. Elianna Watts, Coq, 11.13. Heat 4: 1. Elliyah Baldwin, CB, 8.72; 2. Bella James, Coq, 9.86; 3. Emma Cross, CB, 9.22; 4. Mataya Messerle, Coq, 9.69.
1,600 Meter Run — 1. Bryleigh Mead, NB, 5:56.21; 2. Addison Allen, NB, 7:17.37; 3. Adriana Lucatero, Coq, 7:25.50; 3. Mary Beth Broer, MP, 7:29.50; 4. Rylee McNally, NB, 7:30.78; 6. Molly Flanagan, NB, 7:45.81; 7. Valerie Lambson, Coq, 7:57.25; 8. Addison Stallard, Coq, 8:06.78; 9. Devrie Crochetiere, Coq, 8:07.85.
100 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Avery Johnson, Coq, 16.59; 2. Bristol Layton, Coq, 17.56; 3. Cara Brophy, MP, MP, 18.72; 4. Bella Mullanix, Falcons, 18.97; 5. Mya Myers, Falcons, 19.09; 4. Peyton Rollins, Coq, 24.69. Heat 2: 1. Brooklyn Pederson, CB, 16.57; 2. Alayna Golden, Coq, 18.00; 3. Kindal Wyatt, CB, 18.28; 4. Ava Arriola, Coq, 18.91; 5. Paisley Sherritt, Coq, 21.28; 6. Elianna Watts, Coq, 22.03. Heat 3: 1. Jadelin Warner, MP, 14.84; 2. Natalie Srrano, CB, 16.75; 3. Kylee Brugnoli, NB, 17.15; 4. Lilia Diego, MP, 17.69; 5. Aaralynn Riccalasen, CB, 19.10; 6. Mataya Messerle, Coq, 19.90. Heat 4: 1. Taelyn Farmer, MP, 15.47; 2. Cayla Messner, NB, 15.50; 3. Eliya Baldwin, CB, 16.87; 4. Paityn Pugmire, Coq, 17.16; 5. Bella James, Coq, 17.78; 6. Natalie Yost, CB, 18.21.
400 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Avery Johnson, Coq, 1:22.50; 2. Brooklyn Pederson, CB, 1:22.60; 3. Adrianna Lucatero, Coq, 1:29.62; 4. Rylee McNally, NB, 1:34.00; 5. Cara Brophy, MP, 1:47..71. Heat 2: 1. Lilia Diego, MP, 1:25.47; 2. Paityn Pugmire, Coq, 1:26.68; 3. Chloe Brandon, NB, 1:36.88; 4. Mya Myers, Falcons, 1:41.18. Heat 3: 1. Jadelin Warner, MP, 1:15.34; 2. Bryleigh Mead, NB, 1:16.81; 3. Cayla Messner, NB, 1:25.94; 4. Kindall Wyatt, CB, 1:28.43; 5. Bella James, COq, 1:36.82.
800 Meter Run — 1. Bryleigh Mead, NB, 3:02.16; 2. Ella Henthorn, Coq, 3:10.09; 3. Addison Allen, NB, 3:28.19; 4. Chloe Brandon, NB, 3:33.53; 5. Valerie Lambson, Coq, 3:44.88; 6. Molly Flanagan, NB, 3:52.06; 7. Devrie Crochetiere, Coq, 3:58.15.
200 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Ella Henthorn, Coq, 35.71; 2. Ava Arriola, Coq, 36.81; 3. Malia Flitcroft, NB, 37.44; 4. Alayna Golden, Coq, 40.22; 5. Mya Myers, Falcons, 40.50. Heat 2: 1. Brooklyn Pederson, CB, 36.50; 2. Rylee McNally, NB, 36.65; 3. Bella Mullanix, Falcons, 41.15. Heat 3: 1. Taelyn Farmer, MP, 33.13; 2. Bryleigh Mead, NB, 35.32; 3. Elliyah Baldwin, CB, 37.47; 4. Paityn PUgmire, Coq, 39.53; 5. Bella James, Coq, 42.19. Heat 4: 1. Mary Beth Broer, MP, 36.53; 2. Lilia Diego, MP, 36.88; 3. Cayla Messner, NB, 39.78; 4. Natalie Yost, CB, 42.63; 5. Addison Stallard, Coq, 46.38.
400 Meter Relay — 1. Myrtle Point (Mary Beth Broer, Taelyn Farmer, Lilia Diego, Jadelin Warner), 1:12.56; 2. Coos Bay (Natalie Yost, Brooklyn Pederson, Elliyah Baldwin, Emma Cross), 1:14.96; 3. North Bend (Rylee McNally, Kylee Brugnoli, Cayla Messner, Bryleigh Mead), 1:15.12; 4. Coos Bay/Coquille (Kindall Wyatt, Natalie Serrano, Aaralynn Riccalarsen, Adriana Lucatero), 1:17.25; 5. Coquille (Bristol Layton, Ella Henthorn, Addison Stallard, Ava Arriola), 1:19.97.
Shot Put — 1. Devrie Crochetiere, Coq, 15-0; 2. Mary Beth Broer, MP, 14-6; 3. Maddi Ellingson, MP, 12-2.
High Jump — 1. Jadelin Warner, MP, 3-6; 2. Addison Allen, NB, 3-2. Also: Mataya Messerle, Coq; Chloe Brandon, NB; Molly Flanagan, NB; Valerie Lambson, Coq; and Kylee Brugnoli, NB, NH.
Long Jump — 1. Jadelin Warner, MP, 9-9; 2. Taelyn Farmer, MP, 9-7 3/4; 3. Malia Flitcroft, NB, 8-8; 4. Elliyah Baldwin, CB, 8-3 3/4; 5. Valerie Lambson, Coq, 8-2 1/2; 6. Natalie Serrano, CB, 8-1 1/2; 7. Bristol Layton, Coq, 8-0 1/2; 8. Mary Beth Broer, MP, 7-8 1/2; 9. Kindall Wyatt, CB, 7-8 1/2; 10. Avery Johnson, Coq, 7-6 1/4; 11. Bella Mullanix, Falcons, 7-4 1/2; 12. Ella Henthorn, Coq, 7-4; 13. Brooklyn Pederson, CB, 7-3; 14. Aaralynn Riccalarsen, CB, 7-3; 15. Addison Stallard, Coq, 7-0 1/2; 16. Lilia Diego, MP, 6-10 1/2; 17. Natalie Yost, CB, 6-9 3/4; 18. Elianna Watts, Coq, 6-0 1/2; 19. Ava Arriola, Coq, 5-9; 20. Cara Brophy, MP, 5-6 1/2; 21. Chloe Brandon, NB, 5-0; 22. Peyton Rollins, Coq, 4-0 3/4.
Softball Throw — 1. Mataya Messerle, Coq, 77-11; 2. Bristol Layton, Coq, 74-6; 3. Paityn Pugmire, Coq, 69-5; 4. Kylee Brugnoli, NB, 61-4; 5. Bryleigh Mead, NB, 55-6; 6. Cayla Messner, NB, 55-0; 7. Adriana Lucatero, Coq, 53-7; 8. Alayna Golden, Coq, 52-2; 9. Devrie Crochetiere, Coq, 49-9; 10. Maddi Ellingson, MP, 46-6; 11. Bella Mullanix, Falcons, 44-2; 12. Malia Flitcroft, NB, 43-11; 13. Rylee McNally, NB, 40-6; 14. Peyton Rollins, Coq, 39-0; 15. Elianna Watts, Coq, 37-10; 16. Chloe Brandon, NB, 35-8; 17. Paisley Sherritt, Coq, 29-5.
Fifth Grade Boys
80 Meter Hurdles — 1. Cameron Metzgus, NB, 16.27; 2. Harley Pierce, Coq, 16.28; 3. Brody Ligons, MP, 16.65; 4. Skyler Zick, MP, 17.88.
50 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Nick Morris, MP 7.75; 2. Jonas Hemsley, NB, 8.41; 3. Maddex Skeels, Coq, 8.72; 4. Levi Keeler, Falcons, 8.85; 5. Ben Sinatra, Falcons, 8.94. Heat 2: 1. Brody Ligons, MP, 7.91; 2. James Thomas, Coq, 8.44; 3. Harley Pierce, Coq, 8.69; 4. Jacob Pipis, MP, 8.78; 5. Dylan Morris, MP, 10.75.
1,600 Meter Run — 1. Myles Head, NB, 5:55.55; 2. Cameron Metzgus, NB, 6:43.78.
100 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Deegan Johnson, Coq, 14.63; 2. Nick Morris, MP, 15.56; 3. Brody Ligons, MP, MP, 15.59; 4. Harley Pierce, Coq, 17.19. Heat 2: 1. William Andrews, Coq, 16.57; 2. Maddex Skeels, Coq, 16.90; 3. Jacob Pipis, MP, 17.12; 4. Dylan Morris, MP, 20.41. Heat 3: 1. Chandler Wyatt, CB, 14.41.
400 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Deegan Johnson, Coq, 1:11.12; 2. Nick Morris, MP, 1:20.06; 3. James Thomas, Coq, 1:22.32; 4. Lincoln Harris, Falcons, 1:36.35. Heat 2: 1. Chandler Wyatt, CB, 1:09.47.
800 Meter Run — 1. Myles Head, NB, 2:55.09; 2. Lincoln Harris, Falcons, 3:33.63.
200 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Nick Morris, MP, 33.88; 2. James Thomas, Coq, 36.06; 3. Levi Keeler, Falcons, 36.94. Heat 2: 1. Deegan Johnson, Coq, 31.25.
Shot Put — 1. Skyler Zick, MP, 26-7; 2. Kutter Myers, Coq, 18-5; 3. Dylan Morris, MP, 17-6; 4. William Andrews, Coq, 15-0; 5. Levi Keeler, Falcons, 14-1.
High Jump — 1. tie-Jonas Hemlsey, NB; Cameron Metzgus, NB; and Harley Pierce, Coq, 3-8. Also: Nick Morris, MP, and James Thomas, Coq, NH.
Long Jump — 1. Chandler Wyatt, CB, 13-3; 2. Deegan Johnson, Coq, 11-5; 3. Skyler Zick, MP, 10-5 3/4; 4. Brody Ligons, MP, 10-5 1/2; 5. Jonas Hemsley, NB, 10-0; 6. Cameron Metzgus, NB, 9-11; 7. William Andrews, Coq, 9-9 1/2; 8. Levi Keeler, Falcons, 9-9; 9. Ben Sinatra, Falcons, 8-9; 10. Jacob Pipis, MP, 8-6; 11. Lincoln Harris, Falcons, 7-8; 12. Maddex Skeels, Coq, 4-2.
Turbo Javelin — 1. Skyler Zick, MP, 83-1; 2. Chandler Wyatt, CB, 66-11; 3. Jonas Hemsley, NB, 66-9; 4. Ben Sinatra, Falcons, 65-2; 5. William Andrews, Coq, 54-7; 6. Maddex Skeels, Coq, 49-7; 7. Jacob Pipis, MP, 45-10; 8. Kutter Myers, Coq, 38-9; 9. Lincoln Harris, Falcons, 36-1.
Fifth Grade Girls
80 Meter Hurdles — Heat 1: 1. Marley Petrey, Coq, 14.72; 2. Carley Lucero, NB, 18.28; 3. Marri Vincent, MP, 16.75. Heat 2: 1. Bailey Detzler, MP, 16.03; 2. Keira Alexander, Coq, 17.18. Heat 3: 1. Mila Davidson, NB, 16.60; 2. Ana Lemmons, CB, 18.07.
50 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Mila Davidson, NB, 7.69; 2. Lauren Efraimson, NB, 8.00; 3. Darrah Windham, NB, 8.10; 4. Keira Beebe, NB, 8.13; 5. Jodilyn Jennings, Coq, 9.00; 6. Lillie Robeson, MP, 9.35. Heat 2: 1. Ana Lemmons, CB, 7.84; 2. Alexi Lucatero, Coq, 8.15; 3. Bailey Detzler, MP, 8.40; 4. Marri Vincent, MP, 8.87; 5. Aurora Fabrizio, Coq, 9.12; 6. Julia Martinez, Coq, 9.34.
1,600 Meter Run — 1. Marley Petrey, Coq, 6:07.10; 2. Carley Lucero, NB, 6:16.40; 3. Kaelyn Hill, NB, 6:40.41; 4. Olivia Smith, NB, 6:41.14; 5. Alexi Lucatero, Coq, 6:44.44; 6. Bailey Detzler, MP, 6:56.03; 7. Julia Martinez, Coq, 7:33.66; 8. Riley Mullanix, Falcons, 7:41.50; 9. Jodilyn Jennings, Coq, 8:43.82.
100 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Keira Beebe, NB, 15.5; 2. Klara Alexander, Coq, 15.40; 3. Raylee Murray, MP, 15.65; 4. Lauren Efraimson, NB, 16.06; 5. Jodilyn Jennings, Coq, 18.00. Heat 2: 1. Ana Lemmons, CB, 14.72; 2. Olivia Brophy, MP, 14.88; 3. Darrah Windham, NB, 15.50; 4. Julia Martinez, Coq, 18.13; 5. Lillie Robeson, MP, 19.69.
400 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Mila Davidson, NB, 1:16.66; 2. Olivia Brophy, MP, 1:20.16; 3. Aurora Fabrizio, Coq, 1:27.75; 4. Riley Mullanix, Falcons, 1:42.12. Heat 2: 1. Raylee Murray, MP, 1:15.62; 2. Klara Alexander, Coq, 1:15.91; 3. Lauren Efraimson, NB, 1:18.25; 4. Kaelyn Hill, NB, 1:21.87.
800 Meter Run — 1. Carley Lucero, NB, 2:53.97; 2. Riley Mullanix, Falcons, 3:42.85.
200 Meter Dash — 1. Marley Petrey, Coq, 31.63; 2. Olivia Brophy, MP, 32.15; 3. Darrah Windham, NB, 33.09; 4. Carley Lucero, NB, 33.15; 5. Klara Alexander, Coq, 36.66; 6. Riley Mullanix, Falcons, 42.03.
400 Meter Relay — 1. Coquille (Alexi Lucatero, Marley Petrey, Deegan Johnson, Klara Alexander), 1:02.72; 2. North Bend (Mila Davidson, Olivia Smith, Lauren Efraimson, Carley Lucero), 1:03.44; 3. Coquille/Myrtle Point (Julia Martinez, Valerie Lambson, Marri Vincent, Alayna Golden), 1:15.47.
Shot Put — 1. Aurora Fabrizio, Coq, 19-11; 2. Bailey Detzler, MP, 18-5; 3. Julia Martinez, Coq, 17-9; 4. Lillie Robeson, MP, 13-7.
High Jump — 1. Ana Lemmons, CB, 3-8; 2. tie-Olivia Brophy, MP, and Raylee Murray, MP, 3-6. Also: Marri Vincent, MP, NH.
Long Jump — 1. Marley Petrey, Coq, 11-0 1/2; 2. Carly Lucero, NB, 10-2; 3. Alexi Locatero, Coq, 10-1 1/4; 4. Lauren Efraimson, NB, 10-1; 5. Olivia Smith, NB, 9-8; 6. Keira Beebe, NB, 9-0; 7. Darrah Windham, NB, 8-9 3/4; 8. Jodilyn Jennings, Coq, 7-8 1/2; 9. Aurora Fabrizio, Coq, 7-8; 10. Lillie Robeson, MP, 6-3.
Softball Throw — 1. Kaelyn Hill, NB, 78-6.
Turbo Javelin — 1. Alexi Lucatero, Coq, 67-6; 2. Marri Vincent, MP, 58-5; 3. Raylee Murray, MP, 50-0; 4. Kaleyn Hill, NB, 47-11; 5. Keira Beebe, NB, 32-2.
Sixth Grade Boys
80 Meter Hurdles — Heat 1: 1. Jonah Martin, CB, 16.38; 2. Bryce Flanagan, MP, 17.12; 3. Jackson Allen, NB, 17.66. Heat 2: 1. Mikal McGowan, CB, 16.75; 2. Elijah Bowman, NB, 17.56; 3. Eddie Brewer, CB, 17.94; 4. Landon Takenaka-Gaul, NB, 19.72.
50 Meter Dash — 1. Dillian Richardson, Coq, 8.19; 2. Landon Takenaka-Gaul, NB, 8.87; 3. Eddie Brewr, CB, 9.06.
1,600 Meter Run — 1. Bryce Flanagan, NB, 6:33.20; 2. Jackson Allen, NB, 6:36.94; 3. Elijah Bowman, NB, 6:57.06.
100 Meter Dash — 1. Connor MacBeth, CB, 14.54; 2. Quinton Kloster, CB, 14.87; 3. Dillian Richardson, Coq, 16.66; 4. Landon Takenaka-Gaul, NB, 16.87; 5. Elijah Bowman, NB, 16.87.
400 Meter Dash — 1. Jonah Martin, CB, 1:09.57; 2. Quinton Kloster, CB, 1:15.81.
800 Meter Run — 1. Braxton Floyd, Coq, 2:49.44.
200 Meter Dash — 1. Connor MacBeth, CB, 31.31; 2. Bryce Flanagan, NB, 32.81; 3. Braxton Floyd, Coq, 33.16; 4. Dillian Richardson, Coq, 36.25; 5. Jackson Allen, NB, 36.78.
400 Meter Relay — 1. Coos Bay (Jonah Martin, Quinton Kloster, Connor MacBeth, Malia Flitcroft), 1:04.75.
Shot Put — 1. Jonah Martin, CB, 30-0; 2. Mikal McGowan, CB, 29-8; 3. Kody Chandler, CB, 26-11; 4. Landon Takenaka-Gaul, NB, 20-4.
High Jump — 1. Connor MacBeth, CB, 3-10; 2. Elijah Bowman, NB, 3-10; 3. Quinton Kloster, CB, 3-8. Also: Bryce Flanagan, NB, and Jackson Allen, NB, NH.
Long Jump — 1. Connor MacBeth, Cb, 11-8; 2. Jonah Martin, CB, 11-7 3/4; 3. Quinton Kloster, CB, 10-8; 4. Eddie Brewer, CB, 9-5; 5. Braxton Floyd, Coq, 9-1 3/4; 6. Dillian Richardson, Coq, 9-0; 7. Kody Chandler, CB, 8-2.
Turbo Javelin — 1. Mikal McGowan, CB, 72-5; 2. Kody Chandler, CB, 58-4; 3. Braxton Floyd, Coq, 54-5.
Sixth Grade Girls
80 Meter Hurdles — 1. Heat 1: 1. Drew Hood, NB, 14.50; 2. Emily Lilienthal, CB, 15.78; 3. Shelby Howard, NB, 17.78. Heat 2: 1. Alyssa Creamer, Coq, 14.84; 2. Melanie Lambson, Coq, 15.94.
50 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Reanna Golden, Coq, 7.75; 2. Keira Crawford, CB, 7.81; 3. Sierra Riccalarsen, CB, 7.88; 4. Hope Hoffine, Falcons, 8.10; 5. Emily Lilienthal, CB, 825. Heat 2: 1. Melanie Lambson, Coq, 7.66; 2. Alyssa Creamer, Coq, 7.72; 3. Shleby Howard, NB, 9.06; 4. Katalina Sherritt, Coq, 9.81. Heat 3: 1. Aubrey Orr, NB, 8.09; 2. Eva Jensen, NB, 8.59; 3. Ashley Howard, NB, 8.94; 4. Crimson Ring, Coq, 8.97; 5. Elisabeth Woodruff, NB< 9.46.
100 Meter Dash — 1. Heat 1: 1. Reanna Golden, Coq, 14.44; 2. Melanie Lambson, Coq, 14.69; 3. Drew Hood, NB, 14.97; 4. Keira Crawford, CB, 15.00; 5. Kierstin Erwin, CB, 16.07; 6. Katalina Sherritt, Coq, 19.22. Heat 2: 1. Sierra Riccalarsen, CB, 15.43; 2. Gwyn Button, CB, 15.59; 3. Eva Jensen, NB, 15.78; 4. Ashley Howard, NB, 16.97; 5. Mackenzie Cook, Coq, 17.13; 6. Crimson Ring, 17.41. Heat 3: 1. Alyssa Creamer, Coq, 15.18; 2. Aubrey Orr, NB, 15.40; 3. Hope Hoffine, Falcons, 15.50; 4. Shelby Howard, NB, 17.12.
400 Meter Dash — 1. Alie Clarke, CB, 1:14.47; 2. Reanna Golden, Coq, 1:16.10; 3. Drew Hood, NB, 1:21.78; 4. Mackenzie Cook, Coq, 1:30.91; 5. Katalina Sherritt, Coq, 1:48.32; 6. Madelaline Brooks, Coq, 1:48.82.
800 Meter Run — 1. Gwyn Button, CB, 3:06.16.
200 Meter Dash — 1. Reanna Golden, Coq, 31.60; 2. Alie Clarke, CB, 32.19; 3. Ashley Howard, NB, 37.28; 4. Katalina Sherritt, Coq, 46.37; 5. Madelaline Brooks, Coq, 47.69.
400 Meter Relay — 1. Coos Bay (Keira Crawford, Alie Clarke, Ana Lemmons, Chandler Wyatt), 1:01.41; 2. Coquille (Alyssa Creamer, Mackenzie Cook, Reanna Golden, Melanie Lambson), 1:03.19; 3. North Bend (Shelby Howard, Aubrey Orr, Clara Messner, Drew Hood), 1:05.75; 4. Coos Bay (Emily Lilienthal, Kierstin Erwin, Gwyn Button, Sierra Riccalarson), 1:06.31.
Shot Put — 1. Kierstin Erwin, CB, 23-3; 2. Alie Clarke, CB, 21-7; 3. Hope Hoffine, Falcons, 21-2; 4. Mackenzie Cook, Coq, 21-1; 5. Alyssa Creamer, Coq, 20-11; 6. Eva Jansen, NB, 20-0; 7. Ashley Howard, NB, 16-5; 8. Shelby Howard, NB, 16-5; 9. Crimson Ring, Coq, 16-2; 10. Elisabeth Woodruff, NB, 14-6.
High Jump — 1. Keira Crawford, CB, 4-6; 2. Emily Lilienthal, CB, 4-0; 3. Drew Hood, NB, 3-11; 4. Reanna Golden, Coq, 3-8; 5. Eva Jensen, NB, 3-6.
Long Jump — 1. Keira Crawford, CB, 12-7 1/4; 2. Sierra Riccalarsen, CB, 12-4; 3. Drew Hood, NB, 11-9 1/2; 4. Emily Lilienthal, CB, 11-3 1/2; 5. Melanie Lambson, Coq, 11-3 1/2; 6. Alie Clarke, CB, 10-6; 7. Gwyn Button, CB, 10-5 1/2; 8. Mackenzie Cook, Coq, 9-3 1/4; 9. Aubrey Orr, NB, 8-6; 10. Madelaline Brooks, Coq, 5-0.
Turbo Javelin — 1. Kierstin Erwin, CB, 66-1; 2. Gwyn Button, CB, 57-1; 3. Eva Jensen, NB, 50-9; 4. Madelaline Brooks, Coq, 36-4; 5. Elisabeth Woodruff, NB, 35-8.