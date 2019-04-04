Boys & Girls Club meet
March 30
At North Bend
Runners from Myrtle Point, Coquille (and Bandon), North Bend, Coos Bay and the home school team Falcons.
Fourth Grade Boys
50 Meter Dash — Heat 1: 1. Cooper Peach, CB, 8.40; 2. Brody Smith, NB, 8.88; 3. Carson Barnes, MP, 9.19; 4. Conner Robbins, MP, 9.78; 5. Carson Chandler, CB, 10.51; 6. Andy Fletcher, Falcons, 11.43. Heat 2: 1. Brody Cross, CB, 8.72; 2. Troy Hoffine, Falcons, 9.31; 3. Jonah Felton, MP, 9.69.
1,600 Meter Run — 1. Eli Nicholson, MP, 6:07.28; 2. Wyatt Collins, Falcons, 7:33.82.
100 Meter Dash — Heat 1: 1. Travis Freeman Jr., 16.07; 2. Lane Backman, MP, 17.16; 3. Brayden Miller, MP, 17.32; 4. Ramsey Collier, NB, 17.69; 5. Carson Barnes, MP, 18.22; 6. Conner Robbins, MP, 19.94; 7. Joseph Wells, MP, 26.22. Heat 2: 1. Drake Vincent, MP, 15.78; 2. Jacob Sherman, Coq, 16.41; 3. Aiden Whitaker-Young, NB, 16.81; 4. Brody Cross, CB, 17.25; 5. Ayden Milwrick-Carter, Coq, 18.56; 6. Jonah Felton, MP, 18.88; 7. Forest Etienne, Coq, 19.16. Heat 3: 1. Cooper Peach, CB, 16.03; 2. Tyler Martell, MP, 16.65; 3. Brody Smith, NB, 16.85; 4. Carson Chandler, CB, 18.12.
400 Meter Dash — Heat 1: 1. Ramsey Collier, NB, 1:21.65; 2. Lane Backman, MP, 1:25.59; 3. Ryder Blanton, MP, 1:27.78; 4. Kyler Daugherty, Coq, 1;28.09; 5. Forest Etienne, Coq, 1:33.75. Heat 2: 1. Cash Miller, MP, 1:14.88; 2. Evan Garrigus, NB, 1:19.53; 3. Ian Frost, Coq, 1:22.97; 4. Brayden Miller, MP, 1:24.85; 5. Hyatt Johnson, Coq, 1:26.43; 6. Jacob Sherman, Coq, 1:28.78.
800 Meter Run — 1. Eli Nicholson, MP, 2:53.00; 2. Evan Garrigus, NB, 3:08.91; 3. Brayden Miller, MP, 3:11.91; 4. Ian Frost, Coq, 3:12.35; 5. Ryder Blanton, MP, 3:13.44; 6. Barrett Harris, Falcons, 3:40.22; 7. Wyatt Cordes, Falcons, 3:51.00.
200 Meter Dash — Heat 1: 1. Hyatt Johnson, Coq, 35.75; 2. Lane Backman, MP, 36.41; 3. Tyler Martell, MP, 36.56; 4. Ramsey Collier, NB, 37.38; 5. Forest Etienne, Coq, 42.00; 6. Andy Fletcher, Falcons, 56.69. Heat 2: 1. Cash Miller, MP, 33.13; 2. Travis Freeman, Jr., Coq, 34.72; 3. Drake Vincent, MP, 34.78; 4. Aiden Whitaker-Young, NB, 36.10; 5. Evan Garrigus, NB, 38.31; 6. Kyler Daugherty, Coq, 40.25.
400 Meter Relay — 1. Myrtle Point (Tyler Martell, Lane Backman, Eli Nicholson, Cash Miller), 1:12.69; 2. Myrtle point (Drake Vincent, Carson Barnes, Conner Robbins, Brayden Miller), 1:16.56.
Shot Put — 1. Aiden Whitaker-Young, NB, 25-0; 2. Troy Hoffine, Falcons, 23-0; 3. Ian Frost, Coq, 19-8; 4. Conner Robbins, MP, 19-8; 5. Cash Miller, MP, 19-2; 6. Brody Smith, NB, 18-6; 7. Kyler Daugherty, Coq, 16-6; 8. Barrett Harris, Falcons, 15-3; 9. Drake Fincent, MP, 15-2; 10. Joseph Wells, MP, 13-2.
High Jump — 1. Eli Nicholson, MP, 3-10; 2. Ryder Blanton, MP, 3-8; 3. Cooper Peach, NB, 3-8; 4. Carson Chandler, CB, 3-6; 5. tie-Barrett Harris, Falcons; Drake Vincent, MP; and Jacob Sherman, Coq, 3-4; 8. Conner Robbins, MP, 3-4; 9. Tyler Martell, MP, 3-2; 10. Jonah Felton, MP, 3-2.
Long Jump — 1. Brody Smith, NB, 10-7; 2. Cooper Peach, CB, 10-4; 3. Brody Cross, CB, 9-10 1/2; 4. Hyatt Johnson, Coq, 9-10; 5. Ian Frost, Coq, 9-7 1/2; 6. Lane Backman, MP, 9-7 1/2; 7. Troy Hoffine, Falcons, 9-7; 8. Travis Freeman Jr., Coq, 9-7; 9. Carson Chandler, CB, 9-5 1/2; 10. Kyler Daugherty, Coq, 9-0; 11. Brayden Miller, MP, 8-10; 12. Ramsey Collier, NB, 8-8; 13. Jacob Sherman, Coq, 8-6; 14. Carson Barnes, MP, 8-3 1/2; 15. Forest Etienne, Coq, 7-4 1/2; 16. Wyatt Cordes, Falcons, 7-4; 17. Tyler Martell, MP, 6-4 1/2; 18. Andy Fletcher, Falcons, 5-2.
Softball Throw — 1. Troy Hoffine, Falcons, 94-0; 2. Travis Freeman Jr., Coq, 88-0; 3. Brody Cross, CB, 80-4; 4. Evan Garrigus, NB, 77-2; 5. Carson Barnes, MP, 76-5; 6. Brody Smith, NB, 76-0; 7. Jonah Felton, MP, 71-4; 8. Wyatt Cordes, Falcons, 58-1; 9. Hyatt Johnson, Coq, 53-2; 10. Barrett Harris, Falcons, 40-8; 11. Joseph Wells, MP, 36-7; 12. Andy Fletcher, Falcons, 31-3.
Fourth Grade Girls
50 Meter Dash — Heat 1: 1. Jadeline Warner, MP, 7.84; 2. Brooklyn Pederson, CB, 8.44; 3. Mary Beth Broer, MP, 8.63; 4. Brooklyn Hyatt, NB, 8.93; 5. Bella James, Coq, 9.44; 6. Mya Myers, Falcons, 9.47; 7. Maddi Ellingson, MP, 9.79. Heat 2: 1. Taelyn Farmer, MP, 8.07; 2. Kindall Wyatt, CB, 9.03; 3. Malia Flitcroft, NB, 9.13; 4. Cara Brophy, MP, 9.78; 5. Myla Byrd, Coq, 10.00; 6. Paisley Sherritt, Coq, 10.03; 7. Aaralynn Riccalarsen, CB, 10.06. Heat 3: 1. Bella Mullanix, Falcons, 9.69; 2. Krystin Linville, CB, 10.81; 3. Elianna Watts, Coq, 11.41; 4. Peyton Rollins, Coq, 12.69.
1,600 Meter Run — 1. Bryleigh Mead, NB, 6:15.97; 2. Addison Allen, NB, 7:11.53; 3. Adriana Lucatero, Coq, 7:15.78; 4. Ella Henthorn, Coq, 7:20.80; 5. Chloe Brandon, NB, 7:40.19.
100 Meter Dash — Heat 1: 1. Jadelin Warner, MP, 14.65; 2. Taelyn Farmer, MP, 15.63; 3. Mary Beth Broer, MP, 16.69; 4. Brooklyn Hyatt, NB, 17.00; 5. Malia Flitcroft, NB, 17.63; 6. Cayla Messner, NB, 17.81; 7. Bella James, Coq, 18.91. Heat 2: 1. Avery Johnson, Coq, 16.81; 2. Paityn Pugmire, Coq, 17.59; 3. Mataya Messerle, Coq, 18.79; 4. Bella Mullanix, Falcons, 20.22; 5. Devrie Crochetiere, Coq, 20.69; 6. Paisley Sherritt, Coq, 20.85; 7. Eilanna Watts, Coq, 23.00. Heat 3: 1. Brooklyn Pederson, CB, 16.37; 2. Kindall Wyatt, CB, 17.44; 3. Emma Cross, CB, 17.53; 4. Mya Myers, Falcons, 18.94; 5. Ava Arriola, Coq, 19.06. Heat 4: 1. Aaralynn Riccalarsen, CB, 19.75; 2. Myla Byrd, Coq, 19.83; 3. Krystin Linville, CB, 24.25; 4. Peyton Rollins, Coq, 25.85.
400 Meter Dash — Heat 1: 1. Bryleigh Mead, NB, 1;21.34; 2. Paityn Pugmire, Coq, 1:33.22; 3. Addison Stallard, Coq, 1:43.31; 4. Devrie Crochetiere, Coq, 1;43.59; 5. Bella Mullanix, Falcons, 1:46.34. Heat 2: 1. Brooklyn Hyatt, NB, 1:23.41; 2. Avery Johnson, Coq, 1:26.96; 3. Bristol Layton, Coq, 1:34.50; 4. Ella Henthorn, Coq, 1:35.65; 5. Mya Myers, Falcons, 1:43.47; 6. Ava Arriola, Coq, 1:56.09.
800 Meter Run — 1. Bryleigh Mead, NB, 3:01.97; 2. Addison Allen, NB, 3:28.43; 3. Chloe Brandon, NB, 3;43.56; 4. Valerie Lambson, Coq, 3:46.47; 5. Devrie Crochetiere, Coq, 3:59.75; 6. Addison Stallard, Coq, 4:06.22.
200 Meter Dash — Heat 1: 1. Bryleigh Mead, NB, 35.50; 2. Ella Henthorn, Coq, 37.50; 3. Kindall Wyatt, CB, 38.63; 4. Bella Mullanix, Falcons, 43.53; 5. Mya Myers, Falcons, 44.47; 6. Ava Arriola, Coq, 46.65; 7. Aaralynn Riccalarsen, CB, 51.53. Heat 2: 1. Cayla Messner, NB, 36.28; 2. Paityn Pugmire, Coq, 37.97; 3. Bristol Layton, Coq, 38.07; 4. Emma Cross, CB, 38.15; 5. Adriana Lucatero, Coq, 38.22; 6. Mataya Messerle, Coq, 39.59; 7. Valerie Lambson, Coq, 40.75.
400 Meter Relay — 1. North Bend (Aiden Whitaker-Young, Chloe Brandon, Cayla Messner, Malia Flitcroft), 1:20.50; 2. Coquille (Paityn Pugmire, Devrie Crochetierre, Adriana Lucatero, Ella Henthorn), 1:20.84; 3. Coquille (Addison Stallard, Valerie Lambson, Bristol Layton, Ava Arriola), 1:21.84.
Shot Put — 1. Devrie Crochetiere, Coq, 15-4; 2. Avery Johnson, Coq, 14-6; 3. Paityn Pugmire, Coq, 14-2; 4. Bella James, Coq, 13-4; 5. Adriana Lucatero, Coq, 13-1; 6. Maddi Ellingson, MP, 13-0; 7. Mataya Messerle, Coq, 12-11; 8. Krystin Linville, CB, 12-9; 9. Cayla Messner, NB, 10-2; 10. Cara Brophy, MP, 8-10.
High Jump — 1. Jadelin Warner, MP, 3-10; 2. tie-Valerie Lambson, Coq, and Addison Allen, NB, 3-0. Also: Ava Arriola, Coq; Cara Brophy, MP; Myla Byrd, Coq; and Bryleigh Mead, NB, NH.
Long Jump — 1. Bristol Layton, Coq, 9-8; 2. Valerie Lambson, Coq, 9-1; 3. Brooklyn Pederson, CB, 9-1; 4. Addison Stallard, Coq, 8-11; 5. Taelyn Farmer, MP, 8-9; 6. Mataya Messerle, Coq, 8-3; 7. Malia Flitcroft, NB, 7-8 1/2; 8. Kindall Wyatt, CB, 7-5; 9. Addison Allen, NB, 7-4 1/2; 10. Brooklyn Hyatt, NB, 7-1 1/2; 11. Chloe Brandon, NB, 7-0; 12. Ella Henthorn, Coq, 6-5; 13. Mary Beth Broer, MP, 6-4 1/2; 14. Aaralynn Riccalarsen, CB, 6-3; 15. Krystin Linville, CB, 5-11 1/2; 16. Bella James, Coq, 5-11; 17. Paisley Sherritt, Coq, 5-2 1/2; 18. Emma Cross, CB, 5-0 1/2; 19. Maddi Ellingson, MP, 4-8 1/2; 20. Myla Byrd, Coq, 3-11; 21. Peyton Rollins, Coq, 3-5; 22. Elianna Watts, Coq, 3-0.
Softball Throw — 1. Jadelin Warner, MP, 78-2; 2. Bristol Layton, Coq, 63-4; 3. Addison Stallard, Coq, 48-3; 4. Malia Flitcroft, NB, 44-6; 5. Adriana Lucatero, Coq, 42-10; 6. Maddi Ellingson, MP, 42-5; 7. Avery Johnson, Coq, 41-8; 8. Brooklyn Hyatt, NB, 41-2; 9. Chloe Brandon, NB, 36-10; 10. Peyton Rollins, Coq, 35-5; 11. Elianna Watts, Coq, 33-2; 12. Cara Brophy, MP, 32-5; 13. Paisley Sherritt, Coq, 25-8.
Fifth Grade Boys
80 Meter Hurdles — 1. Deegan Johnson, Coq, 16.28; 2. Traiven Karow, NB, 16.30; 3. Harley Pierce, Coq, 18.94.
50 Meter Dash —1. Brody Ligons, MP, 7.96; 2. Traiven Karow, NB, 8.09; 3. Skyler Zick, MP, 8.66; 4. Harley Pierce, Coq, 8.93; 5. Tripp Karow, NB, 9.25; 6. Kutter Myers, Coq, 10.06.
1,600 Meter Run — 1. Deegan Johnson, Coq, 6:41.78.
100 Meter Dash — Heat 1: 1. 1. Brody Ligons, MP, 15.53; 2. Traiven Karow, NB, 15.72; 3. Jacob Pipis, MP, 17.97; 4. Kutter Myers, Coq, 21.47. Heat 2: 1. Chandler Wyatt, CB, 14.35; 2. Jonas Hemsley, NB, 15.65; 3. Behr Gordon, NB, 16.47; 4. Tripp Karow, NB, 18.40.
400 Meter Dash — 1. Chandler Wyatt, CB, 1:13.69; 2. Lincoln Harris, Falcons, 1:33.81; 3. Maddex Skeels, Coq, 1;36.54.
800 Meter Run — 1. Deegan Johnson, Coq, 3:02.85; 2. Maddex Skeels, Coq, 3:39.25; 3. Lincoln Harris, Falcons, 3:40.22; 4. Levi Keeler, Falcons, 3:43.81.
200 Meter Dash — 1. Chandler Wyatt, CB, 30.19; 2. Behr Gordon, NB, 36.44; 3. Jacob Pipis, MP, 39.69; 4. Harley Pierce, Coq, 43.03.
400 Meter Relay — 1. Coos Bay/Coquille/North Bend (Chandler Wyatt, Bryleigh Mead, Harley Pierce, Evan Garrigus), 1:08.50; 2. Myrtle Point (Brody Ligons, Skyler Zick, Jacob Pipis, Ryder Blanton), 1:09.94.
Shot Put — 1. Skyler Zick, MP, 23-1; 2. Tripp Karow, NB, 19-7; 3. Maddex Skeels, Coq, 18-8; 4. Kutter Myers, Coq, 17-9; 5. Levi Keeler, Falcons, 16-2; 6. Kenneth Gill, Coq, 14-6.
High Jump — 1. Brody Ligons, MP, 3-8. Also: Ben Sinatra, Falcons, NH.
Long Jump — 1. Chandler Wyatt, CB, 11-8; 2. Deegan Johnson, Coq, 11-4; 3. Brody Ligons, MP, 11-3; 4. Jonas Hemsley, NB, 11-1; 5. Traiven Karow, NB, 10-11; 6. Behr Gordon, NB, 10-3; 7. Levi Keeler, Falcons, 9-7; 8. Ben Sinatra, Falcons, 8-11 1/2; 9. Jacob Pipis, MP, 8-9; 10. Harley Pierce, Coq, 7-11; 11. Lincoln Harris, Falcons, 7-10; 12. Maddex Skeels, Coq, 7-8 1/2.
Turbo Javelin — 1. Jacob Pipis, MP, 81-6; 2. Tripp Karow, NB, 66-6; 3. Skyler Zick, MP, 66-6; 4. Behr Gordon, NB, 65-1; 5. Lincoln Harris, Falcons, 24-1.
Fifth Grade Girls
80 Meter Hurdles — 1. Carley Lucero, NB, 16.06; 2. Bailey Detzler, MP, 17.41; 3. Marley Petrey, Coq, 17.50; 4. Mila Davidson, NB, 17.75; 5. Marri Vincent, MP, 23.06.
50 Meter Dash — Heat 1: 1. Olivia Brophy, MP, 7.75; 2. Ana Lemmons, CB, 7.94; 3. tie-Darrah Windham, NB, and Keira Beebe, NB, 8.19; 5. Marri Vincent, MP, 9.06; 6. Julia Martinez, Coq, 9.44; 7. Lillie Robeson, MP, 89.46. Heat 2: 1. Mila Davidson, NB, 8.19; 2. Bailey Detzler, MP, 8.65
1,600 Meter Run — 1. Marley Petrey, Coq, 6:30.00; 2. Alexi Lucatero, Coq, 6:43.75; 3. Aurora Fabrizio, Coq, 7:58.91.
100 Meter Dash — Heat 1: Olivia Brophy, MP, 15.37; 2. Darrah Windham, NB, 16.03; 3. Riley Mullinax, Falcons, 18.25; 4. Jodilyn Jennings, Coq, 18.31; 5. Julia Martinez, Coq, 18.72; 6. Lillie Robeson, MP, 19.72. Heat 2: 1. Kaytlin Johnson, Coq, 15.28; 2. Keira Beebe, NB, 15.62; 3. Ana Lemmons, CB, 15.64; 4. Mila Davidson, NB, 15.72; 5. Bailey Detzler, MP, 16.94; 6. Karlee Linville, CB, 18.40.
400 Meter Dash — 1. Klara Alexander, Coq, 1:15.12; 2. Kaytlin Johnson, Coq, 1:27.15; 3. Julia Martinez, Coq, 1;36.50; 4. Riley Mullanix, Falcons, 1:36.53; 5. Jodilyn Jennings, Coq, 1:43.62.
800 Meter Run — 1. Kilara Alexander, Coq, 2:53.47; 2. Marley Petrey, Coq, 3:00.31; 3. Kaelyn Hill, NB, 3:16.03; 4. Aurora Fabrizio, Coq, 3:5.85; 5. Riley Mullanix, Falcons, 3:38.75.
200 Meter Dash — 1. Klara Alexander, Coq, 33.22; 2. Carley Lucero, NB, 33.87; 3. Alexi Lucatoro, Coq, 34.34; 4. Riley Mullanix, Falcons, 41.46; 5. Jodilyn Jennings, Coq, 41.49.
400 Meter Relay — 1. Coquille (Kaytlin Johnson, Marley Petrey, Klara Alexander, Malia Flitcroft), 1:20.50; 2. North Bend (Mila Davidson, Behr Gordon, Kaelyn Hill, Carley Lucero), 1:05.97; 3. Myrtle Point (Bailey Detzler, Olivia Brophy, Jadelin Warner, Marri Vincent), 1:06.50.
Shot Put — 1. Aurora Fabrizio, Coq, 20-2; 2. Julia Martinez, Coq, 16-9; 3. Marri Vincent, MP, 15-9; 4. Lillie Robeson, MP, 10-11.
High Jump — 1. Ana Lemmons, CB, 3-8. Also: Aurora Fabrizio, Coq, NH.
Long Jump — 1. Marley Petrey, Coq, 11-8; 2. Alexi Lucatero, Coq, 11-4 1/2; 3. Kaytlin Johnson, Coq, 10-7; 4. Mila Davidson, NB, 10-6; 5. Carley Lucero, NB, 10-5 1/2; 6. Kaelyn Hill, NB, 9-8 1/2; 7. Darrah Windham, NB, 8-6; 8. Olivia Brophy, MP, 8-4 1/2; 9. Jodilyn Jennings, Coq, 8-2 1/2; 10. Bailey Detzler, MP, 8-1; 11. Karlee Linville, CB, 7-11 1/2; 12. Marri Vincent, MP, 6-10.
Softball Throw — 1. Carley Lucero, 97-9; 2. Keira Beebe, NB, 49-4.
Turbo Javelin — 1. Kaelyn Hill, NB, 55-4; 2. Alexi Lucatero, Coq, 54-2; 3. Kaytlin Johnson, Coq, 48-4.
Sixth Grade Boys
80 Meter Hurdles — 1. Dashal Gordon, NB, 16.12; 2. Mikal McGowan, CB, 16.69; 3. Elijah Bowman, NB, 16.85; 4. Jackson Allen, NB, 18.06; 5. Eli Luckman, CB, 18.66.
50 Meter Dash — Heat 1: 1. Dashal Gordon, NB, 8.13; 2. Eli Luckman, CB, 8.32; 3. Kody Chandler, CB, 9.50.
1,600 Meter Run — 1. Quinton Kloster, CB, 6:22.69; 2. Dashal Gordon, NB, 6:40.85; 3. Mikal McGowan, CB, 6:46.47; 4. Jackson Allen, NB, 6:48.28.
100 Meter Dash — 1. Jonah Martin, CB, 14.66; 2. Connor MacBeth, CB, 15.29.
400 Meter Dash — 1. Braxton Floyd, Coq, 1:16.40; 2. Elijah Bowman, NB, 1:22.78.
800 Meter Run — 1. Quinton Kloster, CB, 2:57.96; 2. Braxton Floyd, Coq, 3:01.38; 3. Elijah Bowman, NB, 3:16.00.
200 Meter Dash — 1. Jonah Martin, CB, 30.84; 2. Connor MacBeth, CB, 32.41; 3. Jackson Allen, NB, 38.66.
400 Meter Relay — 1. Coos Bay (Quinton Kloster, Jonah Martin, Mikal McGowan, Connor MacBeth), 1:04.72; 2. North Bend (Clara Messner, Elijah Bowman, Ashlynn Whitaker, Dashal Gordon), 1:05.69.
Shot Put — 1. Mikal McGowan, CB, 37-4; 2. Jonah Martin, CB, 27-5; 3. Kody Chandler, CB, 24-2.
High Jump — 1. Connor MacBeth, CB, 4-0; 2. Quinton Kloster, CB, 4-0; 3. Elijah Bowman, NB, 3-10; 4. Jackson Allen, NB, 3-8.
Long Jump — 1. Connor MacBeth, CB, 12-6; 2. Jonah Martin, CB, 12-0 1/2; 3. Quinton Kloster, CB, 10-5; 4. Eli Luckman, CB, 10-2; 5. Braxton Floyd, Coq, 9-6 1/2.
Turbo Javelin — 1. Dashal Gordon, NB, 79-11; 2. Braxton Floyd, Coq, 63-3; 3. Kody Chandler, CB, 50-0; 4. Eli Luckman, CB, 42-10.
Sixth Grade Girls
80 Meter Hurdles — 1. Drew Hood, NB, 15.16; 2. Sophia Ryan, NB, 16.53; 3. Clara Messner, NB, 18.18; 4. Aubrey Orr, NB, time na.
50 Meter Dash — Heat 1: 1. Crimson Ring, Coq, 8.75. Heat 2: 1. Hope Hoffine, Falcons, 8.31; 2. Chloe Smith, NB, 8.40; 3. Aubrey Orr, NB, 8.41; 4. Ashlynn Whitaker-Young, NB, 8.84; 5. Elisabeth Woodruff, NB, 9.53. Heat 3: 1. Sierra Riccalarsen, CB, 7.94; 2. Sophia Ryan, NB, 8.06; 3. Keira Crawford, CB, 8.44; 4. Gwyn Button, CB, 8.50.
1,600 Meter Run — 1. Clara Messner, NB, 6:45.87; 2. Gwyn Button, CB, 7:36.09; 3. Kierstin Erwin, CB, 7:42.09.
100 Meter Dash — Heat 1: 1. Sierra Riccalarsen, CB, 15.63; 2. Chloe Smith, NB, 16.57; 3. Crimson Ring, Coq, 16.85; 4. Katalina Sheritt, Coq, 19.47. Heat 2: 1. Drew Hood, NB, 15.28; 2. Hope Hoffine Falcons, 16.00; 3. Mackenzie Cook, Coq, 16.53; 4. Madelalline Brooks, Coq, 19.97.
400 Meter Dash — 1. Mackenzie Cook, Coq, 1:28.97; 2. Katalina Sheritt, Coq, 1:47.72.
200 Meter Dash — 1. Sophie Rhodes, CB, 36.03; 2. Mackenzie Cook, Coq, 37.88; 3. Madelaline Brooks, Coq, 45.82.
400 Meter Relay — 1. North Bend (Sophia Ryan, Aubrey Orr, Chloe Smith, Drew Hood), 1:03.41; 2. Coos Bay (Kierstin Erwin, Sierra Riccalarsen, Sophie Rhodes, Keira Crawford), 1:07.25; 3. Coquille (Deegan Johnson, Mackenzie Cook, Katalina Sherritt, Jodilyn Jennings), 1:13.78; 4. Coos Bay (Kindall Wyatt, Brooklyn Pederson, Aaralynn Riccalarsen, Gwyn Button), 1:15.75.
Shot Put — 1. Kierstin Erwin, CB, 24-4; 2. Ashlynn Whitaker-Young, NB, 22-5; 3. Sophie Rhodes, CB, 16-6; 4. Crimson Ring, Coq, 15-7; 5. Elisabeth Woodruff, NB, 15-6; 6. Chloe Smith, NB, 13-8.
High Jump — 1. Keira Crawford, CB, 4-6; 2. Hope Hoffine, Falcons, 4-1; 3. Clara Messner, NB, 3-10; 4. Ashlynn Whitaker-Young, NB, 3-10; 5. Aubrey Orr, NB, 3-6.
Long Jump — 1. Keira Crawford, CB, 11-8 1/2; 2. Drew Hood, NB, 11-3 1/2; 3. Hope Hoffine, Falcons, 10-11; 4. Gwyn Button, CB, 10-8 1/2; 5. Sierra Riccalarsen, CB, 10-8; 6. Sophia Ryan, NB, 10-0 1/2; 7. Mackenzie Cook, Coq, 10-0 1/2; 8. Clara Messner, NB, 9-9 1/2; 9. Sophie Rhodes, CB, 7-10 1/2; 10. Madelaline Brooks, Coq, 4-3 1/2.
Turbo Javelin — 1. Ashlynn Whitaker-Young, NB, 77-10; 2. Kierstin Erwin, CB, 59-10; 3. Crimson Ring, Coq, 51-11; 4. Sierra Riccalarsen, CB, 46-2; 5. Elisabeth Woodruff, NB, 33-10.