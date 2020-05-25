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Bandon High School Graduate Names

First Name Middle Name Last Name

Traylyn Trudy Liliuokalani Amadeo Arana

Hannah LeeAnn Blackard

Kianna Sativa Brookshier

Abigail Lynn Carman

Remi Briel Curniski

Isaac James Cutler

Autumn Dawn Davis

Carley Marie Deslauriers

Aero Scot Franklin

Braydon Aaron Freitag

Caleb Marcus Freitag

William Edward Freitag

Jacob William McLaughlin Garcia

Katreena Elizabeth Ann Garrett

Kaitlyn Rayne Hardisty

Kyla Jean Harris

Allison Keay Hennick

Jade Joy Herrin

Veronica Maria Himmelrick

Maggie Jean Keller

Kristin Xiangyuan Kirchgesler

Jarrett Alan Kistner

Rylee Lorraine Kreutzer

Kylie Lou Lakey

Cheyenne Lynn Larson

Samantha Kathleen Marsh

Naomi Ruth Martin

Eduardo Correia Medeiros

Eduarda Trevisan Reolon

Amelia Mary Russell

Kyle Richard Sabin

David Walter Sherman

Coby Aaron Smith

Jazmine Grace Smith

Kirsten Aliyah Smith

Shannon Allison Smith

Elissa Lynn Steece

Ashley Taylor Strain

Hope McKenzie Swan

Jessica Danyelle Tittle

Nadina Tugui

Nathan Edward Arizona Vineyard

Hannah Lilly Wayne

Michael Rae Wegner

Becky Y Yu

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